100 знаменитых замков Японии ®: замок Коорияма, префектура Хиросима

Японские замки

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Замок Корияма был резиденцией Мори Мотонари, который из местного феодала в горах нынешней префектуры Хиросима превратился в правителя всего региона Тюгоку. При строительстве замка был использован сложный рельеф, и вся гора высотой около 400 метров превратилась в укрепление.

Замок Коорияма, префектура Хиросима

Годы постройки: около середины XIV в, около 1551 г.

около середины XIV в, около 1551 г. Первые владельцы замка: Мори Токитика, Мори Мотонари

Мори Токитика, Мори Мотонари Основные достопримечательности: могила Мори Мотонари,руины площадо Хоммару, Санномару и др.

могила Мори Мотонари,руины площадо Хоммару, Санномару и др. Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Hiroshima-ken Akitakata-shi Yoshidachoyoshida Kooriyama

Hiroshima-ken Akitakata-shi Yoshidachoyoshida Kooriyama Вебсайт: Городской музей истории и фольклора Акитаката (на японском языке)

Гора-крепость, построенная Мори Мотонари

Точный год постройки замка Корияма неизвестен, но предполагается, что Мори Токитика стал править здешними землями и въехал в поместье Ёсида в середине XIV века и построил замок у юго-восточного подножья Кориямы на высоте 390 метров. В середине XVI века Мотонари, возглавивший род Мори, расширил замок, который охватил всю территорию горы Коорияма. Говорят, что, используя ландшафт перемежающихся хребтов и впадин, построили 270 укреплений, расположенных радиально от главной площадки замка Хоммару на вершине горы. После битвы при Сэкигахара в 1600 году внук Мотонари, Тэрумото, был назначен управлять княжеством Тёсю (нынешняя префектура Ямагути), а замок Коорияма был заброшен.

Никаких построек того времени не осталось, но у подножия горы находятся могилы самого Мотонари и других членов рода Мори. Здесь также установлен каменный памятник, посвящённый легенде о «Трех стрелах», которую связывают с Мотонари – якобы он перед смертью завещал своим трём сыновьям работать вместе, показав, что одну стрелу можно легко сломать, а три вместе – невозможно.

Замки в префектуре Хиросима

Замок Хиросима

Замок Фукуяма

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Руины замка Коорияма (PIXTA)