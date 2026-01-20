Амэёко: оживлённая торговая улица в Токио

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

Торговая улица Амэёко, расположенная недалеко от станции Уэно на северо-востоке Токио, пользуется популярностью как у туристов, так и у местных жителей благодаря оживлённой атмосфере рынка и доступным ценам.

Бывший «чёрный рынок»

Амэёко, или Амэя-ёкотё, – оживлённая торговая улица протяжённостью около 500 метров на северо-востоке Токио, между станциями Уэно и Окатимати на линии Яманотэ. Этот район впервые расцвёл как место расположения «чёрных рынков» сразу после окончания Второй мировой войны. Сегодня – это место, где можно выгодно приобрести самые разные товары, от продуктов питания до одежды. Этот район также известен своей уличной едой – например, свежими фруктами на палочках.

Предполагают, что название «Амэёко» происходит либо от японского слова амэ, «леденцы», либо от слова амэрика, «Америка», поскольку многие товары, продаваемые на чёрном рынке, поступали от оккупационных сил США.

Фотография к заголовку: © Pixta