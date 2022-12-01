100 знаменитых замков Японии ®: замок Нагоя, префектура Сага
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Замок Нагоя, префектура Сага
- Год постройки: 1592
- Первый владелец замка: Тоётоми Хидэёси
- Основные достопримечательности: основание главной башни Тэнсю, руины резиденции владельцев, ворот и др.
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Saga-ken Karatsu-shi Chinzei-cho Nagoya
- Вебсайт: Замок-музей префектуры Сага в Нагое (на японском языке)
Замок, построенный Тоётоми Хидэёси как база для отправки войск в Корею
Замок Нагоя был построен в конце XVI века по приказу Тоётоми Хидэёси как база для отправки войск из Японии в Корею. Строительство замка велось за счёт повинности варибусин, установленной для всех даймё, и было завершено всего за несколько месяцев. Замок служил базой для отправки войск на континент дважды за семь лет, а вокруг замка было построено более 130 лагерей даймё, собравших более 200 000 человек со всей страны. Сам Хидэёси прожил там один год.
В то время замок площадью около 17 гектаров считался вторым по величине после Осакского замка. В настоящее время руины замка Нагоя и 23 лагеря признаны особыми историческими памятниками национального значения, и в настоящее время ведутся раскопки остатков зданий. Кроме того, рядом с руинами замка был построен музей замка префектуры Сага в Нагое, в котором представлены исторические материалы из Японии и Кореи.
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Фотография к заголовку: Замок Нагоя (PIXTA)