100 знаменитых замков Японии ®: замок Ока, префектура Ойта

Японские замки

Путеводительпо Японии

Существует легенда, что замок Ока был построен в XII веке для приёма Ёсицунэ, младшего брата Минамото-но Ёритомо, с которым он враждовал. Замок известен своими величественными каменными стенами, построенными во время перестройки в конце XVI века. Стены сделаны из вулканического камня ингимбрита, образовавшегося в результате охлаждения пирокластического потока во время извержения вулкана Асо.

Префектура Ойта, замок Ока

Годы постройки: 1185, 1596

1185, 1596 Первые владельцы замка: Огата Корэёси, Накагава Хидэсигэ

Огата Корэёси, Накагава Хидэсигэ Основные достопримечательности: каменные стены на руинах ворот Отэмон, замковых площадок Нисиномару и Санномару

каменные стены на руинах ворот Отэмон, замковых площадок Нисиномару и Санномару Плата за вход: 300 йен (для старшеклассников и старше)

300 йен (для старшеклассников и старше) Адрес: Oita-ken Taketa-shi OoazaTaketa 2889

Oita-ken Taketa-shi OoazaTaketa 2889 Вебсайт: Национальный исторический памятник «руины замка Ока» (на японском языке)

Неприступный замок, трижды отражавший нападение рода Симадзу

Согласно легенде, замок Ока в 1185 году построил местный военачальник Огата Корэёси, чтобы принять там Ёсицунэ, младшего брата Минамото-но Ёритомо, с которым они враждовали. В «Записях земли Бунго» (Бунго кокуси) указано, что после этого в XIV веке Сига Садатомо из боковой ветви рода правителей земли Бунго (нынешняя префектура Ойта) восстановил и расширил старый бастион и назвал его замком Ока. В течение примерно 200 лет после этого замком управлял род Сига на протяжении нескольких поколений, а в 1586 году, после отражения трёх нападений армии рода Симадзу из земли Сацума замок обрёл славу неприступного. Однако в 1593 году землю конфисковал главный род, Отомо, и роду Сига пришлось покинуть замок. Новым правителем замка стал Накагава Хидэсигэ, служивший Тоётоми Хидэёси, и на месте земляного неприступного и укреплённого замка, отразившего нападение рода Симадзу, он возвёл каменный замок, полностью окружённый каменными стенами.

В XIX веке замок был заброшен, и сейчас остались только каменные стены разных размеров, каскады которых напоминают о величии старого замка. Особенно хорошо известна своим великолепием и красотой высокая каменная стена, построенная на утёсе и протянувшаяся с северной стороны Третьей площадки, Санномару, до Второй площадки, Ниномару. Каменные стены замка Ока сделаны из ингимбрита, который образовался в результате охлаждения пирокластического потока, стекавшего в реку в ходе извержения вулкана Асо.

Замки в префектуре Ойта

Замок Ойта Фунай

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Руины замка Ока, каменная стена Санномару (PIXTA)