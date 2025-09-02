Ампан: классическая японская сладкая булочка

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

Изобрётенная в Токио в 1874 году булочка ампан сохраняет популярность благодаря сочетанию традиционного японского ощущения вкуса и западных традиций.

Самурай становится пекарем

Популярная японская закуска ампан (ан-пан) представляет собой булочку, наполненную пастой ан из сладких бобов, а пан по-японски означает «хлеб». Обычно её посыпают семенами кунжута.

Ампан был изобретён в 1874 году, когда правительство Мэйдзи модернизировало Японию по западным образцам. Бывший самурай по имени Кимура Ясубэй, открывший пекарню «Кимурая» в Токио, вдохновился вкусом традиционных сладостей мандзю и добавил знакомый вкус ан к хлебу, который тогда был в диковинку, а «Кимурая» и до наших дней остаётся известной пекарней в районе Гиндза.

В 1875 году ампан получил императорское одобрение, когда Кимурая преподнёс этот хлеб императору Мэйдзи на апрельском мероприятии, посвящённом любованию цветением сакуры, тем самым закрепив репутацию и без того популярного продукта.

Это лакомство теперь неразрывно связано с детским героем Ампанманом, голова которого сделана из ампан. Он может пожертвовать часть своей головы нуждающимся, а потом получить новую, которую испечёт Дзяму Одзисан (дядя Джем).

Фотография к заголовку: © Pixta