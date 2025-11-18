Жизнь Японии в фотографиях

Гион: район гейш в Киото

Фото/Видео Культура

Гион – одно из самых популярных мест в Киото, оно известно своими гейшами и традиционными деревянными зданиями.
Традиционные развлечения

Гион в Киото славится как район гейш (гэйся) и живописных деревянных зданий. Многих посетителей привлекает улица Ханамикодзи, вдоль которой расположены чайные домики, где гейши (местные жители называют их гэйко) и их ученицы, майко, поют, танцуют и играют на сямисэне – японской лютне.

Хотя развлечения с гэйко и майко обычно стоят очень дорого, существуют и более доступные пакеты услуг, ориентированные на туристов. Ещё один популярный вариант среди туристок – нарядиться в кимоно и примерить на себя облик гейши.

Район получил своё название от святилища Гион, бывшего названия святилища Ясака, которое стоит в городе уже более тысячелетия. Праздник Гион, один из трёх главных праздников Японии, проходит каждый год в июле.

Фотография к заголовку: © Pixta

