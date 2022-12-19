100 знаменитых замков Японии ®: замок Марукамэ, префектура Кагава

Японские замки

Путеводительпо Японии

Крепость замка Марукамэ является одной из 12 существующих крепостей, признанных важными национальными культурными ценностями. Помимо замковой башни, он также известен своими высокими каменными стенами, построенными в то время, когда технология строительства каменных стен достигла высочайшего уровня, и называется «знаменитым замком каменных стен».

Замок Марукамэ, префектура Кагава

Годы постройки: 1597, 1660

1597, 1660 Первые владельцы замка: Икома Тикамаса, Кёгоку Такакадзу

Икома Тикамаса, Кёгоку Такакадзу Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю, ворота Отэ итиномон и Ниномон (важные культурные ценности), каменная стена третьей площадки замка Санномару и др.

главная башня Тэнсю, ворота Отэ итиномон и Ниномон (важные культурные ценности), каменная стена третьей площадки замка Санномару и др. Плата за вход: 200 йен (взрослые)

200 йен (взрослые) Адрес: Kagawa-ken Marukame-shi Ichibancho

Kagawa-ken Marukame-shi Ichibancho Официальный вебсайт: Замок Марукамэ (на японском языке)

Знаменитый замок с каменными стенами, построенными в период расцвета строительных технологий

Замковая башня замка Марукамэ – одна из двенадцати сохранившихся таких башен в Японии и признана важным национальным культурным достоянием. Замок в 1597 году построил Икома Тикамаса, который служил у Тоётоми Хидэёси и стал править землёй Сануки (нынешняя префектура Кагава) вместе со своим сыном Кадзумасой. Однако из-за указа сёгуната Токугава о том, что в одном княжестве может быть только один замок, род Икома сделал своей резиденцией замок Такамацу, а замок Марукамэ на какое-то время был заброшен. После этого сёгунат конфисковал владения рода Икома и разделил землю Сануки на две части. Ямадзаки Иэхару, ставший правителем западной половины территорий, начал ремонтировать разрушенный замок Марукамэ, но род Ямадзаки пресёкся. В 1660 году замок был окончательно достроен уже при следующем правителе, Кёгоку Такакадзу.

Из-за постоянной смены владельцев замок Марукамэ был завершён на несколько десятилетий позже, чем другие замки с сохранившимися до наших дней главными замковыми башнями, и здесь можно увидеть каменные стены, построенные с использованием технологий высочайшего уровня. Например, на третьей площадке замка Санномару, выходящей на Внутреннее море Сэто, есть высокие каменные стены высотой более 20 метров, построенные с использованием метода сангидзуми, при котором угловые камни укладывают попеременно длинными и короткими сторонами. Башня замка, построенная на каменных стенах, имеет высоту около 15 метров, она состоит из трех ярусов и трех этажей и украшена искусно сделанными фронтонами карахафу и тидорихафу.

Узнать больше об этом месте

Достопримечательности поблизости

Замки в префектуре Кагава

Замок Такамацу

Фотография к заголовку: Замок Марукамэ (PIXTA)