100 знаменитых замков Японии ®: замок Нагоя, префектура Сага

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Замок Нагоя — огромный замок, построенный Хидэёси Тоётоми в качестве базы для отправки войск в Корею. Даймё собрались со всей страны, и замок был достроен всего за несколько месяцев, но после смерти Хидэёси было решено уйти с Корейского полуострова, а замок был заброшен после того, как его роль была выполнена.

Замок Нагоя, префектура Сага

Год постройки: 1592

1592 Первый владелец замка: Тоётоми Хидэёси

Тоётоми Хидэёси Основные достопримечательности: основание главной башни Тэнсю, руины резиденции владельцев, ворот и др.

основание главной башни Тэнсю, руины резиденции владельцев, ворот и др. Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Saga-ken Karatsu-shi Chinzei-cho Nagoya

Saga-ken Karatsu-shi Chinzei-cho Nagoya Вебсайт: Замок-музей префектуры Сага в Нагое (на японском языке)

Замок, построенный Тоётоми Хидэёси как база для отправки войск в Корею

Замок Нагоя был построен в конце XVI века по приказу Тоётоми Хидэёси как база для отправки войск из Японии в Корею. Строительство замка велось за счёт повинности варибусин, установленной для всех даймё, и было завершено всего за несколько месяцев. Замок служил базой для отправки войск на континент дважды за семь лет, а вокруг замка было построено более 130 лагерей даймё, собравших более 200 000 человек со всей страны. Сам Хидэёси прожил там один год.

В то время замок площадью около 17 гектаров считался вторым по величине после Осакского замка. В настоящее время руины замка Нагоя и 23 лагеря признаны особыми историческими памятниками национального значения, и в настоящее время ведутся раскопки остатков зданий. Кроме того, рядом с руинами замка был построен музей замка префектуры Сага в Нагое, в котором представлены исторические материалы из Японии и Кореи.

Замки в префектуре Сага

Руины Ёсиногари

Замок Сага

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Фотография к заголовку: Замок Нагоя (PIXTA)