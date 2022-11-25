100 знаменитых замков Японии ®: замок Сага, префектура Сага
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Замок Сага, префектура Сага
- Год постройки: 1608
- Первый владелец замка: Набэсима Кацусигэ
- Основные достопримечательности: ворота Сятиномон, основание главной башни Тэнсю, сторический музей замка Сага Хоммару (восстановленный дворец Хоммару) и др.
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Saga-ken Saga-shi Jonai 2-18-1
- Вебсайт: Парк замка Сага (на японском языке)
Замок рода Набэсима, пострадавший от двух крупных пожаров
Замок Сага был резиденцией рода Набэсима, который правил этой территорией с начала XVII века до конца периода Эдо (1603-1868). Ранее здесь находился замок Муранака, который построил род Рюдзодзи, вассалы рода Набэсима. В период Эдо замок Сага пострадал от двух крупных пожаров, во время первого пожара в 1726 году многие здания, в том числе главная башня замка, постройки Хоммару и Ниномару, Главной и Второй площадок замка, были разрушены. После этого Ниномару перестроили и сделали центром управления, а замковую башню и Хоммару не восстанавливали. Когда в 1835 году вспыхнул второй пожар, уничтоживший Ниномару, восстановили дворец Хоммару, где правитель занимался административными делами. Главные ворота, построенные в это время, называются Сятиномон, «ворота сяти», из-за фигур мифических животных сяти на крыше. После того, как в XIX веке было создано новое правительство Мэйдзи, замок Сага стал ареной крупномасштабного восстания самураев, недовольных действиями правительства, известного как «Восстание в Саге».
В настоящее время памятник охраняется как парк замка Сага, а в 2004 году в парке был восстановлен дворец Хоммару, он открыт как исторический музей замка Сага Хоммару. Это одно из крупнейших отреставрированных деревянных зданий в Японии, здесь есть 45-метровый коридор с татами и зал на 320 татами.
Замки в префектуре Сага
- Руины Ёсиногари
- Замок Нагоя
Достопримечательности поблизости
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Фотография к заголовку: Ворота Сятиномон в замке Сага (PIXTA)