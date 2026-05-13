Глициния в Японии

Цветы глицинии издавна ценились в японском искусстве и литературе, и сейчас их изображение украшает банкноту в 5000 йен.

Гроздья фиолетовых цветов

Глициния (фудзи) начинает цвести с середины апреля, и сезон цветения длится до середины мая. Популярный вид Wisteria floribunda родом из Японии и ценится за свои фиолетовые цветы и нежный, сладкий аромат; его выращивают на шпалерах или культивируют как бонсай.

Глициния упоминается в таких классических японских литературных произведениях, как «Записи о делах древности» (Кодзики), поэтический сборник «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) и «Повесть о Гэндзи» (Гэндзи моногатари), а древние поэты описывали соцветия, колышущиеся на весеннем ветру, как «волны глицинии». Эта давняя традиция в японском искусстве и литературе отражена в изображении глицинии на оборотной стороне банкнот номиналом 5000 йен, выпущенных в 2024 году.

В Японии можно найти множество знаменитых глициний, в том числе 160-летнее растение в цветочном парке Асикага в префектуре Тотиги, который является частью крупнейшей в Японии выставки этих цветов, занимающей площадь около 2000 квадратных метров.

В сериале «Клинок, истребляющий демонов: Кимэцу-но яйба» глициния играет важную роль, поскольку она ядовита для демонов и используется охотниками на демонов. В связи с этим поклонники сериала стремятся увидеть настоящие глицинии.

© Ashikaga Flower Park

