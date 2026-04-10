Хакама: традиционные японские штаны

Хакама – это традиционные широкие штаны, напоминающие юбки, которые в Японии носят как мужчины, так и женщины – обычно их надевают по торжественным случаям.

Связь с получением образования женщинами

Хакама – это плиссированные штаны, напоминающие юбки; их надевают поверх кимоно как часть традиционного японского костюма. Исторически их носили как мужчины, так и женщины, хотя в период Эдо (1603-1868) женщины перестали их носить. В годы Мэйдзи (1868-1912), когда Япония модернизировалась, хакама стали частью униформы студенток, и благодаря этой связи с образованием и в наши дни молодые женщины по-прежнему часто надевают их к выпускной церемонии.



Если пара решает надеть японскую одежду на свадьбу, жених, как правило, надевает чёрно-белые полосатые хакама и чёрную куртку хаори. Хакама также является стандартной одеждой для различных видов боевых искусств, таких как кэндо и кюдо.

Фотография к заголовку: Лучники в хакама во время тренировки по кюдо (© ФотоAC)

