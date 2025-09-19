Три мудрые обезьяны Никко

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

Небольшие резные изображения трех обезьян в святилище Никко Тосёгу – одно из самых знаменитых произведений искусства данного святилища.

Обезьяны святилища

Никко Тосёгу – великолепное святилище, посвященное Токугаве Иэясу, основателю сёгуната Эдо, который там похоронен. Оно является главной достопримечательностью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Буддийские и синтоистские святыни Никко».

Среди многочисленных произведений искусства, украшающих здания святилища, резьба трех обезьян снискала особую славу. Она входит в число восьми резных изображений обезьян на конюшне для священных лошадей на территории святилища – обезьяны считались покровителями лошадей.

По-японски эта резьба называется просто «три обезьяны» (сандзару). Обезьяны, закрывающие соответственно глаза, уши и рот, называются мидзару («не вижу»), кикадзару («не слышу») и ивадзару («не говорю») – эти названия являются игрой слов, обыгрывающей слово сару, «обезьяна».

В основе этой резьбы лежит идея воспитания детей на нравственно положительном опыте – они не должны видеть, слышать или говорить ничего дурного. На английском языке это звучит как «Не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла».

Фотография к заголовку: © Nippon.com