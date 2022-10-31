100 знаменитых замков Японии ®: замок Коорияма, префектура Хиросима
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Замок Коорияма, префектура Хиросима
- Годы постройки: около середины XIV в, около 1551 г.
- Первые владельцы замка: Мори Токитика, Мори Мотонари
- Основные достопримечательности: могила Мори Мотонари,руины площадо Хоммару, Санномару и др.
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Hiroshima-ken Akitakata-shi Yoshidachoyoshida Kooriyama
- Вебсайт: Городской музей истории и фольклора Акитаката (на японском языке)
Гора-крепость, построенная Мори Мотонари
Точный год постройки замка Корияма неизвестен, но предполагается, что Мори Токитика стал править здешними землями и въехал в поместье Ёсида в середине XIV века и построил замок у юго-восточного подножья Кориямы на высоте 390 метров. В середине XVI века Мотонари, возглавивший род Мори, расширил замок, который охватил всю территорию горы Коорияма. Говорят, что, используя ландшафт перемежающихся хребтов и впадин, построили 270 укреплений, расположенных радиально от главной площадки замка Хоммару на вершине горы. После битвы при Сэкигахара в 1600 году внук Мотонари, Тэрумото, был назначен управлять княжеством Тёсю (нынешняя префектура Ямагути), а замок Коорияма был заброшен.
Никаких построек того времени не осталось, но у подножия горы находятся могилы самого Мотонари и других членов рода Мори. Здесь также установлен каменный памятник, посвящённый легенде о «Трех стрелах», которую связывают с Мотонари – якобы он перед смертью завещал своим трём сыновьям работать вместе, показав, что одну стрелу можно легко сломать, а три вместе – невозможно.
Замки в префектуре Хиросима
- Замок Хиросима
- Замок Фукуяма
Достопримечательности поблизости
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Фотография к заголовку: Руины замка Коорияма (PIXTA)