Тамаирэ: классическая японская спортивная игра

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

Игра тамаирэ, то есть забрасывание в корзину мячей, постоянно проводится на школьных спортивных праздниках по всей Японии.

Просто и весело

Популярная игра в метание мячей тамаирэ является стандартным мероприятием на спортивных праздниках, особенно в начальных школах. Это простое, но энергичное состязание, в котором две или более команд соревнуются в скорости, забрасывая мячи или мешочки с бобами в корзины, установленные на высоких шестах. Игра начинается с того, что мячи или мешочки с бобами, разделённые по цветам команд, например, красные и белые, раскладываются на земле вокруг корзины каждой команды. По сигналу участники тут же бросаются подбирать мячи и пытаются забросить как можно больше мячей в корзину за отведённое время, и множество мячей, одновременно летящих в воздухе, представляет собой захватывающее зрелище. Команда, у которой в конце матча окажется больше всего мячей в корзине, становится победителем, при этом подсчёт обычно проводится в драматичной манере, чтобы подогреть интерес к команде, которая оказалась победительницей.

Правила и оборудование для тамаирэ легко адаптировать к любому возрасту. Можно использовать мячи любого цвета, но в матчах между двумя командами наиболее распространены красный и белый цвета (в японском языке обозначаемые как кохаку), в этом случае игра называется кохаку тамаирэ.

Фотография к заголовку: © Pixta

Статьи по теме