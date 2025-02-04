В ожидании цветения сливы: чем она отличается от сакуры?

И слива, и вишня – это высокие листопадные деревья, принадлежащие к одному и тому же роду Prunus семейства Розоцветных. Расцвет сакуры всегда вызывает бурный ажиотаж, тогда как цветение сливы проходит почти незаметно – может быть оттого, что она цветёт в холодное время года?

Слива является предвестницей весны, она зацветает раньше всех других деревьев и первой возвещает о скором приходе весны.

Говорят, что в Японию сливы попали из Китая через Корейский полуостров. В поэтической антологии «Собрание мириад листьев» (Маньёсю), завершённой в конце периода Нара (710-794), содержится более 100 стихотворений о сливах, и это говорит о том, что их выращивали в усадьбах аристократов уже тогда.

Как отличить цветы сливы от сакуры

Слива и сакура принадлежат к одному роду Prunus семейства Розоцветных. Слива зацветает раньше, но форма цветков очень похожа на сакуру. Хотя сложно конкретно описать особенности цветов, поскольку существует множество сортов с разнообразной формой и расцветкой цветов, есть некоторые характеристики, позволяющие легко отличить сливу от сакуры.

Цветы сливы растут как будто прямо на ветвях. У сакуры из ветвей вырастают стебельки, на кончиках которых появляются цветы.

Лепестки цветов сливы округлые, лепестки сакуры часто имеют прорези по краю лепестка.



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Считается, что существует более 400 сортов цветущих слив, которые делятся на три типа – «дикие сливы» ябай, «алые сливы» хибай и сливы земли Бунго. Они часто используются в качестве парковых и садовых деревьев, так что на досуге можно прогуляться под сливами и заодно попробовать определить тип сливы.

«Дикие сливы» ябай

Эти сливы близки к исходному сорту, происходящему от дикой сливы. Они считаются прямыми потомками слив, привезенных из Китая. Для них характерны тонкие ветви и сравнительно небольшие листья. Цветы тоже маленькие, но обладают прекрасным ароматом.

Сорт хацукари, «первый перелётный гусь». Цветёт до сезона риссюн, начала весны, и потому её называют собай, «ранняя слива», или камбай, «слива морозов». Цветёт крошечными цветами белого или бледно-розового цвета.



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Сорт омоиномама, «прихотливый» получил своё название потому, что цветы на одной ветке могут быть разного цвета – белые, розовые и т. п.



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Сорт госёбэни, «дворцовый алый», с несколькими слоями лепестков и крупными тычинками имеет роскошный вид.



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У цветов сорта дайри, «внутренний дворец», края белых лепестков окрашены в бледно-розовый цвет.



Сорт дайри относится к разновидности бэнифудэ, «алая кисть», типа ябай, «дикая слива» (PIXTA)

«Алые сливы» хибай

У слив этого типа цветы обычно красные или алые. Кстати, у этих слив древесина тоже красная. Они часто используются как садовые деревья и для создания бонсай.

Сорт бэнитидори, «алый кулик», цветёт ярко-красными одиночными цветами среднего размера.



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Сорт суобай, «слива (напоминающая дерево) суо», получил название в честь растения суо (Biancaea sappan), произрастающего в Индонезии, из которого делают тёмно-красный краситель.



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Сливы земли Бунго

Гибрид сливы и абрикоса. Часто имеют большие листья и хорошо растут. У многих сортов цветы розовые.

Сорт ёкихи, «Ян Гуйфэй», названный в честь легендарной китайской красавицы, цветёт изящными цветами, которые полностью соответствуют названию, и обладают утончённым сладким ароматом.



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Сорт яэ агэха, «восьмислойная бабочка-парусник», относится к махровым (яэдзаки) сортам. Как следует из названия, цветы своей красотой напоминают изящных бабочек.



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Фотография к заголовку: Парк Инабэ байрин и горная цепь Судзука в префектуре Миэ (PIXTA)

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