Гейши и их роль в передаче музыкальной традиции и развитии японских танцев

История Культура Общество

«Гейши» наряду с «Фудзиямой» были одним из иконических образов Японии, однако на самом деле очень немногие японцы действительно контактировали с гейшами, и немало людей представляют их очень расплывчато как женщин в красочных одеждах, которые вносят веселье при застольях. В статье описываются гейши как профессионалы развлекательного жанра, хранительницы традиционной исполняемой на сямисэне музыки, вносящие вклад в развитие японских танцев.
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Традиционных мест встреч в Японии становится всё меньше

При разговоре о гейшах часто ошибаются не только зарубежные читатели, но и взрослые и пожилые наши соотечественники, и возникает отчётливое ощущение потери представлений о жизни и деятельности гейш.

По меньшей мере до 1960 года не только в крупных городах, но и в провинции, за исключением совсем деревенских районов, рестораны, которые устраивали банкеты на заказ, представляли собой не просто местом, где можно вкусно поесть. Они были необходимы для церемоний и социальной коммуникации, и было широко известно, что именно гейш нанимали в качестве помощников для оказания помощи организаторам.

Гейши в «цветочном квартале» Акасака, Токио, 1960-е годы (Jiji Press)
Гейши в «цветочном квартале» Акасака, Токио, 1960-е годы (Jiji Press)

Ситуация меняется после 1970 года со старением поколения, родившегося в периоды Мэйдзи (1868-1912) и Тайсё (1912-1926) , и которое было движущей силой послевоенного восстановления. На сцену выходит поколение, родившееся в первой половине эпохи Сёва и мечтающее о социальных переменах. К 1980-м годам банкеты и приёмы переместились в отели и ночные клубы, а «цветочные кварталы» кагай – зоны ресторанов, которым разрешено приглашать гейш, по всей стране оказались под угрозой исчезновения, и рестораны приходилось закрывать.

Далее, в 1993 году, когда ведущей силой общества стало поколение, родившееся сразу после поражения в войне, Кабинет министров выразил позицию воздержания от встреч в ресторанах, а деловой мир того времени, уловив настроения коалиционного правительства, последовал за ним, из-за чего «цветочные кварталы» больших городов, таких как Токио, Осака и Нагоя, которые обслуживали в основном именно таких клиентов ещё с периода Мэйдзи, оказались перед угрозой разорения и пришли в упадок.

Времена меняются, но всё же в некоторых «цветочных кварталах», которые продолжают работать, несмотря на препоны, и сохраняют витающий аромат цивилизации эпохи Токугава, можно увидеть гейш в нарядных одеждах, как когда-то. На самом деле сейчас мало кто из японцев действительно выпивал с гейшами – говоря в целом, таких практически нет.

Профессионалы, налаживающие отношения между гостем и куртизанкой, в том числе при помощи пения и танцев

На этот раз мне предложили рассказать о роли гейш как носительниц традиционной культуры. Самое явное, что следует отметить – это то, что они способствовали сохранению и преемственности исполнявшейся на сямисэне музыки и развитию японского танца.

Изначально гэйся – это человек, выделяющийся определёнными навыками или талантами. Часто это относилось к тем, кто профессионально занимается каким-то искусством – поэтам, слагающим стихи рэнга и хайку, а также к актёрам театров Но и Кёгэн, а когда в эпоху Токугава стали процветать получившие государственную лицензию «кварталы увеселений» типа Ёсивары в Эдо, словом гэйся стали называть и «наставников в Пути любви» – мужчин, которые представляли гостям куртизанок. Искусством, гэй, в те времена называли самые разные занятия, связанные с развлечениями – рэнга, хайку, чайную церемонию тя-но ю, «Путь цветов» кадо, «Путь ароматов» кодо. Основным же занятием гэйся было исполнение народных песен в сопровождении сямисэна – неотъемлемый элемент застолий.

Между тем, примерно с середины эпохи Токугава доходам официальных куртизанок начали угрожать женщины из-за пределов Ёсивары, работавшие без лицензии. Обеспокоенные такой ситуацией владельцы публичных домов Ёсивары стали брать с неофициальных проституток обещание воздержаться от своего занятия, а взамен им дозволили работать в качестве гэйся в дополнение к уже работавшим и официально контролировать их бизнес. Считается, что кэмбан – места, где работают представители гейш и рассчитывают их расходы, появились в те времена. Количество женщин-гейш с тех пор начинает увеличиваться, а существовавших ранее гейш стали называть отоко-гэйся (мужчинами-гейшами), хокан либо тайкомоти, «барабанщик».

Другими словами, обязанности гейш в эпоху Токугава были теми же, что и у предшествовавшим им гейш-мужчин – демонстрировать искусство игры на сямисэне, и одной из обязанностей было по требованию гостя наладить любовные отношения между ним и куртизанкой – они выполняли своего рода роль свахи в своеобразном «временном браке».

Ограничения, отличающие гейш от куртизанок

В это время для гейш Ёсивары была установлена отличающая их от проституток «форменная одежда», включавшая кимоно-косодэ с гербами и белым воротничком и тканый пояс-оби без вышивки, завязанный сзади. Запрещено было надевать нижнюю одежду нагадзюбан, поскольку они не должны были снимать верхнюю одежду и представать перед гостями в белье. Предписанная причёска симада-магэ напоминала причёску мальчиков, вообще их облик был похож на мужской, символизируя воздержание.

Форменная одежда гейш – чёрное кимоно косодэ с короткими рукавами и гербами, белый воротник, причёска симада-магэ. Репетиция накануне представления в театре «Симбаси эмбудзё», созданного для демонстраций достижений гейш в искусстве (май 2019 г., Jiji Press)
Форменная одежда гейш – чёрное кимоно косодэ с короткими рукавами и гербами, белый воротник, причёска симада-магэ. Репетиция накануне представления в театре «Симбаси эмбудзё», созданного для демонстраций достижений гейш в искусстве (май 2019 г., Jiji Press)

Наряд гейш Ёсивары стали беззастенчиво копировать гейши множества появлявшихся кварталов развлечений, работавших без лицензии, таких как Фукагава и Янагибаси, и он стал своего рода формой гейш всего Эдо. После эпохи Мэйдзи этот наряд, за исключением случаев, когда наряжаются в красочное кимоно с длинными рукавами и роскошным поясом оби, сохранился как главная форменная одежда гейш в современном Токио и некоторых регионах.

Здесь я рассказываю о «цветочных кварталах» Эдо и Токио. Я не знаком подробно с ситуацией в регионах, включая Кансай, могу только сказать, что, похоже, существенной разницы не было, разве что в некоторых префектурах местные указы официально позволяли гейшам параллельно подрабатывать проституцией до вступления в силу Закона о борьбе с проституцией в 1958 году.

Происхождение гэйся, или гэйко, как их называют в Кансае, тесно связано с храмами и святилищами, божествами и буддами. Вероятно, это обусловлено тем, что банкеты, проводившиеся в «цветочных кварталах» с эпохи Эдо, включали также молитвы богам и буддам, которым в качестве подношений предлагали в том числе песни и танцы – обычай, уходящий корнями в связанные с праздниками верования древних времён.

Что касается искусства гейш, то ещё со времён гейш-мужчин в Ёсиваре и примерно со второй половины периода Мэйдзи гейши в «цветочных кварталах» Токио выходили к гостям в комнату с татами, когда они уже собрались, и в соответствии с сезоном исполняли песни нагаута, токивадзу, сказы киёмото и другие произведения под звуки сямисэна в настройке сансагари (считавшейся подходящей для торжеств), выбирая подходящие для пения моменты, а затем радовали гостей весёлыми шумными песнями. Это искусство дзацуки изначально появилось в Ёсиваре и стало стандартом в Янагибаси и Симбаси. После дзацуки обычно девушки-хангёку,которые ещё не стали гейшами, или мужчины хокан исполняли танцы под короткие песни для сямисэна хаута, гейши выступали редко.

Живое национальное достояние – исполнители песен театра дзёрури из «цветочного квартала»

Начиная с периода Эдо главным и обязательным умением гейши была игра на сямисэне. При этом им нужно было знать основные песни разных жанров – нагаута, токивадзу, киёмото, а к ним ещё и песни хаута и коута. Можно подумать, будто бы они пели, как на современных концертах, а гости слушали, однако на самом деле обязанность гейши состояла в том, чтобы позволить петь гостю то, что он хочет, поэтому им нужно было уметь сыграть всё, что может захотеть гость.

Гейши внесли большой вклад в сохранение и преемственность музыки для сямисэна. Репетиция накануне представления в театре «Симбаси эмбудзё» (май 2019 г., Jiji Press)
Гейши внесли большой вклад в сохранение и преемственность музыки для сямисэна. Репетиция накануне представления в театре «Симбаси эмбудзё» (май 2019 г., Jiji Press)

Считается, что сямисэн пришёл в Японию через Рюкю в годы Эйроку (1558-1570), то есть в период, когда Ода Нобунага объединял Японию. Поначалу он попал в руки бива-хоси, «монахов с бивой» – слепцов, игравших на струнном инструменте бива. Сямисэн стал привычным в результате того, что кэнгё, то есть руководители музыкальных организаций слепых, использовали его в регионе Камигата (Осака и Киото) вместе с цитрой кото и смычковым инструментом кокю на представлениях, которые они давали для знати. В Эдо же мастера жанра песен нагаута, сопровождавших представления театра Кабуки, и музыканты театра Дзёрури становились главами школ и оттачивали своё мастерство из поколения в поколение.

Не следует забывать также и о том, что считавшиеся устаревшими для сопровождения пьес, но некогда знаменитые жанры Дзёрури иттю-буси, като-буси, миядзоно-буси, жанр песен нагаута огиэбуси и другие в своё время переняли гейши имеющего государственную лицензию квартала Ёсивары и других «цветочных кварталов», и эти музыкальные жанры благодаря гейшам, мужчинам и женщинам, не только пережили Реставрацию Мэйдзи, но даже сохранились до наших дней.

За деятельностью гейш стоят их покровители, которых называют данна, «господин», – зажиточные люди с изысканным вкусом, не прекращавшие их опекать. Гейши со своей стороны обладали искусством приспосабливаться к переменам их своевольных и непостоянных сердец, и в 1960-х годах усилия по сохранению и передаче традиции с середины периода Токугава дали плоды – две исполнительницы жанров иттю-буси и миядзоно-буси официально признали живым национальным достоянием, а в 2007 году исполнительница миядзоно-буси из «цветочного квартала» Асакуса также была удостоена этого титула.

В регионе Кансай гэйко с периода Токугава обычно танцевали, выходя к гостям в банкетный зал, а в период Мэйдзи они выступали в театрах, учреждённых каждым «цветочным районом», в том числе «Мияко-одори» в квартале Гион в Киото. В конце эпохи Мэйдзи владельцы ресторанов в Симбаси устроили так и в Токио – они пригласили главу школы танцев для преподавания и сертификации танцевальных умений гейш, вырастив известных танцовщиц, основной специальностью которых в программе представлений банкетов были танцы. Такая практика в «цветочном квартале» Симбаси послужила началом женского Кабуки, где играли бывшие гейши, и благодаря поддержке поклонников из делового мира у них появилась роскошная сцена. Следует также помнить и об их вкладе в новое движение эпохи Тайсё (1912-1926) в танцевальном искусстве, в ходе которого использовавшиеся в представлениях Кабуки танцы стали самостоятельной формой, частью «японских танцев» нихон буё.

Гейши внесли неоценимый вклад в развитие японского танца. Репетиция накануне представления в театре «Симбаси эмбудзё» (май 2019 г., Jiji Press)
Гейши внесли неоценимый вклад в развитие японского танца. Репетиция накануне представления в театре «Симбаси эмбудзё» (май 2019 г., Jiji Press)

Роль меценатов в поддержке традиционных исполнительских и прикладных искусств

Необходимо также отметить и роль организаций спонсоров «цветочных кварталов» (рэндзю) в сохранении традиционной культуры – они по крайней мере до 1940-х годов поддерживали выступления крупных театров, таких как Кабуки. И мы не должны забывать, что они вместе с представительными магазинами кимоно, такими как «Мицукоси», работали над улучшением японской одежды и распространением её по всей стране, создавая одежду для женщин страны. Фактически гейши как потребители финансово поддерживали традиционные исполнительские и прикладные искусства, которые государство не пыталось защищать до эпохи Сёва (1926-1989).

Гейши Симбаси, нарядившиеся по случаю открытия нового театра Кабукидза (апрель 2013 г., Jiji Press)
Гейши Симбаси, нарядившиеся по случаю открытия нового театра Кабукидза (апрель 2013 г., Jiji Press)

Однако по мере того, как «цветочные кварталы» приходят в упадок, всё больше чувствуется, что стереотипное представление о гейшах как о певицах и танцовщицах сильно сказывается и на вовлечённых в эту деятельность людях, в результате чего оскудевают коммуникативные навыки – умение поддержать разговор и забота о гармонии между организатором банкета и приглашёнными гостями.

Конечно же, как и говорилось в начале статьи, сами гости нового поколения уже не знают, что банкет происходит от древних традиций праздников мацури, и считают его просто удобным случаем беззаботно выпить и развлечься. Люди забывают, что это место гармоничной самореализации, и в этом не стоит винить только гейш.

Фотография к заголовку: Танец «Адзумаодори» гейш Симбаси обычно можно увидеть только в зале ресторана, где выступают гейши, но раз в году он исполняется для широкой публики в театре «Симбаси эмбудзё» (май 2019 г., Jiji Press)

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