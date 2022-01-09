Сёгуны Камакурского сёгуната: недолгое правление Минамото и эпоха рода Ходзё

После того, как в 1192 году Минамото-но Ёритомо учредил сёгунат и выбрал для своей резиденции посёлок Камакура, сёгуны из рода Минамото правили менее 30 лет, после чего сёгунатом, который просуществовал до 1333 года, управлял род Ходзё.

1-й сёгун, Минамото-но Ёритомо (правил с 1192 по 1199 год)

Первый сёгун Камакурского сёгуната. Заложил основы правления класса военных-буси, которое продолжалось около 700 лет до конца периода Эдо (1603-1868).

Родился в 1147 году в городе Ацута провинции Овари (нынешний город Нагоя), и был третьим сыном Минамото-но Ёситомо из рода Сэйва-Гэндзи. Его отец, Ёситомо, потерпел поражение во время смуты годов Хэйдзи в 1159 году, когда он противостоял Тайра-но Киёмори, и Ёритомо был сослан в Идзу. В 1180 году он собрал войска, уничтожил род Тайра, изгнал своего младшего брата, Ёсицунэ, и добился назначения сёгуном в 1192 году.

2-й сёгун, Минамото-но Ёрииэ (1199-1202)

Старший сын Ёритомо от Ходзё Масако, в то время Ёритомо было 36 лет. После внезапной смерти Ёритомо стал вторым сёгуном, но при нём была создана система коллегиального управления – совет из 13 членов. В 1203 году род Ходзё уничтожил семью Хики, включая Хики Ёсикадзу, поддерживавшего Ёрииэ, и на посту сёгуна его сменил его родной брат Санэтомо, пользовавшийся поддержкой Ходзё, а Ёрииэ в 1203 году в возрасте 21 года был убит в земле Идзу.

3-й сёгун, Минамото-но Санэтомо (1202-1219)

Второй сын Минамото-но Ёритомо и Ходзё Масако. Стал сёгуном в возрасте 12 лет после того, как род Ходзё уничтожил род Хики и избавился от второго сёгуна, Ёрииэ. Реально руководили политикой при нём первый сиккэн («держатель власти», регент при сёгуне) Токимаса и второй сиккэн, Ёситоки. В возрасте 26 лет он был убит Кугё, сыном Ёрииэ, во время паломничества в святилище Цуругаока Хатимангу. Это был последний сёгун из рода Минамото в сёгунате Камакура.

Он обучался японской поэзии у знаменитого поэта Фудзивара-но Тэйка и является автором «Собрания японских песен министра из Камакуры» (Кинки вакасю).

4-й сёгун, Фудзивара (Кудзё) Ёрицунэ (1226-1244)

Сын канцлера (кампаку) Кудзё Митииэ из рода Фудзивара, правнук младшей сестры Ёритомо. После убийства третьего сёгуна, Минамото-но Санэтомо, род Ходзё пытался пригласить на должность сёгуна кого-то из императорского рода, но эти планы потерпели неудачу, и в результате сёгуном стал Ёрицунэ, дальний родственник Ёритомо.

Он был марионеточным правителем при сиккэнах Ходзё, но в конце концов вокруг него стали группироваться силы, выступавшие против сиккэнов, и Ходзё изгнали его, передав должность сёгуна Ёрицугу.

5-й сёгун, Фудзивара (Кудзё) Ёрицугу (1244-1252)

Старший сын сёгуна Ёрицунэ. В возрасте шести лет ему передали должность сёгуна, принадлежавшую его отцу, но уже в 14 лет пятый сиккэн Ходзё Токимунэ изгнал его, опасаясь расширения политического влияния рода Кудзё. Умер в возрасте 18 лет.

6-й сёгун, принц Мунэтака (1252-1266)

Первый сын императора Го-Сага и первый сёгун, происходящий из императорского дома. Его пригласил Ходзё Токиёри, боровшийся с политическим влиянием Кудзё Митииэ, деда Ёрицугу, но при этом не предоставил ему никакой политической власти. Впоследствии его сместили из-за подозрения в организации мятежа.

7-й сёгун, принц Корэясу (1266-1289)

Старший сын принца Мунэтака, 6-го сёгуна. Получил должность сёгуна в возрасте трёх лет, а в возрасте 26 лет смещён и отправлен в Киото.

8-й сёгун, принц Хисааки (1289-1308)

Сын императора Го-Фукакуса. Назначен сёгуном после того, как его старший двоюродный брат принц Корэясу был смещён с должности и отправлен в Киото. Политической власти не имел, но был центральной фигурой поэтической культуры Камакуры. Смещён родом Ходзё, которые не хотели слишком надолго продлевать срок его полномочий.

9-й сёгун, принц Морикуни (1308-1333)

Сын принца Хисааки. После смещения с должности его отца стал сёгуном в возрасте восьми лет. После того, как войска, которыми руководил Нитта Ёсисада, захватили Камакуру, отрёкся от должности сёгуна и принял постриг.

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