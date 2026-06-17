Криптомерия Дзёмон суги: знаменитое древнее дерево на острове Якусима

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Огромная криптомерия Дзёмон суги, возраст которой оценивается как минимум в 2000 лет, растёт на острове Якусима.

Гигант из древнего леса

Дзёмон суги, «Криптомерия периода Дзёмон» – это древнее дерево криптомерии (суги), произрастающее на острове Якусима, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в префектуре Кагосима. Это суровое старое дерево поражает своими размерами, и его возраст оценивается в пределах от 2000 до 7000 лет. Своё название оно получило от доисторического периода Дзёмон, который датируется примерно 10 000–300 годами до нашей эры.

В 1960-х годах из-за высокого спроса на древесину леса Якусимы оказались под угрозой вырубки. Однако открытие древней криптомерии Дзёмон суги 28 мая 1966 года превратило её в туристическую достопримечательность. В конечном итоге леса острова получили усиленную защиту, и в 1993 году Якусима стала одним из первых объектов Всемирного природного наследия Японии.

Этот лес послужил одним из источников вдохновения для фильма студии Ghibli «Принцесса Мононокэ» 1997 года .

Фотография к заголовку: PIXTA

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