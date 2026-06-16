Фурикакэ: приправа, позволяющая быстро придать рису вкус
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Просто посыпать сверху
Фурикакэ – это приправа, которой посыпают горячий рис. Существует широкий выбор готовых вариантов с разными вкусами, это удобное дополнение к японским блюдам. Среди наиболее популярных ингредиентов – поджаренные водоросли нори, красная перилла акасисо и лосось. Один из самых известных брендов, «Норитама», производимый компанией «Марумия», получил своё название от водорослей нори и сушёных яиц (тамаго), из которых он изготавливается. Этот продукт вызвал бум фурикакэ, когда впервые поступил в продажу в 1960-е годы.
Фурикакэ позволяет просто и быстро придать белому рису дополнительный вкус и сделать его более привлекательным, особенно для детей, а также для взрослых, у которых нет аппетита. Его также можно добавлять в онигири или использовать в качестве топпинга для пасты или удона.
Фотография к заголовку: PIXTA