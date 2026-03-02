Главные события весны 2026 года в Японии

Весной 2026 года в Японии можно полюбоваться цветами, увидеть произведения искусства и оценить традиционную культуру.

Праздник цветения сливы в саду Кайракуэн в Мито: 11 февраля – 22 марта

Японский сад Кайракуэн в городе Мито, префектура Ибараки, считается одним из трёх лучших садов Японии. На его обширной территории произрастает около 3000 сливовых деревьев примерно 100 различных сортов, которые собрал по всей стране девятый правитель княжества Мито Токугава Нариаки (1800-1860). Благодаря различию сроков цветения посетители могут любоваться цветами сливы более месяца.



Водный парад Янагава Хина: 15 марта

Куклы хина ассоциируются с японским праздником Хинамацури, который по всей стране проводится 3 марта, а праздник Хина в Янагаве, префектура Фукуока, проходит гораздо дольше, с 11 февраля по 5 апреля каждого года. Главным событием праздника является парад на воде 15 марта, когда местных детей из детских садов, одетых куклами, катают на лодках по городским каналам. На подвесных украшениях сагэмон, которые вывешивают к этому празднику, можно увидеть журавлей, черепах и цыплят. Изначально такие украшения выставляли в домах, где рождались девочки, но потом ими стали украшать магазины и общественные места во время этого праздника, знаменующего приход весны.



Весенний квартет в Асахи Фунагава: с начала до середины апреля

В городе Асахи, префектура Тояма ряды деревьев сакуры в сочетании с цветущими тюльпанами, рапсом и остатками снега в японских Северных Альпах создают великолепную весеннюю палитру красок. Возникает ощущение, как будто энергия земли вновь вырывается наружу после зимних холодов.



Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Ёсино и Оминэ: молитвы божеству гор и природная красота в Национальном музее Нары: 10 апреля – 7 июня

Горы хребта Оминэ, простирающегося от Ёсино в префектуре Нара до Кумано в префектуре Вакаяма, считаются священными вершинами, где обитают божества, и отсюда берёт своё начало древняя форма горной аскетической практики. На выставке можно познакомиться с верой и искусством Ёсино и Оминэ, расположенных в самом сердце священных мест и паломнических маршрутов горного хребта Кии, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году в комплексе «Священные места и пути паломников в горах Кии (преф. Нара, Вакаяма, Миэ)».



Выставка «Школа Корин: ирисы и последователи Огаты Корина» в музее Нэдзу, Токио: 11 апреля – 10 мая

Каждый год в музее Нэдзу проходит специальная выставка, где посетители могут увидеть роспись на ширме «Ирисы», которую создал Огата Корин, в период, когда в саду музея цветут ирисы. В этом году посетители также смогут увидеть работы последователей Корина, таких как его младший брат и ученик Кэндзан, а также работы учеников Кэндзана.



Большой праздник глициний в парке цветов Асикага: с середины апреля до середины мая

Парк цветов Асикага в городе Асикага, префектура Тотиги, известен своими глициниями, в том числе 150-летним деревом, которое является символом парка. Солнечный свет, проникающий сквозь решётку, которая поддерживает ветви, подчёркивает нежную красоту цветов и мощь старого дерева. Примерно в течение месяца посетители могут любоваться глицинией в разных видах, в том числе белым туннелем из цветущих растений, махровыми сортами и редкой жёлтой глицинией, которую трудно выращивать в Японии. Ночная подсветка создает в парке волшебную атмосферу.



Ярмарка керамики Масико: с 29 апреля до 6 мая

Посетители этой ярмарки в Масико, префектура Тотиги, могут осмотреть около 50 магазинов и 700 передвижных лавок, где представлены самые разные керамические изделия, от недорогих тарелок и кружек для повседневного использования до произведений искусства. Здесь есть возможность напрямую пообщаться с начинающими художниками и мастерами по обжигу керамики, а также вам представлен огромный выбор товаров на любой вкус. В продаже также имеются местные сельскохозяйственные продукты и другие сувениры.



Демонстрация старинного огнестрельного оружия в Мацумото: 10 мая

На территории замка Мацумото в префектуре Нагано, в комплексе Санномару, люди в самурайских доспехах демонстрируют стрельбу из фитильных ружей. Грохот ружей и клубы белого дыма как будто переносят нас во времени в бурные времена периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1590).



