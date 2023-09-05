«По тропинкам Севера»: путешествуем с Басё в его долгом пути по региону Тохоку

Дневник Мацуо Басё «По тропинкам Севера» – это поэтические путевые заметки, созданные в ходе пятимесячного путешествии протяжённостью 2400 километров по северным регионам Японии. Это классическое произведение включает немало литературных изобретений, вдохновлённых литературными шедеврами прошлого.

Путевые дневники с изрядной долей вымысла

В конце третьей луны 2 года Гэнроку (май 1689), в возрасте около 45 лет Мацуо Басё отправился в пятимесячное путешествие по Японии, вдохновившее его на написание самого известного из его путевых дневников – «По тропинкам Севера» (Оку-но хосомити). Из своего дома в Фукагаве в Эдо (нынешний Токио) он отправился на север в Хираидзуми (совр. префектура Иватэ), затем на запад и вниз по побережью Японского моря, после чего завершил путь Огаки (совр. префектура Гифу).

На большей части пути, вплоть до горячих источников Яманака, Басё сопровождал его ученик, которого в дневнике он называет Каваи Сора (хотя учёный Мурамацу Томоцугу указывает, что его настоящее имя было Касаи Сора). Он также путешествовал с поэтом хайку Татибаной Хокуси из Канадзавы почти до Фукуи. Помимо посещения исторических мест, известных поэтическими ассоциациями или битвами прошлого, он хотел встретиться с поэтами, вместе сочинять «связанные строфы» (рэнга) и показать свою версию хайкай – лёгкого, наполненного юмором литературного жанра, в формировании которого он сыграл большую роль. Другим мотивом для путешествия послужило, вероятно, то, что это был пятисотый год со дня смерти Сайгё, литературного предшественника, которым Басё восторгался и который подобным образом путешествовал в Хираидзуми. В тексте часто встречаются моменты, позволяющие почувствовать, насколько глубоко Басё ощущает присутствие этого более раннего автора. Считается, что он редактировал произведение, придавая ему окончательную форму, начиная с 1692 года, то есть через три года после путешествия, до 1694 года, года его смерти.

Из дневника Соры, в котором рассказывается о событиях, которые случались в пути, становится очевидным, что дневник «По тропинкам Севера» содержит множество описаний, отличающихся от происходившего на самом деле. Хотя Басё основывал свой литературный дневник путешествий на основе реальных странствий, он включил в него многие из своих собственных оригинальных идей. Эту книгу можно назвать не столько документальным, сколько художественным произведением, и в этом смысле она занимает особое место среди классической японской литературы о путешествиях. В общих чертах он использует следующие три подхода.

1. Акцент внимания на времени

Путешествие длилось с конца весны до конца осени, и в произведении отражены сезонные изменения и праздники годового цикла. Рассказчик часто взволнован, осознавая течение времени, когда осматривает предметы, места или обычаи, связанные с далёким прошлым.

2. Использование концепций театра Но

В театре Но существует тип пьес мугэн-но, то есть «пьесы о снах», в которых ситэ, главный герой, – это призрак, появляющийся во сне ваки, второстепенного персонажа. В дневнике «По тропинкам Севера» есть эпизоды, где чувствуется влияние диалогов с людьми, которые уже не живут в этом мире.

3. Путешественник как последователь Сайгё

Хотя повествование ведётся от первого лица, там не указано, что это сам Басё. Он показывает рассказчика как поклонника Сайгё, который следует по стопам поэта-предшественника.



Ёса Бусон, «Ширма с картинами путешествия по тропинкам Севера» (Оку-но хосомити дзу бёбу), 1779. Бусон создал эту складную ширму с текстом дневника и изображениями различных эпизодов из уважения к Басё (предоставлено Художественным музеем Ямагаты, коллекция Хасэгавы)

Путешествие вместе со временем

Посмотрим, с чего начинается дневник:

Месяцы и дни – путники вечности, и сменяющиеся годы – тоже странники. Те, что всю жизнь плавают на кораблях, и те, что встречают старость, ведя под уздцы лошадей, странствуют изо дня в день, и странствие им – жилище. И в старину часто в странствиях умирали. Так и я, с каких уж пор, увлечённый облачком на ветру, не оставляю мысли о скитаньях. Бродил я по прибрежным местам… (здесь и далее – перевод В. Марковой, если не указано иное)

Здесь явно особое внимание уделяется времени как связанному с путешествием феномену, оно здесь выступает спутником рассказчика. Он («я») и далее будет замечать наступление лета и осени, а также определённые календарные праздники, включая Танго-но сэкку, Танабата, О-Бон ночь луны середины осени. Он также рассматривает семейные реликвии, оставленные Минамото-но Ёсицунэ и его вассалом Бэнкэем во время бегства на север, в Хираидзуми, от гнева Ёритомо, основателя сёгуната Камакура и сводного брата Ёсицунэ, и посещает исторические места, такие как Золотой павильон (Кондзикидо) в монастыре Тюсондзи в Хираидзуми. Он бывает растроган до слёз, ощущая такую связь с прошлым.

Встречи с призраками

Далее я хотел бы обратить внимание на описание Такадати в Хираидзуми – поля битвы, где Ёсицунэ и его последователи потерпели поражение. К слову, Сайгё посещал Хираидзуми, когда Ёсицунэ там укрывался.

Да, превосходнейшие вассалы засели в этом замке, – и вот от недолгой доблести осталась лишь заросль трав. «Царства погибли, а горы и реки остались, замок весной зеленеет густою травою…» Я подложил под себя свою плетеную шляпу, и слезы лились, а время бежало… 夏草や兵（つはもの）どもが夢の跡 Нацукуса я

Цувамоно домо га

Юмэ-но ато Летние травы

Там, где видел я сон

О воинах павших (перевод наш) 卯の花に兼房みゆる白毛かな 曽良 Унохана ни

Канэфуса миюру

Сирага кана (Сора) Белые цветы!

Седину Канэфуса

Точно вижу я…

В этом эпизоде чувствуется сильное влияние мугэн-но, «пьес о снах» театра Но. Текст написано так, как будто рассказчик забывает о разделяющем с теми событиями времени, оплакивая давно минувшую битву, в которой Ёсицунэ и его вассалы потерпели поражение. Ему тогда во сне являются воины, чтобы рассказать о событиях битвы, а когда он просыпается, всё, что видит – это летние травы.

В этом отрывке также предполагается, что именно во сне Сора увидел белые волосы воина по имени Канэфуса из проигравшей армии. В реальном дневнике Соры нет этого хайку – оно, похоже, на самом деле было позднее сложено Басё. В терминах театра Но, если рассказчик является ваки, второстепенным персонажем, то Сора здесь – вакицурэ, его компаньон, и оба в качестве подношения тем, кто пал в битве, слагают стихи.

Восхваление Сайгё

Следующий отрывок, описывающий прибытие Басё на территорию нынешней префектуры Фукуи, хорошо демонстрирует образ рассказчика как последователя Сайгё.

Направил лодку в бухту Ёсидзаки, на границе провинции Этидзэн, и посетил сосну Сиогоси. 終宵嵐に波を運ばせて

月を垂れたる汐越の松 西行 Ё мо сугара

Араси ни нами о

Хакобасэтэ

Цуки о тарэтару

Сиогоси-но мацу Напролёт всю ночь

Буря гнала волны вспять

И вздымала их.

Над сосной Сиогоси

Месяц в вышине повис (Сайгё) Одним стихом исчерпан весь вид. Прибавить хоть одно слово — все равно, что посадить лишний палец.

На самом деле это стихотворение является произведением другого поэта по имени Рэннё, а идея приписать его Сайгё является изобретением Басё. Рэннё был крупным буддийским деятелем, а луна символизирует просветление. Таким образом, Басё использует это стихотворение в дневнике «По тропинкам Севера», чтобы показать через луну достижения Сайгё в буддийской практике, а также желание рассказчика выразить ему восхищение.

Незаконченный труд

До момента смерти Басё в 1694 году были созданы различные версии текста. Рукопись Басё известна как «список Накао» в честь её первооткрывателя, обнаружившего её в 1996 году. «Список Сора» называется так, поскольку передавалась в семье Соры это точная копия оригинала, которая была в дальнейшем переработана и выправлена. «Список Нисимура», названный в честь его владельца, представляет собой копию версии Соры, созданную каллиграфом Касиваги Сорю по просьбе Басё, а другая сделанная им копия называется версией «списком Какимори», поскольку она принадлежит фонду Какимори бунко.

Все эти версии написаны от руки. Басё, очевидно, не намеревался публиковать «По тропинкам Севера» в печати. Почему он оставил после себя только рукописные копии? Одной из причин может быть желание сохранить их как редкость, предполагая, что их ценность будет потеряна при печати большого количества экземпляров. Есть много вероятных объяснений, но я бы предположил, что Басё рассматривал текст как незавершённую работу, которую он намеревался ещё доработать.

В год своей смерти Басё взял «список Нисимура» с собой в свой родной город в провинции Ига (совр. префектура Миэ), где подарил её своему старшему брату Мацуо Хандзаэмону. Затем её получил ученик Басё Мукаи Кёрай, и эта версия была опубликована издательством «Идзуцуя» в Киото в 1702 году. Она послужила основой для многочисленных более поздних переизданий. Долгое время её считали единственной версией, пока в ХХ веке не были обнаружены другие рукописи. Первоначальный «список Нисимура» был найден в 1943 году, «список Сора» – в 1951 году, «список Какимори» – в 1959 году и «список Накао» – в 1996 году. В 1943 году обнаружили и дневник Соры, описывающий альтернативную версию событий. Эти открытия дали новый импульс изучению классического труда Басё.

Фотография к заголовку:

Ёса Бусон, «Иллюстрированное путешествие по тропинкам Севера: отправление (Сэндзю)» (1779), где показано, как Басё и Сора отправляются в путь из Сэндзю в нынешнем токийском районе Адати (предоставлено Художественным музеем Икуо Фонда культуры Ханкю