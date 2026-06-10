Яркие краски гортензий в сезон дождей: «роза Востока», распространившаяся по всему миру

Общество Культура История

Места, где можно любоваться гортензиями, полны людей даже в дождливые дни, хотя гортензии в Японии долгое время были не самыми популярными цветами. В середине XIX века их завезли в Европу, где они прославились как «роза Востока», и благодаря этому они получили признание в Японии. Каварада Кунихико, экспертом по гортензиям, рассказал нам об истории и очаровании этих цветов.

Каварада Кунихико KAWARADA Kunihiko

Владелец «Садоводческой фермы Какудзицуэн», работающей в городе Усику, префектура Ибараки, более 100 лет. Родился в префектуре Ибараки в 1958 году. Окончил факультет ландшафтной архитектуры Токийского сельскохозяйственного университета. Член Японской ассоциации питомниководов. Работал инструктором в программе NHK «Садоводство для начинающих», занимается питомниками деревьев и ландшафтным дизайном как в Японии, так и за рубежом. Коллекционирует и изучает широкий спектр сортов глицинии и гортензии. Автор книги «Как выращивать гортензии, которые красиво цветут каждый год» (Ассоциация «Иэ но Хикари») и многих других работ.

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Несчастливая репутация гортензий

Гортензии, цветущие в период дождей, часто покрыты каплями дождя и росой. Этот эндемичный для Японии вид упоминается в двух стихотворениях, вошедших в старейший японский сборник поэзии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю), что свидетельствует о его распространении в дикой природе в горах и полях Японии на протяжении долгого времени. Однако, как ни удивительно, гортензии долгое время были непопулярными цветами.

В период Эдо (1603-1868), когда закончился период междоусобиц и воцарился мир, Япония пережила настоящий бум садоводства. Дикорастущие растения и деревья культивировали, превращая в садовые сорта, и широкую популярность обрели лилии, камелии, хризантемы, японская родея и «утренний лик», асагао (ипомея). Было издано более 100 книг по садоводству, охватывающих всё: от иллюстрированных руководств по сортам и советам по выращиванию до знаний о создании новых сортов. Однако в этих книгах почти не упоминаются гортензии.

Каварада Кунихико, владелец столетней садоводческой фермы Какудзицуэн в городе Усику, префектура Ибараки, известный как «доктор гортензий», рассказал нам о причинах этого. Он объяснил, что, поскольку у гортензий четыре чашелистика, похожих на лепестки, а число «четыре» (си) считается несчастливым, поскольку звучит так же, как «смерть», поэтому в прошлом эти цветы, вероятно, казались людям зловещим. Кроме того, гортензии меняют цвет, и это могло ассоциироваться с «изменением привязанностей», и в эпоху господства самураев, ценивших верность своему господину, гортензии не пользовались популярностью.

Четыре чашелистика гортензий могли навевать мысли о смерти (ФотоAC)
Четыре чашелистика гортензий могли навевать мысли о смерти (ФотоAC)

«Западные гортензии» возвращаются в Японию

Популярность гортензий резко возросла в конце периода Эдо, и это произошло не в Японии.

Филипп Франц фон Зибольд, немецкий врач, работавший при голландском торговом посту на острове Дэдзима в Нагасаки в конце периода Эдо, также хорошо разбирался в ботанике. Во время своих прогулок он собирал редкие цветы и создал ботанический сад в Дэдзиме. Он особенно любил гортензии, цветущие в дикой природе, и привёз на родину около десяти сортов гортензий.

Гортензии высоко оценили в Европе, и они стали чрезвычайно популярны как «розы Востока». Затем их завезли в Америку, где проводились обширные селекционные работы. Позже, в эпоху Мэйдзи (1868-1912), их снова завезли в Японию как «западные гортензии». Похоже, что японцы осознали красоту этих японских цветов благодаря иностранцам с Запада.

Книга Зибольда Flora Japonica, составленная по результатам его исследований японских растений, включает несколько подробных иллюстраций гортензий, выполненных японскими художниками. Зибольд даже выразил особую любовь в том, что назвал элегантную бледно-фиолетовую гортензию «Hydrangea otaksa» в честь своей японской жены, которую звали О-Таки.

Hydrangea Azisai (слева) и Hydrangea otaksa в книге Зибольда Flora Japonica (коллекция Библиотеки биологических наук, Высшая школа естественных наук, Киотский университет)
Hydrangea Azisai (слева) и Hydrangea otaksa в книге Зибольда Flora Japonica (коллекция Библиотеки биологических наук, Высшая школа естественных наук, Киотский университет)

Каварада говорит, что когда он начал работать в садоводстве примерно в 1985 году, гортензии высаживали в храмах и святилищах, и они цвели в тишине, не пользуясь особой популярностью как садовые растения. Мало кто знал и об исходных видах и их классификации.

Каварада упоминает сорт под названием Thomas Hogg, который сначала цветёт белыми цветами, но к концу цветения они становятся синими или розовыми. По его словам, из-за иностранного названия люди склонны считать его импортным садовым сортом, а на самом деле это очень старая местная разновидность. В Японии у него даже не было названия; его просто называли «белым цветком» или «белой гортензией», а иностранное название появилось позже. Это хорошо демонстрирует низкий уровень интереса к гортензиям в то время.

Сорт Thomas Hogg (предоставлено компанией «Какудзицуэн»)
Сорт Thomas Hogg (предоставлено компанией «Какудзицуэн»)

Синие гортензии монастыря Мэйгэцуин в Европе цветут розовыми цветами

Исследователь-любитель Ямамото Такэоми первым обратил внимание на ситуацию с этим сортом гортензий.

Как говорит Каварада, именно Ямамото обнаружил, что растения, попавшие из Японии в Англию в конце XIX века и известные в Европе как «розея» из-за розового цвета цветов, представляют собой тот же сорт, что и ярко-голубая гортензия, известная в Японии как химэадзисай. Гортензии часто цветут синим цветом в кислой почве и красным в щелочной, но в данном случае впервые цветы, цветущие по-разному в разных странах, были идентифицированы как один и тот же сорт.

Гортензии в монастыре Мэйгэцуин в городе Камакура, префектура Канагава (ФотоAC)
Гортензии в монастыре Мэйгэцуин в городе Камакура, префектура Канагава (ФотоAC)

Кстати, название химэадзисай, «гортензия-принцесса», дал этому сорту доктор Макино Томитаро (1862-1957), которого считают отцом японской ботаники, когда он обнаружил её в горах Тогакуси, префектура Нагано, во время экспедиции по сбору образцов, и оценил её изящный вид.

Каварада поясняет, что доктор Макино посадил такие гортензии в своём саду и очень бережно к ним относился, но после его смерти гортензии пропали. И именно Ямамото обнаружил, что они всё ещё содержатся в Ботаническом саду Макино префектуры Коти.

«Кружевные» и «шаровидные» цветы

В Японии произрастает 15 видов гортензий. Наиболее представительным является «кружевная» гортензия гаку-адзисай, которая в основном характеризуется скоплением мелких круглых цветков в центре, окружённых чашелистиками, напоминающими лепестки. Такой тип цветения называется гаку-саки, «кружевным цветком».

Гортензия крупнолистная сумида-но ханаби, «Фейерверк на реке Сумида», её обнаружил при доме знакомого и дал название Ямамото Такэоми (Фото AC)
Гортензия крупнолистная сумида-но ханаби, «Фейерверк на реке Сумида», её обнаружил при доме знакомого и дал название Ямамото Такэоми (Фото AC)

Гортензия с шаровидными цветами, наиболее привычная для большинства людей сегодня, на самом деле является окультуренным сортом «кружевной» гортензии и широко известна как хон-адзисай, «настоящая гортензия».

Хон-адзисай, «настоящая гортензия» (предоставлено компанией «Какудзицуэн»)
Хон-адзисай, «настоящая гортензия» (предоставлено компанией «Какудзицуэн»)

«Горная гортензия» яма-адзисай, которая немного меньше «кружевной» гортензии, в основном произрастает в дикой природе вдоль горных ручьёв на тихоокеанском побережье.

Многие культивируемые сорта считаются гибридами Hydrangea macrophylla или Hydrangea serrata. Гортензии начинают цвести через 3-4 года после посева семян. Это относительно быстро для садового растения и позволяет легко создавать новые сорта. Селекция гортензий стала популярной в Японии примерно в 1990 году.

Каварада говорит, что за короткий период уже выведено невероятное количество сортов, и за последние 15 лет они стали неотъемлемой частью празднования Дня матери, то есть они цветут даже до начала сезона дождей.

Цвета и формы декоративных цветов невероятно разнообразны. В мире насчитывается около 6000 сортов гортензий, и считается, что это самый продаваемый цветущий кустарник в мире.

Как говорит Каварада, гортензии имеют эффектный вид, неприхотливы в выращивании, а их цветы могут стоять почти месяц, поэтому их приятно дарить или получать в подарок. По оценкам, в Соединённых Штатах ежегодно продается 200 миллионов гортензий в горшках.

Гортензии прекрасно выглядят в дождь, и потому часто ошибочно считают, что они предпочитают тень.

Каварада поясняет, что гортензии вовсе не любят тень, хотя они могут расти и цвести в немного затенённых местах. При правильном уходе гортензии будут цвести много лет, и некоторым гортензиям в его саду более 60 лет.

По его словам, чтобы гортензии жили долго, стоит после покупки пересадить её из горшка в хорошо дренированную почву. Он также отмечает, что если не оставлять на растении увядшие цветы, а срезать их ножницами после окончания цветения, оно лучше зацветёт снова в следующем году.

Гортензии в Японии можно приобрести примерно за 2000 йен, если она в небольшом горшке, вы легко можете выбрать любимый цвет и любоваться красивыми цветами у окна.

Растение гортензии, которому больше 60 лет. Чашелистики имеют зазубренные края, напоминающие лепестки гвоздики (предоставлено компанией «Какудзицуэн»)
Растение гортензии, которому больше 60 лет. Чашелистики имеют зазубренные края, напоминающие лепестки гвоздики (предоставлено компанией «Какудзицуэн»)

Фотогалерея гортензий

Идзаёи, «Шестнадцатая ночь лунного месяца»

«Флоренсия»

First Green

Попкорн

Сайсай, «Красочная»

Курэнай, «Алая»

(предоставлено компанией «Какудзицуэн»)
(предоставлено компанией «Какудзицуэн»)

Икэ-но тё, «Бабочки в пруду»

(предоставлено компанией «Какудзицуэн»)
(предоставлено компанией «Какудзицуэн»)

Ситиданка, «Семислойные цветы»

(ФотоAC)
(ФотоAC)

Фотографии: Отиаи Сэйбун, если не указано другое

Фотография к заголовку: Гортензии разных сортов в горшках (компания «Какудзицуэн», фотограф Отиаи Сэйбун)

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