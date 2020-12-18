Гейши и их роль в передаче музыкальной традиции и развитии японских танцев

«Гейши» наряду с «Фудзиямой» были одним из иконических образов Японии, однако на самом деле очень немногие японцы действительно контактировали с гейшами, и немало людей представляют их очень расплывчато как женщин в красочных одеждах, которые вносят веселье при застольях. В статье описываются гейши как профессионалы развлекательного жанра, хранительницы традиционной исполняемой на сямисэне музыки, вносящие вклад в развитие японских танцев.

Традиционных мест встреч в Японии становится всё меньше

При разговоре о гейшах часто ошибаются не только зарубежные читатели, но и взрослые и пожилые наши соотечественники, и возникает отчётливое ощущение потери представлений о жизни и деятельности гейш.

По меньшей мере до 1960 года не только в крупных городах, но и в провинции, за исключением совсем деревенских районов, рестораны, которые устраивали банкеты на заказ, представляли собой не просто местом, где можно вкусно поесть. Они были необходимы для церемоний и социальной коммуникации, и было широко известно, что именно гейш нанимали в качестве помощников для оказания помощи организаторам.



Гейши в «цветочном квартале» Акасака, Токио, 1960-е годы (Jiji Press)

Ситуация меняется после 1970 года со старением поколения, родившегося в периоды Мэйдзи (1868-1912) и Тайсё (1912-1926) , и которое было движущей силой послевоенного восстановления. На сцену выходит поколение, родившееся в первой половине эпохи Сёва и мечтающее о социальных переменах. К 1980-м годам банкеты и приёмы переместились в отели и ночные клубы, а «цветочные кварталы» кагай – зоны ресторанов, которым разрешено приглашать гейш, по всей стране оказались под угрозой исчезновения, и рестораны приходилось закрывать.

Далее, в 1993 году, когда ведущей силой общества стало поколение, родившееся сразу после поражения в войне, Кабинет министров выразил позицию воздержания от встреч в ресторанах, а деловой мир того времени, уловив настроения коалиционного правительства, последовал за ним, из-за чего «цветочные кварталы» больших городов, таких как Токио, Осака и Нагоя, которые обслуживали в основном именно таких клиентов ещё с периода Мэйдзи, оказались перед угрозой разорения и пришли в упадок.

Времена меняются, но всё же в некоторых «цветочных кварталах», которые продолжают работать, несмотря на препоны, и сохраняют витающий аромат цивилизации эпохи Токугава, можно увидеть гейш в нарядных одеждах, как когда-то. На самом деле сейчас мало кто из японцев действительно выпивал с гейшами – говоря в целом, таких практически нет.

Профессионалы, налаживающие отношения между гостем и куртизанкой, в том числе при помощи пения и танцев

На этот раз мне предложили рассказать о роли гейш как носительниц традиционной культуры. Самое явное, что следует отметить – это то, что они способствовали сохранению и преемственности исполнявшейся на сямисэне музыки и развитию японского танца.

Изначально гэйся – это человек, выделяющийся определёнными навыками или талантами. Часто это относилось к тем, кто профессионально занимается каким-то искусством – поэтам, слагающим стихи рэнга и хайку, а также к актёрам театров Но и Кёгэн, а когда в эпоху Токугава стали процветать получившие государственную лицензию «кварталы увеселений» типа Ёсивары в Эдо, словом гэйся стали называть и «наставников в Пути любви» – мужчин, которые представляли гостям куртизанок. Искусством, гэй, в те времена называли самые разные занятия, связанные с развлечениями – рэнга, хайку, чайную церемонию тя-но ю, «Путь цветов» кадо, «Путь ароматов» кодо. Основным же занятием гэйся было исполнение народных песен в сопровождении сямисэна – неотъемлемый элемент застолий.

Между тем, примерно с середины эпохи Токугава доходам официальных куртизанок начали угрожать женщины из-за пределов Ёсивары, работавшие без лицензии. Обеспокоенные такой ситуацией владельцы публичных домов Ёсивары стали брать с неофициальных проституток обещание воздержаться от своего занятия, а взамен им дозволили работать в качестве гэйся в дополнение к уже работавшим и официально контролировать их бизнес. Считается, что кэмбан – места, где работают представители гейш и рассчитывают их расходы, появились в те времена. Количество женщин-гейш с тех пор начинает увеличиваться, а существовавших ранее гейш стали называть отоко-гэйся (мужчинами-гейшами), хокан либо тайкомоти, «барабанщик».

Другими словами, обязанности гейш в эпоху Токугава были теми же, что и у предшествовавшим им гейш-мужчин – демонстрировать искусство игры на сямисэне, и одной из обязанностей было по требованию гостя наладить любовные отношения между ним и куртизанкой – они выполняли своего рода роль свахи в своеобразном «временном браке».

Ограничения, отличающие гейш от куртизанок

В это время для гейш Ёсивары была установлена отличающая их от проституток «форменная одежда», включавшая кимоно-косодэ с гербами и белым воротничком и тканый пояс-оби без вышивки, завязанный сзади. Запрещено было надевать нижнюю одежду нагадзюбан, поскольку они не должны были снимать верхнюю одежду и представать перед гостями в белье. Предписанная причёска симада-магэ напоминала причёску мальчиков, вообще их облик был похож на мужской, символизируя воздержание.



Форменная одежда гейш – чёрное кимоно косодэ с короткими рукавами и гербами, белый воротник, причёска симада-магэ. Репетиция накануне представления в театре «Симбаси эмбудзё», созданного для демонстраций достижений гейш в искусстве (май 2019 г., Jiji Press)

Наряд гейш Ёсивары стали беззастенчиво копировать гейши множества появлявшихся кварталов развлечений, работавших без лицензии, таких как Фукагава и Янагибаси, и он стал своего рода формой гейш всего Эдо. После эпохи Мэйдзи этот наряд, за исключением случаев, когда наряжаются в красочное кимоно с длинными рукавами и роскошным поясом оби, сохранился как главная форменная одежда гейш в современном Токио и некоторых регионах.

Здесь я рассказываю о «цветочных кварталах» Эдо и Токио. Я не знаком подробно с ситуацией в регионах, включая Кансай, могу только сказать, что, похоже, существенной разницы не было, разве что в некоторых префектурах местные указы официально позволяли гейшам параллельно подрабатывать проституцией до вступления в силу Закона о борьбе с проституцией в 1958 году.

Происхождение гэйся, или гэйко, как их называют в Кансае, тесно связано с храмами и святилищами, божествами и буддами. Вероятно, это обусловлено тем, что банкеты, проводившиеся в «цветочных кварталах» с эпохи Эдо, включали также молитвы богам и буддам, которым в качестве подношений предлагали в том числе песни и танцы – обычай, уходящий корнями в связанные с праздниками верования древних времён.

Что касается искусства гейш, то ещё со времён гейш-мужчин в Ёсиваре и примерно со второй половины периода Мэйдзи гейши в «цветочных кварталах» Токио выходили к гостям в комнату с татами, когда они уже собрались, и в соответствии с сезоном исполняли песни нагаута, токивадзу, сказы киёмото и другие произведения под звуки сямисэна в настройке сансагари (считавшейся подходящей для торжеств), выбирая подходящие для пения моменты, а затем радовали гостей весёлыми шумными песнями. Это искусство дзацуки изначально появилось в Ёсиваре и стало стандартом в Янагибаси и Симбаси. После дзацуки обычно девушки-хангёку,которые ещё не стали гейшами, или мужчины хокан исполняли танцы под короткие песни для сямисэна хаута, гейши выступали редко.

Живое национальное достояние – исполнители песен театра дзёрури из «цветочного квартала»

Начиная с периода Эдо главным и обязательным умением гейши была игра на сямисэне. При этом им нужно было знать основные песни разных жанров – нагаута, токивадзу, киёмото, а к ним ещё и песни хаута и коута. Можно подумать, будто бы они пели, как на современных концертах, а гости слушали, однако на самом деле обязанность гейши состояла в том, чтобы позволить петь гостю то, что он хочет, поэтому им нужно было уметь сыграть всё, что может захотеть гость.



Гейши внесли большой вклад в сохранение и преемственность музыки для сямисэна. Репетиция накануне представления в театре «Симбаси эмбудзё» (май 2019 г., Jiji Press)

Считается, что сямисэн пришёл в Японию через Рюкю в годы Эйроку (1558-1570), то есть в период, когда Ода Нобунага объединял Японию. Поначалу он попал в руки бива-хоси, «монахов с бивой» – слепцов, игравших на струнном инструменте бива. Сямисэн стал привычным в результате того, что кэнгё, то есть руководители музыкальных организаций слепых, использовали его в регионе Камигата (Осака и Киото) вместе с цитрой кото и смычковым инструментом кокю на представлениях, которые они давали для знати. В Эдо же мастера жанра песен нагаута, сопровождавших представления театра Кабуки, и музыканты театра Дзёрури становились главами школ и оттачивали своё мастерство из поколения в поколение.

Не следует забывать также и о том, что считавшиеся устаревшими для сопровождения пьес, но некогда знаменитые жанры Дзёрури иттю-буси, като-буси, миядзоно-буси, жанр песен нагаута огиэбуси и другие в своё время переняли гейши имеющего государственную лицензию квартала Ёсивары и других «цветочных кварталов», и эти музыкальные жанры благодаря гейшам, мужчинам и женщинам, не только пережили Реставрацию Мэйдзи, но даже сохранились до наших дней.

За деятельностью гейш стоят их покровители, которых называют данна, «господин», – зажиточные люди с изысканным вкусом, не прекращавшие их опекать. Гейши со своей стороны обладали искусством приспосабливаться к переменам их своевольных и непостоянных сердец, и в 1960-х годах усилия по сохранению и передаче традиции с середины периода Токугава дали плоды – две исполнительницы жанров иттю-буси и миядзоно-буси официально признали живым национальным достоянием, а в 2007 году исполнительница миядзоно-буси из «цветочного квартала» Асакуса также была удостоена этого титула.

В регионе Кансай гэйко с периода Токугава обычно танцевали, выходя к гостям в банкетный зал, а в период Мэйдзи они выступали в театрах, учреждённых каждым «цветочным районом», в том числе «Мияко-одори» в квартале Гион в Киото. В конце эпохи Мэйдзи владельцы ресторанов в Симбаси устроили так и в Токио – они пригласили главу школы танцев для преподавания и сертификации танцевальных умений гейш, вырастив известных танцовщиц, основной специальностью которых в программе представлений банкетов были танцы. Такая практика в «цветочном квартале» Симбаси послужила началом женского Кабуки, где играли бывшие гейши, и благодаря поддержке поклонников из делового мира у них появилась роскошная сцена. Следует также помнить и об их вкладе в новое движение эпохи Тайсё (1912-1926) в танцевальном искусстве, в ходе которого использовавшиеся в представлениях Кабуки танцы стали самостоятельной формой, частью «японских танцев» нихон буё.



Гейши внесли неоценимый вклад в развитие японского танца. Репетиция накануне представления в театре «Симбаси эмбудзё» (май 2019 г., Jiji Press)

Роль меценатов в поддержке традиционных исполнительских и прикладных искусств

Необходимо также отметить и роль организаций спонсоров «цветочных кварталов» (рэндзю) в сохранении традиционной культуры – они по крайней мере до 1940-х годов поддерживали выступления крупных театров, таких как Кабуки. И мы не должны забывать, что они вместе с представительными магазинами кимоно, такими как «Мицукоси», работали над улучшением японской одежды и распространением её по всей стране, создавая одежду для женщин страны. Фактически гейши как потребители финансово поддерживали традиционные исполнительские и прикладные искусства, которые государство не пыталось защищать до эпохи Сёва (1926-1989).



Гейши Симбаси, нарядившиеся по случаю открытия нового театра Кабукидза (апрель 2013 г., Jiji Press)

Однако по мере того, как «цветочные кварталы» приходят в упадок, всё больше чувствуется, что стереотипное представление о гейшах как о певицах и танцовщицах сильно сказывается и на вовлечённых в эту деятельность людях, в результате чего оскудевают коммуникативные навыки – умение поддержать разговор и забота о гармонии между организатором банкета и приглашёнными гостями.

Конечно же, как и говорилось в начале статьи, сами гости нового поколения уже не знают, что банкет происходит от древних традиций праздников мацури, и считают его просто удобным случаем беззаботно выпить и развлечься. Люди забывают, что это место гармоничной самореализации, и в этом не стоит винить только гейш.

Фотография к заголовку: Танец «Адзумаодори» гейш Симбаси обычно можно увидеть только в зале ресторана, где выступают гейши, но раз в году он исполняется для широкой публики в театре «Симбаси эмбудзё» (май 2019 г., Jiji Press)

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