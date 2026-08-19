Макиэ: японская техника росписи золотом и лаком
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Древняя традиция
Макиэ – это декоративная техника, при которой мастера создают узоры, посыпая лаковые рисунки золотым или серебряным порошком. В буквальном переводе это слово означает «картина, созданная насыпанием».
Эта техника, зародившаяся в VIII веке, развивалась во многих различных формах. В технике хира макиэ, то есть «плоская» макиэ, художники наносят металл в порошке на изделие, после чего наносится новый слой лака, что создаёт двухмерный рисунок. Существует также техника тогидаси (полированного) макиэ, при которой порошок наносится в процессе нанесения нескольких слоёв лака, а затем изделие полируется, чтобы выявить рисунок. И, наконец, есть рельефные узоры така макиэ, в которые добавляется уголь или глиняная пыль для создания трёхмерного изображения. В изделиях макиэ также могут использоваться кусочки металла или перламутра.
В 2008 году правительство Японии присвоило мастеру Муросэ Кадзуми статус живого национального достояния в области макиэ.
Техника макиэ обычно применяется для небольших предметов, таких как декоративные подносы, украшения для волос и разнообразные шкатулки – для чайной церемонии, каллиграфии и т. п. Её также можно увидеть на более крупных работах, таких как ширмы, используемые для разделения жилых помещений, и буддийские алтари.
Источники данных
- Информация о макиэ от Японского агентства по туризму (на японском языке)
- Онлайн-ресурс «Культурное наследие» (на японском языке) от Агентства по делам культуры.
Фотография к заголовку: Огата Корин, шкатулка для каллиграфии «Мост Яцухаси» (Токийский национальный музей/Colbase)