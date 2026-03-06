Сэйти дзюнрэй: паломничества по «святым местам» поп-культуры в Японии
Путешествия поклонников
Японский термин сэйти дзюнрэй, «паломничество по святым местам», первоначально обозначал религиозное паломничество, но сегодня он также обозначает поездки в места, имеющие значение в поп-культуре, например, места, послужившие прообразом для манги или аниме. Поклонники также могут поддержать своих любимых звезд в рамках осикацу, «деятельности по подержке», посещая места, связанные с их жизнью.
Среди самых известных мест паломничеств сэйти дзюнрэй, привлекающих большое количество паломников, – лестница к святилищу Суга в Синдзюку, Токио, которая фигурировала в культовой сцене аниме 2016 года «Твоё имя». Другой известный пример – железнодорожный переезд возле Эносимы, показанный в баскетбольном аниме «Слэм-данк». Некоторые местные власти могут воспользоваться этой возможностью, чтобы привлечь посетителей из поклонников, предоставляя им информацию или продавая сопутствующие товары.
Фотография к заголовку: Лестница к святилищу Суга, показанная в аниме «Твоё имя» (PIXTA)