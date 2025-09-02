Колокольчики, звенящие на ветру: летний обычай в Японии

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

Умиротворяющий звук звенящих на ветру колокольчиков – характерная черта японского лета.

Звуки ветра

Звучащие на ветру колокольчики – символ лета в Японии, они как бы навевают прохладу, возвещая о ветерке нежным звоном. Считается, что они произошли от колокольчиков, использовавшихся в древнем Китае для гадательных ритуалов. Бронзовые колокольчики также подвешивают к карнизам крыш храмов, чтобы отгонять зло. Японское слово 風鈴 (фу:рин), обозначающее колокольчики, звучащие от ветра, восходит к периоду Камакура (1192–1333). Стеклянные колокольчики появились около 1700 года и считается, что впервые их изготовили стекольщики в Нагасаки.

К концу периода Эдо (1603–1868) торговцы начали продавать такие колокольчики и покупателям среди народа, а сейчас по всей Японии летом проходят праздники звучащих на ветру колокольчиков, которые приносят долгожданное облегчение от жары своим освежающим звучанием.

Фотография к заголовку: © Pixta

Статьи по теме