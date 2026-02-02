Оcи и осикацу: как японские поклонники выражают поддержку объектам своей любви

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

Японские поклонники выражают поддержку своим «оси», то есть любимым кумирам – музыкантам, спортсменам, артистам и прочим – посредством различных мероприятий, известных как «осикацу».

Объекты любви

Японские поклонники часто используют слово оси для описания любимых айдолов, актёров, спортсменов и других звезд, а слово осикацу обзначает деятельность, которой они занимаются для выражения своей поддержки или благодарности. Оси – это общее выражение, которое также может описывать персонажей манги или аниме, или даже неодушевлённые объекты привязанности, такие как железнодорожные пути или здания.

Деятельность осикацу также охватывает широкий спектр тем, таких как посещение концертов и других мероприятий, где выступают любимые артисты, наслаждение их песнями и видеоклипами, публикация информации о них в социальных сетях или совершение «паломничества» в места, связанные с ними.

Слово оси (推し) изначально происходит от глагола осу, «рекомендовать», и используется для описания знаменитости, вообще какого-то человека или объекта, которого поклонники хотели бы видеть поддержать и увеличить их популярность. Слово осикацу вошло в длинный список самых популярных слов Японии 2021 года и с тех пор прочно закрепилось в лексиконе.

Фотография к заголовку: © Illust AC

Статьи по теме