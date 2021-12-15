«13 вассалов Камакурского сёгуна» и сложная проблема коллегиальной системы управления

Война между родами Тайра и Минамото и её отголоски в истории Японии

Название исторического сериала «13 вассалов Камакурского сёгуна», который выйдет в эфир в 2022 году, указывает на коллегиальную систему управления, призванную помочь Минамото-но Ёрииэ, который стал вторым камакурским сёгуном после внезапной смерти Минамото-но Ёритомо, основателя сёгуната в Камакура. Был создан совет из 13 вассалов. Однако попытки внедрения таких систем в японской истории никогда не заканчивались успехом…

Второй сёгун, Минамото-но Ёрииэ, и старые вассалы Ёритомо

Говорят, что Минамото-но Ёритомо, основатель сёгуната Камакура, умер в 13 день первой луны 10 года Кэнкю (1199) в возрасте 53 лет, упав с коня. Внезапность его смерти породила версии подстроенного убийства, хотя твёрдых доказательств убийства нет; подозревают также, что в действительности причиной была какая-то болезнь.

Преемником на посту сёгуна стал его сын Ёрииэ, которому на тот момент было 18 лет.

Ёрииэ уже являлся к императорскому двору вместе с Ёритомо в 6 году Кэнкю (1195) и уже был объявлен следующим сёгуном, поэтому его наследование было предрешено.

Однако всего через три месяца после смерти Ёритомо, в 12 день 4 луны 10 года Кэнкю (1199), правительство сёгуната ввело систему группового правления влиятельных вассалов – совет из 13 человек.

13 членов совета при сёгуне

Ходзё Токимаса Наместник в землях Идзу, Суруга и Тотоми, дед Ёрииэ Кадзивара Кагэтоки Заместитель начальника (цукаса), потом начальник (бэтто) военного ведомства (самурайдокоро), наместник в землях Харима и Мимасаку Адати Тоомото Работник секретариата (кумонсё; занимался не только администрированием, но и финансами и т. п.) Адати Моринага Наместник в земле Микава Хатта Томоиэ Наместник в земле Хитати Хики Ёсикадзу Наместник в землях Синано и Кодзукэ, тесть Ёрииэ Миура Ёсидзуми Наместник в земле Сагами Вада Ёсимори Первый начальник (бэтто) военного ведомства (самурайдокоро) Ходзё Ёситоки Сын Ходзё Токимасы, начальник ближней стражи Ёритомо Ооэ Хиромото Первый начальник (бэтто) секретариата (кумонсё), потом – бэтто политического управления (мандокоро), когда во 2 году Кэнкю (1191) секретариат реорганизовали в политическое управление Миёси-но Ясунобу Первый управляющий (сицудзи) судебного управления (мондзюсё, управляло дознанием и судебными разбирательствами) Накахара-но Тикаёси Работник (ёриудо) секретариата, после его превращения в политическое управление распоряжался политическим отделом в качестве чиновника-бугё Никайдо Юкимаса Заместитель начальника (карэй, сицудзи) политического управления

В «Зерцале Восточных земель» (Адзума кагами), летописи сёгуната Камакура, написано:

«Порядок, когда решения по судебным тяжбам выносит лично Урин (Ёрииэ), прекратить. Решать, кто прав, а кто нет, следует на основе разбирательства и общим решением. Все прочие иски тоже (он) не должен брать на себя».



«Зерцало Восточных земель» (Адзума кагами), издание годов Кэйтё (1596-1615)-Гэнна (1615-1624), записи за 12 день 4 луны 10 года Кэнкю (1199), где описан запрет для Ёрииэ на судебные разбирательства и сказано о совете из 13 человек (собрание Национальной парламентской библиотеки)

Упоминающийся в тексте Урин – другое имя Ёрииэ. Там сказано, что ему запретили напрямую принимать решения по судебным делам, которые должен разбирать совет, состоящий из 13 ближних вассалов.

Исторический романист Ито Дзюн пишет об этом так: «Считалось, что старейшины запретили Ёрииэ принимать решения по тяжбам, чтобы установить систему коллегиального правления. Однако недавние исследования говорят, что полномочия совета из 13 человек ограничивались судебными делами».



Минамото-но Ёрииэ, второй камакурский сёгун. Дед и мать от него отвернулись, и его ждала безвременная смерть (портрет из коллекции храма Сюдзэндзи; предоставлен отделом Сюдзэндзи Туристической ассоциации города Идзу)

Судебные дела, о которых идёт речь – это были в основном тяжбы о землях. При камакурском сёгунате, которому не исполнилось ещё и 20 лет, споры о принадлежности земли часто случались среди самураев.

Право решать такие тяжбы имел только Камакурский правитель, Минамото-но Ёритомо. При жизни Ёритомо это было его исключительным правом, однако эта система была пересмотрена – его преемника, Ёрииэ, лишили права решать такие споры, они передавались на рассмотрение совета 13 старейшин.

«Чистка рядов» в правительстве: убийство Кадзивары Кагэтоки

Вероятно, за развитием административной системы сёгуната стояли серьёзные проблемы. Во-первых, необходимо было удерживать Ёрииэ в стороне от важных политических решений, в частности по земельным конфликтам. Ближайшие вассалы считали опасной чрезмерную концентрацию власти в руках камакурского сёгуна.

Во-вторых, началась борьба за власть между самими этими вассалами, которая станет важнейшей проблемой сёгуната.

Все 13 человек были старейшинами военных и гражданскими лицами из ближнего окружения Ёритомо, но наибольшей властью обладали двое из них – Токимаса Ходзё, дед Ёрииэ, и Хики Ёсикадзу, член семьи кормилицы, воспитывавшей Ёрииэ. Коллегиальная система была в том числе призвана ограничить конфликты этим советом и избежать сражений за власть.

Однако такие люди обычно в конце концов всё равно начинают воевать за власть.

Сначала проводилась «чистка», в ходе которой убрали Кадзивару Кагэтоки.

Кагэтоки, как известно, конфликтовал с Минамото-но Ёсицунэ и был помощником Ёритомо, а также играл роль надзирателя, следившего за действиями других ближних вассалов, поэтому в общем неудивительно, что его устранили первым. Более того, после смерти Ёритомо его положение стало неустойчивым, и многие вассалы сёгуна подписались под требованием его отстранения от дел.



Портрет Кадзивары Кагэтоки в «Жизнеописаниях ста военачальников нашей страны» (Хонтё хякусодэн). Воевал на стороне Минамото в войне с Тайра, но после смерти Ёритомо был убит (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Во 2 году Сёдзи (1200) Кагэтоки был изгнан из Камакуры, и в пути он был убит вместе со всей семьёй. По всей вероятности, за этими убийствами стоял Ходзё Токимаса.

Когда-то Кагэтоки пользовался доверием Ёритомо и был одним из покровителей его сына, Ёрииэ, однако тот не смог его спасти. До и после этих событий от старости умерли Миура Ёсидзуми и Адати Моринага, и совет из 13 человек лишился троих членов.

Мятеж Хики и изоляция Ёрииэ

За этим последовал конфликт между Ходзё Токимасой и Хики Ёсикадзу.

Ёсикадзу был вначале племянником, а потом усыновлённым сыном Хики-но ама, кормилицы Ёритомо, а его дочь, Вакаса-но цубонэ, стала второй женой Ёриэ. От Ёрииэ она родила сына, которого назвали Итиман, и он мог наследовать титул сёгуна. Дочери Хики-но ама стали при нём кормилицами, что привело к возвышению рода Хики.

С другой стороны, из рода Ходзё произошла Масако, жена Ёритомо и мать Ёрииэ, так что Токимаса был тестем сёгуна, Минамото-но Ёритомо, а Ёситоки – его шурином. Более того, у них рос второй сын Ёритомо, Сэмман (позднее – Санэтомо).

Таким образом, между Хики и Ходзё шло ожесточённое соперничество за наследование титула сёгуна – следующим сёгуном мог быть либо Итиман, сын Ёрииэ, или Сэмман, младший брат Ёрииэ.

В седьмую луну 3 года Кэннин Ёриие заболел. В «Зерцале Восточных земель» (Адзума кагами) указано, что в 23 день этого месяца его состояние уже стало критическим, а в «Дневнике канцлера Инокума» (Инокума кампаку ки) сказано, что в 1 день 9 луны сёгун скончался (хотя на самом деле был ещё жив), и ему наследовал Сэмман.

Затем, на второй день после смерти Ёрииэ, Токимаса вызвал Хики Ёсикадзу в свою резиденцию и по сфабрикованному обвинению убил его, после чего не стал терять времени и в ту же ночь по его приказу была перебита вся семья Хики (т. н. «мятеж Хики»).

В это же время скончался и молодой Итиман. В «Зерцале Восточных земель» написано, что он умер в период смуты, а в «Моих скромных записках» (Гукансё) сказано, что Ходзё разыскали Итимана, который бежал со своей матерью, и два месяца спустя он был убит по приказу Ёситоки.



Слева: сцена убийства Хики Ёсикадзу в книге «Записи о явном и тайном в ночи под звёздами и луной» (Хосидзуки ё кэнкай року). Ёсикадзу по приказу Токимасы удерживают два самурая; справа: Ходзё Токимаса в «Зерцале воинов» (Муся кагами). Он очень старался устранить всех политических оппонентов (обе книги из Национальной парламентской библиотеки)

Концентрация власти в одних руках и конец коллегиальной системы

Ёрииэ, переживший кризис болезни, услышал об этом инциденте спустя три дня после уничтожения рода Хики. Крайне разгневанный, он немедленно приказал наказать Токимасу, но… Как написано в «Зерцале Восточных земель» (Адзума кагами), он постригся в монахи в храме Сюдзэндзи в Идзу по настоянию Масако, а в «Моих скромных записках» (Гукансё) сказано, что Масако насильно его отправила в Сюдзэндзи. Версии различаются в деталях, но суть одна – Токимаса и Масако фактически заточили его в храме Сюдзэндзи, и сделали это очень быстро.

В следующем году Ёрииэ погиб – похоже, его убили, причём одна из версий говорит о том, что очень жестоко – разворотив ему мошонку. Сам он, вероятно, даже не знал, что его считали мёртвым ещё с девятой луны предыдущего года. О том, кто совершил убийство, «Зерцало восточных земель» умалчивает.

После этого выжившие из первоначальных тринадцати человек яростно боролись за власть, произошёл конфликт даже между ближайшими родственниками – Масако и Ёситоки выступили против Токимасы, но здесь я не стану об этом рассказывать подробно.

Система совета из 13 человек рухнула. Уже упоминавшийся здесь Ито Дзюн пишет: «Коллегиальная система, или собрание старейшин не может работать, если не обеспечен баланс сил. Когда она рушится, власть оказывается сосредоточена в руках одного человека. В случае сёгуната Камакура её взял в свои руки Ходзё Токимаса. Другая знаменитая коллегиальная система – это комитет из пяти старейшин тайро и пяти высших чиновников бугё, учреждённый Тоётоми Хидэёси, в конце концов власть получил Токугава Иэясу».

При Ясутоки, сыне Ёситоки, в камакурском сёгунате строилась система коллегиального управления, когда учредили должности рэнсю, помогавших местоблюстителям-сиккэнам Ходзё в управлении, и хёдзёсю, занимавшихся судебными делами и администрированием, однако во второй половине периода Камакура (1192-1333) власть постепенно обрела черты тирании наследников рода Ходзё.

В трудные времена вводили коллегиальную систему правления – но история показывает, что потом возникали внутренние распри между правителями. Так мы видим, что эта вынужденная мера впоследствии всегда заканчивалась неудачей…

Изображение к заголовку: актёр играет Ёситоки в пьесе Кабуки «Истинные записи о виденном и слышанном в ночи под звёздами и луной» (Хосидзуки ё кэмбун дзикки). Пьеса исполнялась в 1897 году, играл Итикава Садандзи (особая коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)