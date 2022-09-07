100 знаменитых замков Японии ®: замок Фукуяма, префектура Хиросима

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Замок Фукуяма, префектура Хиросима

Год постройки: 1619

1619 Первый владелец замка: Мидзуно Кацунари

Мидзуно Кацунари Основные достопримечательности: башня Фусими, ворота Судзиганэмон и другое

башня Фусими, ворота Судзиганэмон и другое Плата за вход: 500 йен

500 йен Адрес: Hiroshima-ken Fukuyama-shi Marunouchi 1-8

Hiroshima-ken Fukuyama-shi Marunouchi 1-8 Официальный вебсайт замка-музея Фукуяма (на японском языке)

Замок Фукуяма

Здания замка Фусими, который был резиденцией Тоётоми Хидэёси в Киото, сёгунат Токугава перенёс в разные места, в том числе башню Фусими – в замок Фукуяма, это знаменитая трёхъярусная постройка. Историческая ценность башни выросла, когда внутри неё была обнаружена печать, указывающая, что она действительно была перемещена из замка Фусими. Она признана важным культурным достоянием Японии вместе с мощными железными воротами, которые также были перемещены из замка Фусими.

Главная башня замка, которая когда-то считалась национальным достоянием, была разрушена во время авианалёта во время Второй мировой войны в 1945 году. После войны она была восстановлена в виде железобетонного музея в 1966 году, и там выставлены исторические материалы, связанные с историей Фукуямы.

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Префектура Хиросима, замок Хиросима

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Фотография к заголовку: Башня Фусими (слева) и главная башня замка Фукуяма (PIXTA)