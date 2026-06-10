Яркие краски гортензий в сезон дождей: «роза Востока», распространившаяся по всему миру

Несчастливая репутация гортензий

Гортензии, цветущие в период дождей, часто покрыты каплями дождя и росой. Этот эндемичный для Японии вид упоминается в двух стихотворениях, вошедших в старейший японский сборник поэзии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю), что свидетельствует о его распространении в дикой природе в горах и полях Японии на протяжении долгого времени. Однако, как ни удивительно, гортензии долгое время были непопулярными цветами.

В период Эдо (1603-1868), когда закончился период междоусобиц и воцарился мир, Япония пережила настоящий бум садоводства. Дикорастущие растения и деревья культивировали, превращая в садовые сорта, и широкую популярность обрели лилии, камелии, хризантемы, японская родея и «утренний лик», асагао (ипомея). Было издано более 100 книг по садоводству, охватывающих всё: от иллюстрированных руководств по сортам и советам по выращиванию до знаний о создании новых сортов. Однако в этих книгах почти не упоминаются гортензии.

Каварада Кунихико, владелец столетней садоводческой фермы Какудзицуэн в городе Усику, префектура Ибараки, известный как «доктор гортензий», рассказал нам о причинах этого. Он объяснил, что, поскольку у гортензий четыре чашелистика, похожих на лепестки, а число «четыре» (си) считается несчастливым, поскольку звучит так же, как «смерть», поэтому в прошлом эти цветы, вероятно, казались людям зловещим. Кроме того, гортензии меняют цвет, и это могло ассоциироваться с «изменением привязанностей», и в эпоху господства самураев, ценивших верность своему господину, гортензии не пользовались популярностью.



Четыре чашелистика гортензий могли навевать мысли о смерти (ФотоAC)

«Западные гортензии» возвращаются в Японию

Популярность гортензий резко возросла в конце периода Эдо, и это произошло не в Японии.

Филипп Франц фон Зибольд, немецкий врач, работавший при голландском торговом посту на острове Дэдзима в Нагасаки в конце периода Эдо, также хорошо разбирался в ботанике. Во время своих прогулок он собирал редкие цветы и создал ботанический сад в Дэдзиме. Он особенно любил гортензии, цветущие в дикой природе, и привёз на родину около десяти сортов гортензий.

Гортензии высоко оценили в Европе, и они стали чрезвычайно популярны как «розы Востока». Затем их завезли в Америку, где проводились обширные селекционные работы. Позже, в эпоху Мэйдзи (1868-1912), их снова завезли в Японию как «западные гортензии». Похоже, что японцы осознали красоту этих японских цветов благодаря иностранцам с Запада.

Книга Зибольда Flora Japonica, составленная по результатам его исследований японских растений, включает несколько подробных иллюстраций гортензий, выполненных японскими художниками. Зибольд даже выразил особую любовь в том, что назвал элегантную бледно-фиолетовую гортензию «Hydrangea otaksa» в честь своей японской жены, которую звали О-Таки.



Hydrangea Azisai (слева) и Hydrangea otaksa в книге Зибольда Flora Japonica (коллекция Библиотеки биологических наук, Высшая школа естественных наук, Киотский университет)

Каварада говорит, что когда он начал работать в садоводстве примерно в 1985 году, гортензии высаживали в храмах и святилищах, и они цвели в тишине, не пользуясь особой популярностью как садовые растения. Мало кто знал и об исходных видах и их классификации.

Каварада упоминает сорт под названием Thomas Hogg, который сначала цветёт белыми цветами, но к концу цветения они становятся синими или розовыми. По его словам, из-за иностранного названия люди склонны считать его импортным садовым сортом, а на самом деле это очень старая местная разновидность. В Японии у него даже не было названия; его просто называли «белым цветком» или «белой гортензией», а иностранное название появилось позже. Это хорошо демонстрирует низкий уровень интереса к гортензиям в то время.



Сорт Thomas Hogg (предоставлено компанией «Какудзицуэн»)

Синие гортензии монастыря Мэйгэцуин в Европе цветут розовыми цветами

Исследователь-любитель Ямамото Такэоми первым обратил внимание на ситуацию с этим сортом гортензий.

Как говорит Каварада, именно Ямамото обнаружил, что растения, попавшие из Японии в Англию в конце XIX века и известные в Европе как «розея» из-за розового цвета цветов, представляют собой тот же сорт, что и ярко-голубая гортензия, известная в Японии как химэадзисай. Гортензии часто цветут синим цветом в кислой почве и красным в щелочной, но в данном случае впервые цветы, цветущие по-разному в разных странах, были идентифицированы как один и тот же сорт.



Гортензии в монастыре Мэйгэцуин в городе Камакура, префектура Канагава (ФотоAC)

Кстати, название химэадзисай, «гортензия-принцесса», дал этому сорту доктор Макино Томитаро (1862-1957), которого считают отцом японской ботаники, когда он обнаружил её в горах Тогакуси, префектура Нагано, во время экспедиции по сбору образцов, и оценил её изящный вид.

Каварада поясняет, что доктор Макино посадил такие гортензии в своём саду и очень бережно к ним относился, но после его смерти гортензии пропали. И именно Ямамото обнаружил, что они всё ещё содержатся в Ботаническом саду Макино префектуры Коти.

«Кружевные» и «шаровидные» цветы

В Японии произрастает 15 видов гортензий. Наиболее представительным является «кружевная» гортензия гаку-адзисай, которая в основном характеризуется скоплением мелких круглых цветков в центре, окружённых чашелистиками, напоминающими лепестки. Такой тип цветения называется гаку-саки, «кружевным цветком».



Гортензия крупнолистная сумида-но ханаби, «Фейерверк на реке Сумида», её обнаружил при доме знакомого и дал название Ямамото Такэоми (Фото AC)

Гортензия с шаровидными цветами, наиболее привычная для большинства людей сегодня, на самом деле является окультуренным сортом «кружевной» гортензии и широко известна как хон-адзисай, «настоящая гортензия».



Хон-адзисай, «настоящая гортензия» (предоставлено компанией «Какудзицуэн»)

«Горная гортензия» яма-адзисай, которая немного меньше «кружевной» гортензии, в основном произрастает в дикой природе вдоль горных ручьёв на тихоокеанском побережье.

Многие культивируемые сорта считаются гибридами Hydrangea macrophylla или Hydrangea serrata. Гортензии начинают цвести через 3-4 года после посева семян. Это относительно быстро для садового растения и позволяет легко создавать новые сорта. Селекция гортензий стала популярной в Японии примерно в 1990 году.

Каварада говорит, что за короткий период уже выведено невероятное количество сортов, и за последние 15 лет они стали неотъемлемой частью празднования Дня матери, то есть они цветут даже до начала сезона дождей.

Цвета и формы декоративных цветов невероятно разнообразны. В мире насчитывается около 6000 сортов гортензий, и считается, что это самый продаваемый цветущий кустарник в мире.

Как говорит Каварада, гортензии имеют эффектный вид, неприхотливы в выращивании, а их цветы могут стоять почти месяц, поэтому их приятно дарить или получать в подарок. По оценкам, в Соединённых Штатах ежегодно продается 200 миллионов гортензий в горшках.

Гортензии прекрасно выглядят в дождь, и потому часто ошибочно считают, что они предпочитают тень.

Каварада поясняет, что гортензии вовсе не любят тень, хотя они могут расти и цвести в немного затенённых местах. При правильном уходе гортензии будут цвести много лет, и некоторым гортензиям в его саду более 60 лет.

По его словам, чтобы гортензии жили долго, стоит после покупки пересадить её из горшка в хорошо дренированную почву. Он также отмечает, что если не оставлять на растении увядшие цветы, а срезать их ножницами после окончания цветения, оно лучше зацветёт снова в следующем году.

Гортензии в Японии можно приобрести примерно за 2000 йен, если она в небольшом горшке, вы легко можете выбрать любимый цвет и любоваться красивыми цветами у окна.



Растение гортензии, которому больше 60 лет. Чашелистики имеют зазубренные края, напоминающие лепестки гвоздики (предоставлено компанией «Какудзицуэн»)