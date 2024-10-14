Кодзи: секрет японской кухни

Дрожжи кодзи – важнейший ингредиент японской кухни
Кодзи: секрет японской кухниКультура Еда и напитки
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Что такое ферментированные продукты?
Ферментированные продукты можно найти в любой стране. Их многообразие отражает культурные особенности народа и обусловлено техниками ферментации, которые часто зависят от климатических условий региона. История ферментированных продуктов уходит корнями в далёкое прошлое, а их популярность и польза для здоровья подтверждены многолетним кулинарным опытом.
Для их приготовления используются метаболизм и ферменты микроорганизмов. Микроорганизмы существовали на Земле задолго до появления человека, и процесс ферментации происходил естественным образом с доисторических времён. Люди познакомились с ним в поиске способов сохранения продуктов питания на долгий срок. Открыв для себя силу ферментации, люди научились целенаправленно использовать её в кулинарии. Так в разных регионах появились ферментированные продукты, характерные для диеты их обитателей.
Вкус ферментации в японской кухне
В Японии существует большое разнообразие ферментированных продуктов, которые можно условно разделить на четыре категории: приправы, гарниры, алкогольные и безалкогольные напитки. К ферментированным гарнирам относятся цукэмоно (солёные огурцы), сиокара (солёные морепродукты) и ферментированные бобы натто; к алкогольным напиткам относятся сакэ и сётю; а к безалкогольным напиткам – амадзакэ.
Но самое большое разнообразие можно найти среди ферментированных приправ, таких как соевый соус, мисо, мирин, уксус и сио-кодзи. Такое многообразие ферментированных приправ – отличительная особенность японской кухни. Ферментация широко используется в Японии для придания аромата блюдам: именно это делает блюда японской кухни такими вкусными.
В 2013 году васёку, «традиционная культура питания японцев», была внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Отмечалось, что для васёку характерно использование разнообразных свежих ингредиентов и широкий спектр вкусов, а также сбалансированный подход, необходимый для поддержания здорового образа жизни. Без сомнения, ферментированные продукты сыграли в этом весомую роль.
Что такое кодзи?
Кодзи – это разновидность грибка Aspergillus oryzae, размножающаяся на рисе, пшенице, сое и прочих зерновых культурах. При культивировании этого грибка на рисе получается рисовый кодзи, соевые бобы используются для приготовления соевого кодзи и так далее. Закваска кодзи незаменима для приготовления японского сакэ и традиционных приправ. В мире пивоварения есть поговорка: «Кодзи – прежде всего». За нею по важности следуют кай – лопатка, используемая для смешивания ингредиентов, и огонь для разогрева смеси. Мастера-пивовары всегда ставили качество кодзи на первое место.
Широко используемый иероглиф, которым обозначается кодзи, (麹) родом из Китая. Иероглиф состоит из двух компонентов, сочетая слова 麦 «ячмень» и 匊, что означает «заворачивать зерно». Ещё один иероглиф, обозначающий кодзи (糀), был изобретён в Японии в эпоху Мэйдзи (1868-1912). Он состоит из рисового зёрнышка и цветка, символизируя пушистый грибок, растущий на рисе.
Грибок кодзи выделяет пищеварительные ферменты, растворяющие зёрна-носители по мере роста мицелия. Таким образом, в кодзи накапливается большое количество пищеварительных ферментов. Некоторые из них расщепляют крахмал, а другие – белки.
Ферменты разлагают крахмал в злаках, делая его растворимым. Далее, они расщепляют его до глюкозы, придавая сладость продукту. Другие ферменты расщепляют белки в соевых бобах, образуя пептиды, представляющие собой цепочки аминокислот. При дальнейшем расщеплении пептидов образуется 20 видов аминокислот. Среди них глютаминовая кислота , ответственная за характерный вкус умами: чем больше аминокислот, тем вкуснее.
Среди прочих микроорганизмов грибок кодзи отличается особой эффективностью в выработке ферментов. С давних пор ферментация с использованием ферментов грибка кодзи широко применялась для получения подсластителей и усилителей вкуса умами из риса и соевых бобов. Так появилось множество ферментированных продуктов с разнообразными вкусами и ароматами.
Благодаря активации риса грибком кодзи было создано сакэ – алкогольный напиток, известный своим мягким вкусом. Кроме того, появились приправы с интенсивным вкусом умами: мисо и соевый соус.
Сахара и аминокислоты, образующиеся в результате расщепления ферментами, служат питательной средой для молочнокислых бактерий и дрожжей, которые в свою очередь создают богатый вкус и аромат. Таким образом, грибок кодзи является основой для ферментации. Кодзи также используется для производства рисового уксуса, мирин, сётю и сио-кодзи. Невозможно говорить о японской кухне, не упомянув кодзи.
Одомашненная «национальная культура» Японии
В 2006 году Японское общество пивоваров объявило кодзи «национальной грибковой культурой Японии». Кодзи – это термин, используемый для обозначения Aspergillus oryzae, грибковой культуры, которая имеет самый широкий спектр применения и используется для получения самых разных продуктов, от солёного мисо до сладкого амадзакэ. Это также общий термин для класса плесневых грибков, используемых как «семена кодзи» при производстве соевого соуса и алкогольных напитков, таких как сётю и авамори.
Семенами кодзи называют закваску, используемую для ферментации. На протяжении веков торговцы семенами кодзи культивировали грибок и сохраняли его чистоту для продажи пивоварам.
Предком грибка кодзи считается таксономически близкий к нему плесневый гриб Aspergillus flavus. И хотя он токсичен, его потомок, современный грибок кодзи, не представляет опасности для здоровья.
Недавний анализ генома кодзи показал, что гены, ответственные за выработку яда в нём неактивны. Так что безопасность кодзи доказана научно. Одомашнивая опасные виды плесени на протяжении более 1000 лет, японцы создали более генетически богатый и безвредный вид грибка.
Кроме того, анализ генома показал, что кодзи обладает более богатым генофондом ферментов, чем другие плесневые грибки: только для протеолитических (расщепляющих белок) ферментов существует более 100 генетических вариаций.
Ферменты, содержащиеся в кодзи, настолько сильны, что они остаются в составе продукта даже после брожения. Они сохраняют активность и остаются эффективными при дальнейшем использовании. В качестве примеров можно привести производство амадзакэ и сио-кодзи, где ферменты кодзи перерабатывают рисовый крахмал в глюкозу, делая рис сладким. После этого ферменты остаются активными, поэтому, когда амадзакэ и сио-кодзи используются при приготовлении продуктов с высоким содержанием крахмала, их ферменты делают продукты слаще. При долгом взаимодействии, ингредиенты могут даже раствориться и потечь.
Если же амадзакэ и сио-кодзи используются при приготовлении богатых белком продуктов животного происхождения, таких как мясо и рыба, они размягчают их и усиливают вкус умами. В листовых овощах, которые содержат мало крахмала или белка, ферменты повреждают стенки клеток, помогая высвободить аромат.
Подготовка ингредиентов включает в себя нарезку и другие механические процессы, которые наносят физический ущерб продукту, разрушая целостность клеток. Находящиеся в них ферменты и другие компоненты высвобождаются и вступают в химические реакции. Это один из механизмов, с помощью которого создаются вкусы и ароматы.
Поскольку кодзи содержит больше сильных ферментов, чем обычные ингредиенты, при его использовании другие компоненты претерпевают значительные изменения. Приправы, приготовленные с использованием кодзи, обладают богатым вкусом и ароматами, которые извлекаются из ингредиентов благодаря содержащимся в кодзи ферментам. В частности, ферменты кодзи сохраняются в мисо, сио-кодзи и амадзакэ. Использование продуктов на основе кодзи позволяет извлечь больше умами из ингредиентов, что является ключевым методом приготовления блюд японской традиционной кухни васёку.
Что скрывается за простотой кухни васёку
Приправы играют важную роль в создании вкуса. В случае с солью и сахаром все просто: чем больше соли или сахара добавить, тем солонее или слаще станет блюдо. Тем временем, приправы на основе кодзи не только содержат сложные вкусовые компоненты, но также привносят ферменты, которые, взаимодействуя с ингредиентами, вырабатывают сладость и умами. Поэтому эффект от них больше, чем от простого добавления приправы.
Соусы и бульоны, распространённые в западной кулинарии, извлекают и концентрируют умами из различных ингредиентов. Японские приправы кодзи, напротив, готовятся из минимального количества ингредиентов, но ферментация позволяет по максимуму извлекать из них умами и усиливать вкус. Поэтому, хоть методы приготовления в кухне васёку несложны, но они обеспечивают насыщенный вкус блюда.
Но ферменты кодзи не просто делают пищу вкуснее. Было доказано, что при ферментации с использованием кодзи образуются полезные для здоровья вещества.
В результате расщепления крахмала образуются, в том числе, глюкоза и различные олигосахариды. Они помогают регулировать состояние кишечника и, следовательно, могут улучшить самочувствие при запоре и диарее, а также повышают иммунитет, помогая предотвращать инфекции и бороться с аллергиями.
При расщеплении белков образуются пептиды. Они разнообразны по структуре и функциональности: некоторые из них могут помочь снизить кровяное давление, в то время как другие обладают антиоксидантными свойствами. В продуктах питания всегда содержится хоть какое-то количество белка, поэтому продукты, ферментированные с использованием кодзи, всегда содержат пептиды.
Чтобы определить содержание пептидов в продукте, необходимо провести сложный анализ с использованием специального оборудования. Но, как отмечалось выше, по мере того, как процесс ферментации прогрессирует и умами становится более заметным, усиливается и процесс расщепления белков, образуя больше пептидов. Чем насыщеннее вкус продуктов, полученных в результате ферментации с кодзи, – тем полезнее они для здоровья.
Будущее культуры кодзи
В японском языке есть термин «кинсёку», который примерно переводится как «грибная диета». Он описывает рацион с высоким содержанием грибов, плесневых грибков, дрожжей, бактерий и других микроорганизмов: по сути, употребление ферментированных продуктов. Такие пищевые продукты содержат бактериальные клетки микроорганизмов или метаболиты, вырабатываемые микроорганизмами, и другие компоненты, вырабатываемые микробными ферментами.
В традиционной кухне васёку и японской кухне в целом почти всегда используются приправы, полученные в результате ферментации грибком кодзи. Эти приправы полезны для здоровья благодаря компонентам, образующимся при расщеплении ингредиентов ферментами кодзи. Они также придают пище насыщенный вкус и аромат. То, что при приготовлении блюд ингредиенты не подвергаются чрезмерной обработке, делает их ещё полезнее.
Продукты на основе кодзи составляют основу традиционного здорового питания японцев, и, хотя японская кухня меняется со временем, я надеюсь, что мы сможем сохранить культуру производства продуктов кодзи для будущего.
Фотография к заголовку: © Pixta
Статьи по теме
- Ферментированные продукты – залог здоровья, или секреты правильного питания от Коидзуми Такэо
- Как делают соевую пасту мисо? Экскурсия на старинное предприятие в Осаке
- Японские приправы (2): традиционные технологии – залог глубокого вкуса уникального соевого соуса
- Интересные факты о сакэ: Азбука вкуса
- Японские приправы (1): рисовый уксус