Васёку – традиционная японская кухня. В ней ценится сезонность ингредиентов, сбалансированная питательность и природная красота блюд из морепродуктов, супа мисо, риса и солений. Полезная и вкусная кухня Японии получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Свежие и питательные блюда

Васёку – название традиционной японской кухни. Типичный обед васёку может состоять из рыбы, супа мисо, риса, солений и овощных гарниров.

В декабре 2013 года Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры включила васёку, «традиционную пищевую культуру японцев», в свой список Нематериального культурного наследия человечества.

Washoku Japan, национальная организация по продвижению японской кухни и кулинарной культуры, объявила 24 ноября Днём васёку. Организация выделяет четыре важные характеристики национальной кухни: уважение к разнообразию свежих ингредиентов и их неповторимому вкусу; сбалансированное питание, основанное на супе, рисе и трёх основных блюдах для поддержания здорового образа жизни; возможность самовыражения и наслаждения красотой природы и сменой времён года; тесная связь с ежегодными событиями, такими как Новый год.

