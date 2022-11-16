100 знаменитых замков Японии ®: руины Ёсиногари, префектура Сага (исторический парк Ёсиногари)

Японские замки

Путеводительпо Японии

Ёсиногари – крупнейшее поселение с кольцевым рвом периода Яёй в Японии. Такие поселения окружали рвами, земляными валами и оградами, и они считаются прототипами замков.

Ёсиногари, префектура Сага

Годы постройки: I-III вв.

I-III вв. Основные достопримечательности: сторожевая башня, руины земляных построек, хранилища со съёмным полом и др.

сторожевая башня, руины земляных построек, хранилища со съёмным полом и др. Плата за вход: 460 йен (старше 15 лет)

460 йен (старше 15 лет) Адрес: Saga-ken Yoshinogari-shi Tade 1843

Saga-ken Yoshinogari-shi Tade 1843 Вебсайт: Исторический парк Ёсиногари (на японском языке)

Крупнейшее в Японии поселение c кольцевым рвом периода Яёй

Ёсиногари – место крупнейшего в Японии поселения с круговым рвом периода Яёй (ок. 300 г до н. э. – 300 г. н. э.). Поселения такого типа – это крупные посёлки, окружённые рвом, земляными валами и оградами, они считаются прототипом замков более позднего времени. Местность Ёсиногари определена как особый исторический памятник национального значения, а найденные при раскопках вещи, такие как бронзовый меч с рукоятью и стеклянный шар, были признаны важными национальными культурными ценностями.

На этом месте руин в V–II веках до н. э. появилась деревня, а в I-II веках, во второй половине периода Яёй, она превратилась в поселение с кольцевым рвом. На территории поселения в северной части находилась сторожевая башня, усадьба вождя с большим церемониальным залом, а в южной располагался религиозно-политический центр и рынок. Предполагают, то это мог быть своего рода «город периода Яёй», служивший центром управления обширной территорией «провинции».

В 2001 году здесь был открыт исторический парк Ёсиногари. Здесь реконструировали сторожевую башню, землянки, хранилища со съёмным полом и другие постройки, и вы можете в полной мере почувствовать атмосферу периода Яёй.

Замки в префектуре Сага

Замок Нагоя

Замок Сага

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Исторический парк Ёсиногари (PIXTA)