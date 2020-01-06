[Видео] Новогодние традиции Канадзавы: розовые и белые «кагамимоти»

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Рисовые лепёшки моти – популярная еда в Японии, и она тесно связана с праздниками. В новогоднее время в доме обычно выставляют кагамимоти, «зеркальные моти», – это круглая рисовая лепёшка, на которую кладут другую как подношение новогоднему божеству Тосигами. Многовековой обычай кагамимоти широко распространён и в наши дни.

Лепёшки обычно белые, но в Канадзаве (префектура Исикава) одна из них «красная» (на самом деле светло-розовая). Этот местный обычай восходит к периоду Эдо (1603-1868), когда такие пары рисовых лепешек, красной снизу и белой сверху, подносили правителям княжества Кага, которые жили в Канадзаве. Сочетание красного и белого считается благопожелательным, и со временем такую пару кагамимоти стали выкладывать и в домах обычных жителей, но с обратным порядком цветов – белый внизу и розовый сверху, чтобы точной имитацией не проявлять неуважение к правителям.

В Канадзаве обычно новогоднее подношение включает несколько листьев папоротника (урадзиро) и водоросли хондавара, помещённые на нижнюю моти, а на верхней – цитрусы дайдай и кусочки сушёной хурмы. Кагамимоти традиционно помещают на подставку сампо и выставляют в нише токонома, где обычно висят живописные или каллиграфические свитки или стоят цветочные композиции икэбана. В старину семьи отбивали рис для моти и раскрашивали их к Новому году сами, но теперь обычно готовые наборы кагамимоти покупают в магазинах.

(Статья на японском языке создана в сотрудничестве с Кабельным ТВ Канадзава и опубликована 2 января 2020 г.)

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