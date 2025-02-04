В ожидании цветения сливы: чем она отличается от сакуры?Общество Культура Туризм
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Слива является предвестницей весны, она зацветает раньше всех других деревьев и первой возвещает о скором приходе весны.
Говорят, что в Японию сливы попали из Китая через Корейский полуостров. В поэтической антологии «Собрание мириад листьев» (Маньёсю), завершённой в конце периода Нара (710-794), содержится более 100 стихотворений о сливах, и это говорит о том, что их выращивали в усадьбах аристократов уже тогда.
Как отличить цветы сливы от сакуры
Слива и сакура принадлежат к одному роду Prunus семейства Розоцветных. Слива зацветает раньше, но форма цветков очень похожа на сакуру. Хотя сложно конкретно описать особенности цветов, поскольку существует множество сортов с разнообразной формой и расцветкой цветов, есть некоторые характеристики, позволяющие легко отличить сливу от сакуры.
- Цветы сливы растут как будто прямо на ветвях. У сакуры из ветвей вырастают стебельки, на кончиках которых появляются цветы.
- Лепестки цветов сливы округлые, лепестки сакуры часто имеют прорези по краю лепестка.
Считается, что существует более 400 сортов цветущих слив, которые делятся на три типа – «дикие сливы» ябай, «алые сливы» хибай и сливы земли Бунго. Они часто используются в качестве парковых и садовых деревьев, так что на досуге можно прогуляться под сливами и заодно попробовать определить тип сливы.
«Дикие сливы» ябай
Эти сливы близки к исходному сорту, происходящему от дикой сливы. Они считаются прямыми потомками слив, привезенных из Китая. Для них характерны тонкие ветви и сравнительно небольшие листья. Цветы тоже маленькие, но обладают прекрасным ароматом.
Сорт хацукари, «первый перелётный гусь». Цветёт до сезона риссюн, начала весны, и потому её называют собай, «ранняя слива», или камбай, «слива морозов». Цветёт крошечными цветами белого или бледно-розового цвета.
Сорт омоиномама, «прихотливый» получил своё название потому, что цветы на одной ветке могут быть разного цвета – белые, розовые и т. п.
Сорт госёбэни, «дворцовый алый», с несколькими слоями лепестков и крупными тычинками имеет роскошный вид.
У цветов сорта дайри, «внутренний дворец», края белых лепестков окрашены в бледно-розовый цвет.
«Алые сливы» хибай
У слив этого типа цветы обычно красные или алые. Кстати, у этих слив древесина тоже красная. Они часто используются как садовые деревья и для создания бонсай.
Сорт бэнитидори, «алый кулик», цветёт ярко-красными одиночными цветами среднего размера.
Сорт суобай, «слива (напоминающая дерево) суо», получил название в честь растения суо (Biancaea sappan), произрастающего в Индонезии, из которого делают тёмно-красный краситель.
Сливы земли Бунго
Гибрид сливы и абрикоса. Часто имеют большие листья и хорошо растут. У многих сортов цветы розовые.
Сорт ёкихи, «Ян Гуйфэй», названный в честь легендарной китайской красавицы, цветёт изящными цветами, которые полностью соответствуют названию, и обладают утончённым сладким ароматом.
Сорт яэ агэха, «восьмислойная бабочка-парусник», относится к махровым (яэдзаки) сортам. Как следует из названия, цветы своей красотой напоминают изящных бабочек.
Фотография к заголовку: Парк Инабэ байрин и горная цепь Судзука в префектуре Миэ (PIXTA)
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