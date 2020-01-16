[Видео] Прекрасные зимние виды префектуры Акита: острова Кисаката Кудзюкусима

Путеводительпо Японии

Одна из известнейших достопримечательностей префектуры Акита – Кисаката Кудзюкусима. Здешние пейзажи издали выглядят как маленькие деревца-бонсай, разбросанные между рисовых полей. В начале осени, когда созревает рис, посреди золотого моря высятся зелёные острова, и этот сезон считается наилучшим для осмотра видов Кисакаты, однако зимой она тоже прекрасна. Со смотровой площадки в придорожной зоне отдыха Кисаката Мунэноока можно увидеть гору Тёкайсан в снежном убранстве, оттенённую свинцовой синевой Японского моря. Здешние пейзажи часто сравнивают с морскими видами множества островов Мацусимы в префектуре Мияги, но Кисаката, вероятно, выигрывает по изменчивости в зависимости от времени года. Изначально местность Кудзюкусима, «99 островов», находилась в лагуне, но потом из-за землетрясения земля поднялась из моря. Великий поэт жанра хайку Мацуо Басё, приезжавший за 150 лет до того, описывает здешние красоты в путевом поэтическом дневнике «По тропинкам Севера»: «Мацусима словно смеется, Кисаката словно досадует… О Кисаката! Ты как Сиши во сне, в дождь, «Цветок сна» – нэбу» (перевод В. Марковой, Н. Фельдман). Он сравнивает Кисакату во время дождя со знаменитой китайской красавицей древности Сиши, которая часто хмурилась от одолевавших её забот. Укрытая снегом Кисаката также прекрасна.

Когда-то обсуждались планы выровнять холмы под рисовые поля, но они не нашли поддержки среди местных жителей, благодаря чему мы и сейчас можем любоваться удивительной красотой Кисакаты.

[Авторское право «Акита кэбуру тэрэби» (CNA)]

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