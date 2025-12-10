Васёку: традиционная японская кухня
Свежие и питательные блюда
Васёку – название традиционной японской кухни. Типичный обед васёку может состоять из рыбы, супа мисо, риса, солений и овощных гарниров.
В декабре 2013 года Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры включила васёку, «традиционную пищевую культуру японцев», в свой список Нематериального культурного наследия человечества.
Washoku Japan, национальная организация по продвижению японской кухни и кулинарной культуры, объявила 24 ноября Днём васёку. Организация выделяет четыре важные характеристики национальной кухни: уважение к разнообразию свежих ингредиентов и их неповторимому вкусу; сбалансированное питание, основанное на супе, рисе и трёх основных блюдах для поддержания здорового образа жизни; возможность самовыражения и наслаждения красотой природы и сменой времён года; тесная связь с ежегодными событиями, такими как Новый год.
