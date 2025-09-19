Жизнь Японии в фотографиях

Три мудрые обезьяны Никко

Культура История Туризм Фото/Видео

Небольшие резные изображения трех обезьян в святилище Никко Тосёгу – одно из самых знаменитых произведений искусства данного святилища.
Обезьяны святилища

Никко Тосёгу – великолепное святилище, посвященное Токугаве Иэясу, основателю сёгуната Эдо, который там похоронен. Оно является главной достопримечательностью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Буддийские и синтоистские святыни Никко».

Среди многочисленных произведений искусства, украшающих здания святилища, резьба трех обезьян снискала особую славу. Она входит в число восьми резных изображений обезьян на конюшне для священных лошадей на территории святилища – обезьяны считались покровителями лошадей.

По-японски эта резьба называется просто «три обезьяны» (сандзару). Обезьяны, закрывающие соответственно глаза, уши и рот, называются мидзару («не вижу»), кикадзару («не слышу») и ивадзару («не говорю») – эти названия являются игрой слов, обыгрывающей слово сару, «обезьяна».

В основе этой резьбы лежит идея воспитания детей на нравственно положительном опыте – они не должны видеть, слышать или говорить ничего дурного. На английском языке это звучит как «Не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла».

Комплекс святилищ, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в городе Никко префектуры Тотиги включает более ста зданий, связанных с синтоистскими святилищами Футарасан и Тосёгу и буддийским храмом Риннодзи. Святилище Тосёгу, посвящённое основателю сёгуната Эдо Токугаве Иэясу, особенно известно своими величественными храмовыми зданиями, украшенными искусной резьбой. Оно также популярно среди людей, которые ценят его особую духовную атмосферу.

Фотография к заголовку: © Nippon.com

Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО Никко скульптура