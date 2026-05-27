Чай, вера и садоводство: книга «Камелии в японской культуре»

Книга японской исследовательницы рассказывает о месте камелий в культуре страны: несмотря на некоторые зловещие ассоциации, эти цветы почитаются как предвестники весны.

Японские цветы, завезённые в Европу

Камелии (цубаки) занимают важное место в японской культуре с древнейших времён. Как объясняет Савада Ёко в своей новой книге «Камелии и японская культура», это слово встречается уже в «Записях о деяниях древности» (Кодзики), древнейшей японской хронике, а также в «Собрании мириад листьев» (Манъёсю), старейшем поэтическом сборнике второй половины VII в. В «Повести о Гэндзи» (Гэндзи моногатари), написанной в начале XI в., в одной из глав упоминаются сладости, известные как цубаи-моти. Это лакомство – клейкий рис между двумя листьями камелии, считается первым вагаси, традиционным японским десертом. Его и сегодня подают в феврале в кондитерских вагаси, отмечая приход весны по традиционному календарю.

Камелии широко распространены по всей Азии: они встречаются в Китае и Вьетнаме, а также по всей Японии, где различают четыре вида: ябу-цубаки, юки-цубаки, садзанка и химэ-садзанка.

Дикорастущая ябу-цубаки с красными цветками и одним рядом лепестков встречается в природе по всей Японии. Камелии часто можно увидеть на территории храмов и синтоистских святилищ. Благодаря гибридизации, спонтанным мутациям и селекционному отбору они стали одним из самых известных декоративных растений страны. Цветы варьируются от махровых до розовидных сортов сэнъэ-дзаки («тысячелепестковых») с рядами лепестков, окружающих центр цветка. Их окраска также разнообразна: от насыщенно-красной и белой до различных оттенков розового и жёлтого, включая пёстрые варианты.



Камелии в снегу в храме Энъюдзи в Токио, основанном в 853 году. Февраль 2026 г. (© Идзуми Нобумити)

Когда в начале XVII в. установилась власть сёгуната Эдо, наступил период мира, продлившийся более 250 лет. Первые три сёгуна Токугава – Иэясу, Хидэтада и Иэмицу – были большими любителями цветов. В ту мирную эпоху интерес к цветам охватил все слои общества, и камелии оказались в центре этого увлечения. Книги по садоводству, такие как «Собрание ста камелий» (Хякутинсю) и «Иллюстрированное собрание камелий» (Тинка дзуфу), пользовались большой популярностью и вдохновляли энтузиастов выводить всё более изысканные сорта и необычные формы.

Эти разновидности быстро завоевали популярность в Европе, и камелию стали называть «зимней розой» и «розой Востока». Начиная с эпохи Мэйдзи (1868–1912), интерес к этим цветам распространился и в США. Сегодня насчитывается более 2000 японских сортов камелии.

Символика и поверья

У автора книги, Савады Ёко, необычная биография. Она родилась в префектуре Айти в 1949 году и на протяжении многих лет преподавала традиционные искусства – чайную церемонию, икэбану и каллиграфию. Но с детства она очень любила камелии и со временем решила посвятить себя их изучению. Закрыв свою школу, она поступила в аспирантуру университета Айти Гакуин и в 2023 году получила докторскую степень по литературе за диссертацию, посвящённую символике и поверьям, связанным с камелиями.

Книга, основанная на этой работе, объединяет её исследования японской культуры и сложившихся представлений о камелиях. Поводом для этого исследования стала их двойственная природа: с одной стороны, камелии издавна почитаются как предвестники весны, с другой – во многих ситуациях считаются неблагоприятным символом.

Когда камелии отцветают, их лепестки не опадают один за другим. Вместо этого цветок падает целиком. Это часто ассоциируется с образом отсечённой головы, что и породило связанные с ними неблагоприятные представления. Сама автор вспоминает:

Когда я начала изучать чайную церемонию и икэбану, меня поразила невыразимая красота камелий в чайной комнате, а также крупных цветков, которыми в формальных композициях рикка подчёркивают мидзугива – часть растения, возвышающуюся над водой в вазе. В то же время мне постоянно говорили, что полностью распустившиеся цветы не используют в чайной церемонии, и что камелии не принято приносить при посещении больных. С тех пор всякий раз, когда я ставила камелии в чайной комнате или использовала их в икэбане, я невольно задумывалась, откуда возникли зловещие ассоциации, связанные с такими прекрасными цветами.

Трансформация чайной церемонии

Классическая простота чайной комнаты восходит к идеям Сэн-но Рикю (1522-1591), великого мастера, доведшего искусство чайной церемонии до совершенства. Камелии играют в ней важную роль: ими украшают чайную комнату зимой и весной.

В период Муромати (1333–1568), когда чайная церемония только складывалась, комнаты украшали полностью распустившимися цветками камелии. Сегодня же используют лишь бутоны. Долгие годы размышляя над этим вопросом, автор обратилась к иллюстрациям цветов для чайной церемонии и другим визуальным материалам, рассматривая их в хронологическом порядке. В результате этого исследования ей удалось показать, что полностью распустившиеся камелии были обычным явлением вплоть до периода Эдо (1603–1868), а переход к бутонам произошёл уже после реставрации Мэйдзи.

В самурайском обществе чайная церемония считалась изысканным занятием и признаком культурной утончённости. Реставрация Мэйдзи 1868 года стала переломным моментом. С исчезновением самурайского сословия чайная церемония претерпела серьёзные изменения и превратилась в своего рода «женское искусство», преподаваемое как часть обучения этикету. Автор трактует этот сдвиг следующим образом.

После реставрации Мэйдзи в чайной церемонии стали использовать только камелии в бутонах. Это отражало изменения в системе женского образования под влиянием конфуцианских идей, распространившихся после реставрации, а также усиливающийся акцент на скромности и сдержанности в чайной церемонии.

Путешествия по 43 «камелиевым святилищам» Японии

Ещё одна особенность книги – внимание к связи камелий с верованиями, основанное на обширных полевых исследованиях и анализе большого массива материалов.

По словам автора, от северо-восточного Хонсю до южного Кюсю существует 43 синтоистских святилища, в названиях которых встречается слово цубаки (камелия), записанное либо иероглифом椿, либо фонетически. С 2000 по 2024 год автор посетила каждый из этих «храмов камелий», изучая их историю и географическое расположение.

В книге подробно описано каждое святилище и приведены фотографии. Например, описывая святилище Цубаки Оками Ясиро в городе Судзука, префектура Миэ, автор отмечает, что сегодня оно уступает по популярности лишь знаменитому святилищу Исэ. Перед его главным залом растёт священная камелия, а на склоне холма за святилищем насчитывается около 5000 деревьев. В книге также приведена таблица всех 43 святилищ с их названиями (и происхождением), местоположением, датами основания, главными божествами и датами посещений автора. Это кропотливая работа, закладывающая основы нового направления — «камелиеведения».

Культурная двойственность

Учёный и писатель Окакура Тэнсин (также известный как Окакура Какудзо) сыграл важную роль в становлении современного японского искусства и способствовал его международному признанию. В «Книге чая», опубликованной в Нью-Йорке в 1906 году, Окакура приводит два характерных примера цветов для чайной церемонии: камелию в бутонах в конце зимы и лилию летом. Он писал: «В радости и в печали они всегда рядом с нами… Мы сопровождаем цветами свадьбы и крестины. Мы не смеем умереть без них».

Автор подчёркивает, что камелиям присуща любопытная культурная двойственность: в них есть «что-то слегка тревожное, но при этом они обладают загадочной притягательностью». Наряду с признанием в качестве «королевы чайных цветов», в сознании многих японцев камелии связаны с чем-то таинственным и даже зловещим. В западной культуре аналогичное место занимает лилия – «королева цветов», широко представленная в мифах, легендах и Библии. И она тоже обладает двойственной природой – это подчёркивает американская исследовательница Марсия Рейс в своём культурологическом исследовании, называя лилию «цветком противоречий».

Даже у прекрасной розы есть шипы. Возможно, во все времена и во всех культурах любимые цветы человека отражали это сосуществование света и тени.

Камелии и японская культура (Цубаки то нихон бунка) Савада Ёко

Издательство «Тиисагося», 2026 г.

ISBN: 978-4-909782-27-4

Фотография к заголовку: Белая камелия (© Pixta)