Фурикакэ: приправа, позволяющая быстро придать рису вкус

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

Японская приправа фурикакэ позволяет быстро и просто придать рису дополнительный вкус.

Просто посыпать сверху

Фурикакэ – это приправа, которой посыпают горячий рис. Существует широкий выбор готовых вариантов с разными вкусами, это удобное дополнение к японским блюдам. Среди наиболее популярных ингредиентов – поджаренные водоросли нори, красная перилла акасисо и лосось. Один из самых известных брендов, «Норитама», производимый компанией «Марумия», получил своё название от водорослей нори и сушёных яиц (тамаго), из которых он изготавливается. Этот продукт вызвал бум фурикакэ, когда впервые поступил в продажу в 1960-е годы.

Фурикакэ позволяет просто и быстро придать белому рису дополнительный вкус и сделать его более привлекательным, особенно для детей, а также для взрослых, у которых нет аппетита. Его также можно добавлять в онигири или использовать в качестве топпинга для пасты или удона.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме