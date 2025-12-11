Синсэнгуми: последние защитники сёгуната

Жизнь Японии в фотографиях

Синсэнгуми – отряд воинов, защищавших сёгунат Токугава в последние годы эпохи Эдо (1603-1868). Хотя им не удалось предотвратить падение феодального режима, с XX века их подвиги стали популярными темами кино, театра и других видов искусства.

Разделённая нация

В 1860-е годы Япония разделилась на сторонников сёгуната, правившего более двух с половиной столетий, и его противников, стремившихся к свержению феодального правительства и восстановлению власти императора. В этой напряжённой атмосфере в Киото было сформировано подразделение Синсэнгуми – полицейское формирование сёгуната, целью которого было подавление сторонников императора. Во время инцидента в Икэдая 1864 года члены этого формирования напали на активистов антисёгунского движения в гостинице, убив нескольких человек и арестовав ещё нескольких. В конечном счёте, однако, они проиграли, и в 1868 году сторонники императора сформировали новое правительство под руководством императора Мэйдзи, а последние остатки Синсэнгуми были уничтожены.

В XX веке интерес к отряду воинов с мечами возрос из-за его активной роли в переломный период японской истории, и особенно общество заинтересовали его командир Кондо Исами и заместитель командира Хидзиката Тосидзо. Роман-бестселлер 1964 года «Меч, гори!» (Моэё кэн), который написал мастер исторической прозы Сиба Рётаро, привлёк к Хидзикате и Синсэнгуми широкое внимание спустя столетие после создания отряда. Деятельность Синсэнгуми и сегодня остаётся популярной темой в Японии, представленной в книгах, манге, фильмах, телесериалах и видеоиграх.



Кондо Исами (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)



Хидзиката Тосидзо (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Фотография к заголовку: Хидзиката Тосидзо (слева) и Кондо Исами (справа) (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

