Жизнь Японии в фотографиях

Цикады в Японии

Общество

Лето в Японии невозможно представить без громкого пения цикад.
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Звуки лета

Громкие крики цикад, которые по-японски называются сэми, являются одним из символов лета в Японии, где обитает около 30 видов этих поющих насекомых. Абурадзэми (буквально «масляная цикада») получила своё название за пение дзири-дзири, напоминающее звук кипящего масла. Минминдзэми же известны своим криком мин-мин – этот звук часто встречается в аниме и комиксах манга. Крупные кумадзэми («цикада-медведь») чаще встречаются на западе Японии.

Само слово сэми, «цикада», является сезонным словом, маркирующим летний сезон в поэзии хайку, поскольку именно в это время года они наиболее активны, хотя некоторые виды поют и в октябре.

Цикада кумадзэми (© Pixta)
Цикада кумадзэми (© Pixta)

Цикада абурадзэми (© Pixta)
Цикада абурадзэми (© Pixta)

Фотография к заголовку: © Pixta

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