Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО: в список внесено традиционное производство сакэ

После добавления производства сакэ в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Японии теперь 23 культурных явления входят в этот список.

4 декабря 2024 года ЮНЕСКО внесла «традиционные знания и навыки изготовления сакэ с использованием закваски кодзи в Японии» в свой список Нематериального культурного наследия человечества. После добавления в список в 2022 году ритуальных танцев производство сакэ стало двадцать третьим японским культурным явлением в этом списке.

Изготовление сакэ (в списке с 2024 года)

Производство сакэ имеет глубокие корни в японской культуре. Способ изготовления сакэ с использованием закваски кодзи, созданный более 500 лет назад, получил развитие по всей стране в различных методах производства разных напитков, включая сакэ, сётю, авамори и мирин. Алкогольные напитки, изготовляемые мелкими производителями, играют важную роль в церемониях, праздниках и других культурных мероприятиях.



Тодзи (мастер ферментации) перемешивает ферментационное сусло в процессе изготовления сакэ на заводе Yamatogawa Brewery в г. Китаката, преф. Фукусима, 2015 г. (© Jiji)

Ритуальные танцы фурю одори (в списке с 2022 года)

Всего 41 ритуальный танец фурю одори из 24 префектур вошли в список. Фурю одори выражают яркий и привлекательный дух эстетического чувства фурю и исполняются под живую музыку, например под звуки флейт и барабанов. Танцы каждого региона имеют свои особенности, отражая историю и климат местности, но все они исполнены благопожеланий и молитв о мирной жизни, их смысл в отведении бедствий, поминовении усопших, в молитвах о хорошем урожае.



Танец Цувано-но ясака-дзиндзя-но саги маи, город Цувано, преф. Симанэ (© Jiji)



Они кэмбаи, город Китаками, префектура Иватэ (Pixta)



Нисимонаи-но бон-одори, префектура Акита (Pixta)

Традиционные методы и знания, связанные с деревянной архитектурой (в списке с 2020 года)

В традиционных методах японской архитектуры используются знания о дереве и других натуральных материалах, требующих периодической реставрации в общем контексте архитектурных памятников с учётом совместимости новых элементов с оригинальными.

Сюда входит процесс сбора сока из деревьев уруси (лаковых деревьев) и производство сусального золота энцукэ с использованием бумаги гампи для расплющивания золота, которую при изготовлении обрабатывают смесью, включающей вяжущий сок хурмы и щёлок.

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Сбор сока путём надрезания стволов деревьев в процессе производства и обработки японского лака уруси (© Jiji/Japan Urushikaki Preservation Society)

Райхо-син (в списке с 2018 года)

«Райхо-син, ритуальные посещения божеств в масках и костюмах» в 10 ритуалах 8 префектур включают Ога-но намахагэ (преф. Акита) и Акусэкидзима-но бодзэ (преф. Кагосима). Люди в ритуальных костюмах ходят по домам в особые времена года (например, на Новый год), чтобы убедить людей не лениться и чтобы помолиться о хорошем здоровье и безопасности.



Праздник Ога-но намахагэ (© Jiji)

Праздники ритуальных священных повозок и паланкинов (в списке с 2016 года)

В 18 префектурах Японии есть 33 праздника, где используются повозки и паланкины – это праздник Гион в Киото, Гион ямакаса в Хакате и многие другие. Повозки служат для того, чтобы в них ездили божества, и в ходе праздников им молятся о благополучии общины, изгнании зла и хорошем урожае.



Праздник Хаката Гион ямакаса (предоставлено Кусано Сэйитиро)

Японская бумага васи (в списке с 2014 года)

Три вида японской бумаги, изготавливаемой традиционным способом. Это хосокаваси мзх преф. Сайтама, хомминоси из преф. Гифу и сэкисюбанси из преф. Симанэ. Эти виды бумаги производятся с применением техник, дошедших до наших дней с VIII века, при производстве используются волокна бумажной шелковицы.

включающей вяжущий сок хурмы и щёлок.

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Японская кухня васёку (в списке с 2013 года)

Кулинарные обычаи Японии характеризуются использованием разнообразных свежих ингредиентов, раскрытием природной красоты и прекрасным пищевым балансом. Японская кухня тесно связана с событиями годового цикла – новогодними праздниками, посадкой риса и праздниками урожая.

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Представления Нати-но дэнгаку (в списке с 2012 года)

Синтоистские представления, посвящённые богам и проводящиеся во время праздника огня Нати 14 июля в святилище Кумано Нати в г. Натикацуура преф. Вакаяма. Святилище входит в комплекс «Священные места и пути паломников в горах Кии (преф. Нара, Вакаяма, Миэ)», занесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а история представлений здесь насчитывает уже 600 лет.

Мибу-но хана тауэ (в списке с 2011 года)

Этот ритуал с молитвой об урожае проводят в первое воскресенье июня в г. Китахиросима преф. Хиросима. Быки в красочной упряжи тянут плуги, а девушки становятся в ряд и сажают ростки риса.



Быки во время ритуала Мибу-но хана тауэ (предоставлено администрацией преф. Хиросима)

Танцы Сада син но (в списке с 2011 года)

Комплекс синтоистских танцев для ритуального очищения, проводящихся 25 сентября во время праздника Годзакаэ в святилище Сада г. Касима преф. Симанэ. Они оказали влияние на ритуальные танцы кагура по всей стране.

Танец Кумиодори (в списке с 2010 года)

Танец, исполнявшийся в королевстве Рюкю, существовавшем с XIV до XIX вв., при приёме делегаций из императорского Китая. Традицию сейчас продолжает Национальный театр Окинавы.

Юки-цумуги (в списке с 2010 года)

Традиция производства шёлка в г. Юки преф. Ибараки и г. Ояма преф. Тотиги. В этих районах издавна процветало шелководство. В период Нара (710-794) этой тканью платили налог императорскому двору.

Гагаку (в списке с 2009 года)

Это искусство сочетает традиционные японские танцы, а также танцы, позаимствованные из Китая и Кореи, с аккомпанементом и песнями. Танцы сохранялись в основном при императорском дворе, где исполнялись во время дворцовых церемоний и праздников.

Ткани одзия-тидзими и этиго-дзёфу (в списке с 2009 года)

Традиционные техники изготовления тканей из конопли в районе Уонума преф. Ниигата. В период Эдо эти ткани использовали и для уплаты налога сёгунскому правительству.

Ритуал Оку-ното-но Аэнокото (в списке с 2009 года)

Сельскохозяйственный ритуал в преф. Итикава. Ежегодно в феврале люди молятся божеству рисовых полей о хорошем урожае перед началом работ на поле, а в декабре возносят благодарственные молитвы. Во время ритуалов принято считать, что божество на них присутствует.

Хаятинэ-кагура (в списке с 2009 года)

Комплекс танцев в масках, проводящихся в г. Ханамаки преф. Иватэ и практиковавшихся монахами-ямабуси, которые поклонялись божеству горы Хаятинэ. Танцы для божества исполняют во время праздника 1 августа в синтоистском святилище Хаятинэ.



Танцор в маске исполняет Хаятинэ-кагура (предоставлено Туристической ассоциацией преф. Иватэ)

Танец Акиу-но тауэ одори (в списке с 2009 года)

Танец из г. Сэндай, преф. Мияги, имитирует посадку риса и изначально использовался для молений об урожае. Когда-то это был новогодний ритуал, но сейчас его исполняют во время праздников в храмах и святилищах.

Тяккирако (в списке с 2009 года)

Праздник, в ходе которого богов молят о хорошем улове, богатом урожае и успехе в делах. Он проходит 15 января в г. Миура преф. Канагава, во время праздника девушки танцуют с веерами и бамбуковыми шестами, украшенными бумажными лентами и бубенцами.

Дайнитидо бугаку (в списке с 2009 года)

Танец бугаку, который исполняют во второй новогодний день в храме Дайнитидо святилища Охирумэмути в г. Кадзуно преф. Акита, с молениями о хорошем урожае и здоровье. В четырёх общинах старики передают традицию танца молодым поколениям.

Даймокудатэ (в списке с 2009 года)

Ритуал, который проводится 12 октября в святилище Яхасира в г. Нара преф. Нара. В ходе церемонии исполнители цитируют слова военачальников родов Тайра и Минамото, интонируя их особенным образом. Обычно исполнители – молодые люди, недавно поступившие на работу в святилище.

Традиционные танцы айну (в списке с 2009 года)

Комплекс танцев, передававшихся среди народа айну на Хоккайдо. Помимо ритуальных танцев с определённым церемониальным содержанием есть и танцы для развлечения и самовыражения через импровизацию.

Театр Но (Ногаку) (в списке с 2008 года)

Включает два типа театров – танцевальные представления Но, основанные на художественных произведениях, и комические сценки Кёгэн. Этот театр сильно повлиял на формирование других типов японского театра – Кабуки и Бунраку.

Театр Бунраку (Нингё дзёрури) (в списке с 2008 года)

Кукольный театр Бунраку, ранее известный как Нингё-дзёрури. Исполнитель, которого называют таю, читает пьесу под аккомпанемент сямисэна — японского аналога лютни, а кукловоды управляют куклой. Все три элемента — речитатив, музыка, искусство кукловодов — являются абсолютно необходимыми для Бунраку.



Кукла театра Бунраку (фотографию предоставил Осава Хисаёси)

Театр Кабуки (в списке с 2008 года)

Тип театра, имевший особую популярность в период Эдо (1603-1868). Традиция сохранилась до наших дней, пьесы театра посвящены легендам, историческим событиям и другим темам, в частности, драматическим описаниям двойных самоубийств влюблённых, иногда случавшихся в тот период.

Фотография к заголовку: Местные сакэвары раскладывают пропаренный рис для приготовления сакэ на празднике сакэ Бодаймото в храме Сёрякудзи в г. Нара в январе 2024 г. (© Kyōdō)

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