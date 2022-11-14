100 знаменитых замков Японии ®: замок Юдзуки, префектура Эхимэ

Японские замки

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Замок Юдзуки был резиденцией рода Коно, активно участвовавшего в войне между родами Тайра и Минамото в XII веке и впоследствии правившего землёй Иё (современная префектура Эхимэ). По сравнению с другими средневековыми замками этот замок, построенный в XIV веке, хорошо сохранился, его руины, расположенные рядом с термальными источниками Дого онсэн, охраняются в устроенном здесь парке Дого.

Замок Юдзуки, префектура Эхимэ

Год постройки: около 1335

около 1335 Первый владелец замка: Коно Митимори

Коно Митимори Основные достопримечательности: земляные укрепления, рвы

земляные укрепления, рвы Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: парк Дого, город Мацуяма

парк Дого, город Мацуяма Вебсайт: Национальный исторический памятник «Парк Дого», руины замка Юдзуки (на японском языке)

Резиденция рода Коно, правившего землёй Иё с XII по XVI вв.

Считается, что замок Юдзуки в районе Дого (Дого онсэн) города Мацуяма построил между 1334 и 1338 годами род Коно, который управлял землёй Иё. Этот род сыграл активную роль в войне между родами Минамото и Тайра во второй половине XII века, а после основания Камакурского сёгуната власть рода расширилась, он был назначен в качестве рода военных управляющих (сюго) этой земли, получив от сёгуната официальную власть в Иё. Первоначально их резиденция находилась в деревне Коного (район Ходзё, город Мацуяма), а около 1335 года род переехал в Юдзуки, где построил замок. Род Коно правил землёй Иё до своего поражения во время нападения Тоётоми Хидэёси на Сикоку в конце XVI века. Предполагают, что строительные материалы замка использовались позднее, когда правивший Иё военачальник Като Ёсиаки построил замок Мацуяма.

В замке Юдзуки, как и в прочих средневековых замках, не было каменных стен и главной башни, как у замков более позднего периода, а для усиления защиты использовались складки местности, рвы и двойные земляные стены. Сейчас вся территория замка является парком Дого, местом отдыха горожан, которое также посещает множество туристов, поскольку парк расположен в районе термальных источников Дого онсэн. В парке можно увидеть ров и земляные стены, которые сохранили свой первоначальный вид, и вы также можете осмотреть отреставрированные усадьбы самураев, музей и выставочный зал, посвящённый земляным укреплениям.

Замки в префектуре Эхимэ

Замок Имабари

Замок Мацуяма

Замок Одзу

Замок Увадзима

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Фотография к заголовку: Руины замка Юдзуки (PIXTA)