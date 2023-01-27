100 знаменитых замков Японии ®: замок Ока, префектура Ойта
Путеводительпо ЯпонииКультура История Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Префектура Ойта, замок Ока
- Годы постройки: 1185, 1596
- Первые владельцы замка: Огата Корэёси, Накагава Хидэсигэ
- Основные достопримечательности: каменные стены на руинах ворот Отэмон, замковых площадок Нисиномару и Санномару
- Плата за вход: 300 йен (для старшеклассников и старше)
- Адрес: Oita-ken Taketa-shi OoazaTaketa 2889
- Вебсайт: Национальный исторический памятник «руины замка Ока» (на японском языке)
Неприступный замок, трижды отражавший нападение рода Симадзу
Согласно легенде, замок Ока в 1185 году построил местный военачальник Огата Корэёси, чтобы принять там Ёсицунэ, младшего брата Минамото-но Ёритомо, с которым они враждовали. В «Записях земли Бунго» (Бунго кокуси) указано, что после этого в XIV веке Сига Садатомо из боковой ветви рода правителей земли Бунго (нынешняя префектура Ойта) восстановил и расширил старый бастион и назвал его замком Ока. В течение примерно 200 лет после этого замком управлял род Сига на протяжении нескольких поколений, а в 1586 году, после отражения трёх нападений армии рода Симадзу из земли Сацума замок обрёл славу неприступного. Однако в 1593 году землю конфисковал главный род, Отомо, и роду Сига пришлось покинуть замок. Новым правителем замка стал Накагава Хидэсигэ, служивший Тоётоми Хидэёси, и на месте земляного неприступного и укреплённого замка, отразившего нападение рода Симадзу, он возвёл каменный замок, полностью окружённый каменными стенами.
В XIX веке замок был заброшен, и сейчас остались только каменные стены разных размеров, каскады которых напоминают о величии старого замка. Особенно хорошо известна своим великолепием и красотой высокая каменная стена, построенная на утёсе и протянувшаяся с северной стороны Третьей площадки, Санномару, до Второй площадки, Ниномару. Каменные стены замка Ока сделаны из ингимбрита, который образовался в результате охлаждения пирокластического потока, стекавшего в реку в ходе извержения вулкана Асо.
Замки в префектуре Ойта
- Замок Ойта Фунай
Достопримечательности поблизости
Фотография к заголовку: Руины замка Ока, каменная стена Санномару (PIXTA)