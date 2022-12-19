100 знаменитых замков Японии ®: замок Марукамэ, префектура Кагава
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Замок Марукамэ, префектура Кагава
- Годы постройки: 1597, 1660
- Первые владельцы замка: Икома Тикамаса, Кёгоку Такакадзу
- Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю, ворота Отэ итиномон и Ниномон (важные культурные ценности), каменная стена третьей площадки замка Санномару и др.
- Плата за вход: 200 йен (взрослые)
- Адрес: Kagawa-ken Marukame-shi Ichibancho
- Официальный вебсайт: Замок Марукамэ (на японском языке)
Знаменитый замок с каменными стенами, построенными в период расцвета строительных технологий
Замковая башня замка Марукамэ – одна из двенадцати сохранившихся таких башен в Японии и признана важным национальным культурным достоянием. Замок в 1597 году построил Икома Тикамаса, который служил у Тоётоми Хидэёси и стал править землёй Сануки (нынешняя префектура Кагава) вместе со своим сыном Кадзумасой. Однако из-за указа сёгуната Токугава о том, что в одном княжестве может быть только один замок, род Икома сделал своей резиденцией замок Такамацу, а замок Марукамэ на какое-то время был заброшен. После этого сёгунат конфисковал владения рода Икома и разделил землю Сануки на две части. Ямадзаки Иэхару, ставший правителем западной половины территорий, начал ремонтировать разрушенный замок Марукамэ, но род Ямадзаки пресёкся. В 1660 году замок был окончательно достроен уже при следующем правителе, Кёгоку Такакадзу.
Из-за постоянной смены владельцев замок Марукамэ был завершён на несколько десятилетий позже, чем другие замки с сохранившимися до наших дней главными замковыми башнями, и здесь можно увидеть каменные стены, построенные с использованием технологий высочайшего уровня. Например, на третьей площадке замка Санномару, выходящей на Внутреннее море Сэто, есть высокие каменные стены высотой более 20 метров, построенные с использованием метода сангидзуми, при котором угловые камни укладывают попеременно длинными и короткими сторонами. Башня замка, построенная на каменных стенах, имеет высоту около 15 метров, она состоит из трех ярусов и трех этажей и украшена искусно сделанными фронтонами карахафу и тидорихафу.
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Фотография к заголовку: Замок Марукамэ (PIXTA)