100 знаменитых замков Японии ®: замок Хиросима, префектура Хиросима

Японские замки

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Замок Хиросима – равнинный замок, который построил род Мори, обладавший большим влиянием в регионе Тюгоку. Мори стремились сделать Хиросиму политическим и экономическим центром региона. Сохранившиеся до XX века главная башня и другие постройки были разрушены при атомной бомбардировке города, но по просьбе горожан впоследствии были восстановлены.

Замок Хиросима, префектура Хиросима

Год постройки: 1589

1589 Первый владелец замка: Мори Тэрумото

Мори Тэрумото Основные достопримечательности: ворота Омотэ-гомон, мост Гомон, башни Хира, Тамон, Тайко (реконструированы) и др.

ворота Омотэ-гомон, мост Гомон, башни Хира, Тамон, Тайко (реконструированы) и др. Плата за вход: осмотр башни – 370 йен (для взрослых)

осмотр башни – 370 йен (для взрослых) Адрес: Hiroshima-ken Hiroshima-shi Naka-ku Motomachi 21-1

Hiroshima-ken Hiroshima-shi Naka-ku Motomachi 21-1 Вебсайт: Замок Хиросима (на японском языке)

Знаменитый замок рода Мори, доминировавшего в регионе Тюгоку.

Тэрумото, внук Мори Мотонари, подчинившего большую часть региона Тюгоку в XVI веке, унаследовал его пост. Говорят, что он начал строительство после того, как посетил замок Тоётоми Хидэёси в Осаке и осознал преимущества замка, объединённого с призамковым городом в качестве политического и экономического центра. Строительство затрудняло то, что грунт в дельте реки Ота был слишком мягким. Замок был окончательно завершён в 1599 году, но уже в 1600 году Тэрумото, главнокомандующий Западной армией в битве при Сэкигахара, потерпел поражение от Токугавы Иэясу. Ему было указано принять управление территорией нынешней префектуры Ямагути, где он построил новую базу, замок Хаги.

После реставрации Мэйдзи во второй половине XIX века замок Хиросима перешёл в пользование префектуры Хиросима и армии. В этот период многие замки были заброшены, а башни замков снесены, но главная башня замка Хиросима уцелела и в 1931 году была признана национальным достоянием, и многие постройки здания остались такими, какими они были в период Эдо. Однако в августе 1945 года всё это было разрушено при атомной бомбардировке города. В 1958 году башня замка, внешний вид которой был восстановлен с применением железобетона, была открыта как музей замка Хиросима. В 1990-е годы некоторые ворота и башни были восстановлены в первоначальном виде из дерева, и они обрели вид, который они имели в эпоху Эдо.

Замки в префектуре Хиросима

Замок Коорияма

Замок Фукуяма

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Главная башня замка Хиросима (PIXTA)