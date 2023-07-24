[Видео] Капли жизни: Живое национальное сокровище Ониси Исао и лак из Дайго

Обладатель почетного звания Живое национальное сокровище Ониси Исао – мастер лакировки, который привержен изготовлению собственными руками во всем до мелочей. В своем ремесле лакировщика он использует только лак высшей пробы – Дайго-уруси, или лак из Дайго. Ониси проделывает собственноручно каждую операцию от обработки лака-сырца вплоть до покрытия готового изделия завершающим слоем. Давайте проследим за его работой с того самого момента, когда в разгар лета начинается сбор первых капель будущего лака.

Ониси Исао – мастер декоративно-прикладного искусства лакировки в звании Живого национального сокровища – носителя ценного нематериального культурного наследия кюсицу. Так называют процесс лакировки, при котором, в отличие от прочих, в частности, макиэ или радэн, применяется только техника нанесения лакового покрытия кистью без каких-либо дополнительных украшений типа перламутровой крошки или металлической пыли. Иначе говоря, главное в его работе – непосредственно лак. И Ониси использует Дайго-уруси – лак из Дайго, известный как самый лучший в Японии.

Сбор лака начинается с нанесения на ствол дерева горизонтальных царапин-надрезов глубиной около 5 миллиметров. Далее выше первоначального наносятся дополнительные надрезы большей длины. Стремясь залечить рану, дерево выделяет сок. Этот сок, собираемый по каплям, и является лаком-сырцом. Смолу, выступившую на нижних надрезах – до третьего или четвертого, – не собирают. Если взять ее на этом этапе, то дальше дерево даст меньше смолы. Сок, выступивший из пятого надреза и выше, соскабливают и собирают в сосуд для лака.



На стволе делают надрезы, из которых собирают выступивший древесный сок

Сбор лака начинается ежегодно примерно в первой декаде июня, а заканчивается сезон в конце октября. До первой декады июля получают лак, именуемый «первым сбором», используемый при роиро-мигаки – «полировке» изделий, процессе окончательной обработки для наведения глянца. Собранный в период со второй декады июля по вторую декаду августа сок называют «зрелым лаком», который считается наиболее качественным даже среди Дайго-уруси. На завершающем этапе Ониси использует именно этот ценнейший лак, который отличает исключительная прозрачность. Процесс добычи лака можно посмотреть на видео. Древесная смола, собранная к концу сезона, именуется «поздним сбором» или «изнаночным лаком» и используется для черновых и средних слоев лакировки.

Лак-сырец, собранный профессиональными добытчиками, Ониси выдерживает в течение 2-3 лет. За это время из лака постепенно выпаривается влага, и он становится более вязким. Выбрав один из наиболее жарких летних дней, выдержанный лак помещают в большую деревянную чашу и весь день перемешивают палкой под палящем солнцем, которое прогревает лак до температуры около 40 градусов Цельсия. Благодаря этой операции лак становится однороднее и теряет еще больше влаги. Обычно данный процесс очистки выполняют в мастерской по производству лака, но Ониси делает всё сам.

К очищенному таким образом лаку добавляют красный, зеленый и другие красители – их вмешивают лопаточкой или палочкой, и получается цветной лак – ироуруси. Далее его выдерживают еще несколько дней, чтобы краситель лучше проник в лак, после чего ироуруси процеживают через японскую бумагу васи, чтобы отфильтровать все примеси. Многократное повторение процесса позволяет получить цветной лак для чернового, промежуточного и завершающего покрытия изделий.



Цветной лак получают смешиванием лака с красителем деревянной палочкой для равномерного распределения красителя

В местах производства лакированных изделий обычно пользуются готовым цветным лаком в тюбиках, приобретаемых на рынке, и мастер, собственноручно проделывающий весь процесс от обработки сырца до окрашивания – явление крайне редкое. «Каким бы меня сокровищем не именовали, я все-таки просто ремесленник, – настаивает Ониси, – стараюсь никому ничего не поручать и всегда тщательно выполнять каждую операцию сам, одну за другой».

Принимать всей душой каждую драгоценную «каплю жизни», подаренную лаковым деревом. Именно это отношение и есть суть мастерства, сделавшего Ониси живым национальным сокровищем.



Произведения Ониси. Он не только наносит лак, но сам делает и заготовки лакируемых изделий. В местах производства лаковой продукции обычно применяется разделение труда, но Ониси делает все в одиночку собственными руками. При этом он использует технику сгибания в кольцо до сотни тонких деревянных пластин. Обычно в производстве применяются заготовки, получаемые с помощью склейки деревянных досок (сасимоно) или обработанные на токарном станке (хикимоно), но древесина в работах Ониси, изготовленных методом сгибания, лучше дышит, благодаря чему может сохраняться сотни лет

Подготовка материала и текст: Кондо Хисаси (редакция nippon.com)

Видео и фотосъемка: Отомэ Кайта

Фотография к заголовку: Ониси Исаму покрывает изделие лаком Дайго-уруси

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