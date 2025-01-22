Окатимати (JY04): редкий случай, когда название станции связано с самураями низшего ранга

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В восемнадцатой статье мы расскажем о станции Окатимати. Название этой станции происходит от слова, обозначающего самураев низшего ранга в период Эдо. Станции присвоен кодовый номер JY04, и она находится в ведении компании JR East.

Окатимати – вход в торговый квартал Амэёко и район ювелиров

Станция Окатимати открылась 1 ноября 1925 года и является одной из последних по дате открытия станций линии Яманотэ после Таканава Гэтоувэй (2020) и Ниси-Ниппори (1971).

Это надземная станция, устроенная на эстакаде между станциями Уэно и Акихабара, когда Токио и Уэно соединила эстакадная железная дорога. В результате линия Яманотэ превратилась в кольцевую линию, охватывающую центральные районы города. 1 ноября 1925 года в 4:24 утра впервые поезд отправился со станции Синагава на север с остановкой на станции Окатимати.

Фотография к заголовку была сделана примерно в 1930 году, когда платформа пересекала улицу Касуга. Фотография ниже была сделана примерно с той же стороны. Этот надземный мост называется «Эстакада моста Киридоосибаси».



Пейзаж, снятый с той же стороны, что и фотография к заголовку (фотография 2014 года, PhotoLibrary)

Киридооси, «прорубленный проход» – это дорога, образованная прорезанием холма, то есть неподалёку должна была находиться возвышенность, через которую была прорезана дорога. На самом деле примерно в 900 метрах к западу от станции Окатимати находится Киридоосидзака, «Спуск с прорубленным проходом», широко известный также как Юсима-но киридооси. Через этот склон была прорублена дорога, чтобы люди могли перемещаться между возвышенностью Юсима и низменной местностью района Окатимати.

В топографическом справочнике периода Эдо «Справочные материалы по столице» (Гофунай бико) этот спуск описан как «склон между святилищем Тэндзин (святилище Юсима Тэммангу) и монастырём Консёин… удобный путь из Хонго в Икэнохата и Накатё». Районы Икэнохата и Накатё расположены примерно в 400 метрах к северо-западу от Окатимати, и название склона, через который был прорублен проход, сохранилось в названии эстакады.

Слева от эстакады находится торговый квартал Амэёко, а справа – район ювелирных лавок.

Квартал Амэёко, официально называемый Амэя ёкотё, раньше представлял собой «чёрный рынок», открытый под охраной после Второй мировой войны. Здесь продавались предметы первой необходимости, такие как еда, напитки, кухонная утварь и обувь. В какой-то момент там открылись кондитерские амэя, покупателями в которых были люди, пользовавшиеся станциями Уэно и Окатимати, откуда и произошло название «Амэя ёкотё». Согласно другой теории, название «Амэёко» связано с продажей американских товаров, которые привозили оккупационные войска.

История ювелирного района прослеживается с периода Эдо, когда в Окатимати жили мастера-декораторы, поставлявшие металлические детали буддийских алтарей в храмы и святилища, в том числе в монастыри Канъэйдзи (Уэно) и Сэнсодзи (Асакуса). В период Мэйдзи эти мастера стали производить украшения, и район стал известным ювелирным центром. В 1987 году была основана организация сотрудничества и связей с общественностью ювелиров Окатимати JTO (Jewelry Town Okachimachi), что знаменовало формирование одного из крупнейших специализированных кварталов в Японии.

Военная база для защиты от возможного нападения с северо-востока

Происхождение названия «Окатимати», то есть «квартал окати», восходит к самураям окати периода Эдо.

Окати (御徒), кати (御士), или о-кати-сю (歩行衆), как они названы в «Картинах Эдо годов Сёхо» (Сёхо нэнкан эдо эдзу) были самураями низшего ранга, которым не разрешалось ездить на лошадях. Они имели статус вассалов гокэнин, их обязанности заключались в том, чтобы прокладывать дорогу для процессии сёгуна и охранять её во время выездов, а также выполнять различные работы в замке Эдо.



Ёсю Тиканобу, «Окрестности замка в районе Тиёда» (Тиёда-но он-омотэ), гравюра «Паломническая процессия сёгуна в Уэно» (Уэно о-нари) изображает процессию сёгуна при посещении монастыря Канъэйдзи. В голове процессии идут воины окати в соломенных сандалиях (коллекция Национальной парламентской библиотеки)



Место проживания окати в «Иллюстрированной карте Ситая из карт Эдо для вырезания» (Эдо кириэ дзу ситая эдзу), красным обведено название окати-гуми, и предполагают, что во внутреннем дворе там выращивали вьюнки «утренний лик» (ипомея) (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Такие самураи составляли отряды гуми, которые так и назывались – окати-гуми. Во главе стоял глава (касира), в главной части замка Эдо (хоммару) служили 15 гуми, ещё пять – в Западной части замка (ниси-но мару). Каждая из групп состояла из двоих командиров гуми-касира и 28 самураев и имела выделенную правительством усадьбу. Квартал этих самурайских усадеб так и назывался – окати-мати, «квартал окати».

Усадьбы окати были расположены в этом районе потому, что примерно в одном ри (около 4 км) находилась станция Сэндзю тракта Никко (никко кайдо).

Тракт Никко ведёт в северо-восточный регион страны Тохоку через тракт Осю кайдо. В случае нападения на Эдо с этого направления окати должны были защищать замок Эдо, и их усадьбы изначально были военной базой. Другие центры окати располагались в Хондзё и Фукагаве, они были предназначены для защиты при нападении с севера.

Однако ко времени четвёртого сёгуна Токугава Иэцуна (правил с 1651 по 1680 гг.), когда началась политика годов Бунти-Сэйдзи, укрепившая основы сёгуната, вероятность боевых действий в Эдо практически исчезла. Воевать было уже не нужно, и работа окати сводилась к тому, что они шли во главе процессий при выезде сёгуна и т. п.

Довольствие окати получали небольшое, оно составляло 70 хё (мешков, около четверти коку) и содержание на семью в пять человек. Гокэнин, вассалы сёгуна, обменивали этот рис на наличные через финансовую компанию фудасаси, которая покупала у них этот рис.

Общая сумма довольствия на год в 70 хё и содержание семьи в 5 человек выглядит примерно так:

70 хё = 24,5 коку (1 коку примерно 180 л) = 24,5 рё (денег)

Довольствие на 5 человек – 8,9 коку = 8,9 рё

1 рё примерно 100 000 йен в современных ценах

Всего: 3,34 млн йен в год (или менее 30 тыс. долларов)

Историк Ямамото Хирофуми рассчитал расходы семьи в пять человек, условно жена, один ребёнок и двое слуг, и получил такие цифры.

Еда (рис) на сумму 3,75 рё в год на семью из 5 человек – 375 000 йен.

Другие ежегодные расходы, такие как расходы на одежду и проживание: 23 рё = 2,3 миллиона йен.

Всего 2 675 000 йен

После вычета расходов остаётся ещё 665 000 йен, однако по мере взросления ребёнка растут расходы на образование, а цены могли колебаться, так что этот доход позволял лишь кое-как выживать.

По этой причине самураи брали надомную работу. В период Эдо самураи низкого ранга занимались изготовлением зонтов, плетением из бамбука, разведением золотых рыбок и выращиванием бонсай, а среди окати особенно популярным занятием было выращивание вьюнков «утренний лик», ипомеи.

После Великого пожара годов Бунка (1806) садоводы начали выращивать и улучшать сорта ипомеи, воспользовавшись освободившейся в Эдо после пожара землёй. Стал популярен редкий вид цветов хэнгэ асагао, «изменённая ипомея», у которой лепестки напоминали лопасти ветряных мельниц или языки пламени.



Ипомея хэнгэ асагао в «Зерцале вьюнков» (Асакагами, 1861). Ипомея справа выглядит как ветряная мельница, слева – напоминает языки пламени (коллекция Национальной парламентской библиотеки)



Гравюра «То, чем гордится Токио за двенадцать месяцев года: шестая луна» (1880) изображает рынок Асагао в токийском квартале Ирия (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Эти вьюнки стали источником доходов окати, которые выращивали их для продажи во дворе усадьбы своей группы. Впоследствии примерно в 2 километрах отсюда был открыт рынок вьюнков у святилища Ирия Кисимодзин в монастыре Сингэндзи, где рядами стояли выращенные окати ипомеи в горшках. Доход от таких подработок составлял примерно 3 рё (300 000 йен) в год.

«Улица Касуга» и Касуга-но цубонэ

Улица Касуга-доори напротив станции Окатимати получила своё название от Касуга-но цубонэ, кормилицы третьего сёгуна Токугава.

О-Фуку была дочерью Сайто Тосимицу, вассала Акэти Мицухидэ, который устроил «инцидент в Хоннодзи», в результате которого погиб Ода Нобунага. Она выросла в суровые времена периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1590), Иэясу выбрал её в качестве кормилицы Иэмицу, а позже она получила титул Касуга-но цубонэ, и именно под этим именем её сейчас знают.

Она снискала особое доверие Иэмицу и была впоследствии похоронена в монастыре Ринсёин буддийской дзэнской школы Риндзай. Он расположен примерно в километре к западу от станции. В парке перед храмом также есть её бронзовая статуя.



Могила Касуга-но цубонэ (PIXTA)

Примерно в 400 метрах, или в 5 минутах ходьбы от Ринсёин находится святилище Юcима Тэммангу (Юсима Тэндзин), где в качестве божества почитается Сугавара-но Митидзанэ. Во время сезона вступительных экзаменов сюда приходит множество учащихся, чтобы помолиться об успехе, а ещё у святилища есть и малоизвестная достопримечательность – памятник на месте появления кодан кодза – искусства «рассказывания историй с высокого помоста».

В период Эдо вокруг святилищ часто строили «хижины для представлений» (сибай-гоя), которые служили местами развлечений для простых людей. В святилище Юсима Тэммангу, например, рассказывали поучительные истории кодан и смешные рассказы ракуго.

Многие истории жанра кодан описывают сражения периода Сэнгоку. Популярны, в частности, были истории с участием Токугавы Иэясу, такие как битва при Микатагахара (1573) и Осакские кампании (1614-1615). Однако рассказчики испытывали неловкость, повествуя о деяниях великого Иэясу, сидя на том же уровне, что и простые люди, поэтому для таких историй был установлен помост.

Надпись на памятнике гласит:

В 4 году Бунка (1807) Ито Энсин, рассказчик кодан, живший на территории святилища Юсима Тэммангу и устраивавший здесь представления, устрашился рассказывать о великих деяниях князя Иэясу, находясь на одном уровне с простыми людьми, и получил у магистрата посёлка Китамати Одагири Тоса-но ками разрешение построить четырёхугольную платформу для кодза высотой три сяку со сторонами в один кэн. Это стало началом кодза.

Таким образом, с помостов рассказывали историю великого Иэясу, «Бога-повелителя», который олицетворял власть над массами в период Эдо.



Памятник на месте появления кодан кодза в святилище Юсима Тэммангу (PIXTA)

В 2 минутах ходьбы от станции Окатимати по оживлённой торговой улице Амэёко находится монастырь Токудайдзи. Он известен тем, что здесь почитается Мариситэн, бог удачи. Монастырь был основан во 2 году Дзёо (1653), а хранящуюся здесь статую Мариситэн, по преданию, сделал принц Сётоку.

Говорят, что эта статуя Мариситэн была личным буддийским изваянием (нэндзибуцу) Ямамото Кансукэ, чьим сюзереном был Такэда Сингэн. Говорят, что Оиси Кураносукэ, возглавлявший ронинов Ако, имел эту статую при себе, когда они напали на усадьбу Киры Кодзукэносукэ, чтобы отомстить за господина – для самураев это был бог-покровитель воинов. Такие истории широко разошлись в народе, и в конечном итоге этого бога стали воспринимать как божество удачи, отгоняющего злых духов, помогающего защитить род и обеспечить процветание в делах, поэтому его культ и сейчас достаточно популярен в токийском районе Ситамати.

Возле Окатимати находится множество святилищ и храмов, сохранивших память о периоде Эдо. Все они расположены в пределах километра от станции, так что это прекрасное место для прогулок по историческим местам.

Общие сведения о станции Окатимати

Введена в эксплуатацию 1 ноября 1925 г.

Среднее количество пассажиров в день: 55 871 (22-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: в 3-х минутах пешком станция Нака-Окатимати линии токийского метро Хибия, в 2 минутах – станция Уэно-Хирокодзи линии Гиндза, в 1 минуте – станция Уэно-Окатимати на линии Тоэй

Фотография к заголовку: станция Окатимати, примерно 1930 г. На улице Касуга-дори и сейчас есть трамвайные пути (предоставлено Железнодорожным музеем)