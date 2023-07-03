Фудзуки (седьмая луна): прадник звёзд Танабата, рынок вьюнков, праздник О-Бон, ожидание луны в двадцать шестую ночь

Ежегодные праздники и мероприятия в Японии

С древних времён в Японии проводилось множество общественных мероприятий, связанных с определённым временем года. Одни из них произошли от религиозных и сельскохозяйственных ритуалов, другие пришли из Китая, как Танго-но сэкку в 5 день 5 луны или Танабата в 7 день 7 луны. Многие из них сохранились и поныне, сейчас на протяжении года каждый месяц проводится ряд мероприятий. В этой серии мы расскажем о происхождении и значении таких ежегодных мероприятий как показателей долгой истории культуры и религиозных воззрений.

Танабата – седьмой день седьмой луны

Праздник звёзд Танабата проводится по всей Японии, особенно известно празднование в городах Сэндай в префектуре Мияги и Хирацука в префектуре Канагава. Он берёт свое начало из древней китайской легенды и посвящён встрече двух звёзд – Пастуха (Кэнгю, Хикобоси) и Ткачихи (Орихимэ), то есть Альтаира и Веги.

Пастух и ткачиха поженились с разрешения небесного императора, отца ткачихи. Эти двое настолько увлеклись совместной жизнью, что совсем забросили работу. Разгневанный император разлучил их и приказал им жить отдельно по разные стороны Млечного Пути, позволив встречаться только раз в году в седьмой день седьмой луны. Говорят, что эта легенда возникла в период Южных и Северных династий в Китае (439-589).

В Японию легенда попала в период Нара (710-794) и, как говорят, наложилась на легенду о богине ткачества Танабата тацумэ, благодаря чему за праздником закрепилось название «Танабата».

В период Эдо он стал одним из пяти сезонных праздников, которые организовывал сёгунат Токугава. Во время этого ежегодного мероприятия люди записывали свои желания на полосках цветной бумаги, украшая их листьями и бамбуком. Согласно «Записям течения года Восточной столицы» (Тото сайдзики), опубликованным в 9 году Тэмпо (1838), «люди втыкают бамбук с бумажными полосками в крышу каждого дома», и во всём Эдо развевались разноцветные бумажные полоски. Говорят, что люди соревновались, кто сделает украшение выше, и использовали для этого бамбуковые шесты и шесты для сушки белья.



Гравюра, изображающая Эдо во время праздника Танабата из серии «Сто знаменитых видов Эдо» Утагавы Хиросигэ (1857). Видны бесчисленные украшения из бамбука с бумажными полосками на крышах (источник: colbase.com)

В наши дни тоже побеги бамбука саса обычно украшают полосками бумаги. Саса – растение того же семейства, что и знакомый нам бамбук, но оно вырастает не настолько высоким.

Выращивание вьюнков асагао как подработка для самураев низшего ранга

Одной из летних традиций являются рынки вьюнков «утренний лик» асагао, проводимые в квартале Ирия токийского района Тайто и в святилище Кисимодзин в Дзосигая в районе Тосима. Рынки асагао появились в годы Бунка и Бунсэй (1804-1831) и достигли пика популярности в годы Каэй и Ансэй (1848-1860), в конце периода Эдо.



Риссё (Хиросигэ II), «Собрание 36 цветов: вьюнки асагао в Ирия в Восточной столице» (Сандзюроккасэн тото ирия асагао), 2 год Кэйо (1866) (специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)



Вьюнки в горшках на рынке асагао в Ирия (© Pixta)

Говорят, что на рынке асагао в Ирия в токийском районе Тайто около 120 продавцов продают 120 000 вьюнков в горшках. В 2023 году он вновь откроется после четырёхлетнего перерыва и будет проходить в течение трёх дней с 6 по 8 июля. Согласно одной из версий, рынок вьюнков появился здесь после того, как садовники стали использовать пустующие после пожара земли в Ирия. Поблизости компактно проживали самураи низшего ранга окати с очень маленьким жалованьем, и для них выращивание вьюнков стало подработкой, которой они могли заниматься дома. Здесь до сих пор сохранилось название квартала Окатимати – «квартал окати».

Рынок вьюнков был упразднён в эпоху Мэйдзи (1868-1912), но возродился в 1948 году. Здесь активно ведётся селекционная работа по улучшению сортов вьюнков, и существует множество разновидностей, от растений с мелкими цветами до гигантских цветов, они бывают разной окраски и с разной формой листьев.

Праздник О-Бон проходил с 13 по 18 день седьмой луны

Сейчас О-Бон отмечают в середине августа, но по лунному календарю он приходится на период с 13 по 18 июля, его официальное название – Урабон-э.

Чтобы приветствовать духов предков, в первый день праздника перед входом зажигают «приветственные огни» мукаэби. В период Эдо с приближением праздника улицы заполняли торговцы, продающие вещи, которые нужно было класть на алтарь тамадана, «подставку для духов», а во время О-Бон по улицам ходили монахи, собиравшие приношения и декламировавшие имя Будды (нэмбуцу).



«Приветственный огонь» мукаэби в праздник О-Бон (© Pixta)



Хасэгава Саданобу, «Знаменитые места столицы: знак дай на горе Нёигакэ» (Мияко мэйсё-но ути нёигакэ дпймондзи). Изображены костры на горе над Киото, составляющие знак 大, «большой» (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

После окончания праздника Урабон-э зажигают «прощальные огни» окуриби, чтобы вернуть духов в потусторонний мир. В наши дни в рамках праздника 16 августа в Киото проводится Годзан-но окуриби, «прощальные огни Пяти гор», когда на окружающих Киото горах зажигают костры, складывающиеся в различные фигуры.

Первоначально танцами бон-одори развлекали духов, вернувшихся домой, и эти танцы должны были умилостивить предков. Этот религиозный подтекст, похоже, стал утрачивать своё значение примерно в годы Эмпо (1673-1681), и танцы стали более красочным светским развлечением. Такие танцы служили местом встречи мужчин и женщин, что приводило к упадку нравов, из-за чего со второго года Кэйан (1649) правительство стало вводить ограничения на их проведение. В Эдо в 3 году Гэнроку (1690) власти объявили о запрете борьбы сумо и танцев на улицах города.

Выпивка и пение – развлечения в ожидании восхода луны в 26-ю ночь

В старину с нетерпением ожидали двадцать шестой ночи седьмого лунного месяца, чтобы дождаться восхода луны.

В отличие от полной луны пятнадцатой ночи, которая восходит вскоре после захода солнца, тонкая луна двадцать шестой ночи появляется после полуночи, и в ожидании её люди ели и выпивали.

Знаменитыми местами любования луной двадцать шестой ночи в Эдо были Сусаки в Фукагаве, территория святилища Юсима тэндзин, Куданзакауэ в Иидабаси, но особенно многолюдной был район от Синагавы до побережья Таканавы, где с моря дул прохладный ветер. В «Записях течения года Восточной столицы» (Тото сайдзики) говорится, что лучшие места, которые стоит увидеть в этот вечер, – это Сиба-Таканава и Синагава.

На гравюрах укиё-э того времени можно увидеть лавки, где продавалась гречневая лапша соба, тэмпура, суси, фрукты, варёные сладкие лепёшки данго, жидкое блюдо сируко из сладких бобов адзуки, жареные кальмары. Также ставили временные хижины, где простые люди могли попировать в ожидании восхода луны.

Было много гейш и музыкантов, играющих на музыкальных инструментах. Они развлекали тех, кто пользовался услугами лодок-ресторанов якатабунэ, ожидая луну на море.

Говорили, что сразу после восхода луны в двадцать шестую ночь внезапно появляются фигуры будды Амида с бодхисаттвами Каннон и Сэйси (санскр. Амитабха, Авалокитешвара и Махастхамапрапта), и люди, вероятно, развлекались в этот вечер в преддверии осени под предлогом поклонения Будде.



«36 достопримечательностей, которыми гордится Эдо: двадцать шестая ночь на Таканаве» (Эдо дзиман сандзюроккё таканава нидзюроку я), 4 год Бункю (1864). Изображена 26-я ночь, ожидание восхода луны на маленькой лодке на море возле Таканавы (специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)

Другие важные ежегодные мероприятия седьмого лунного месяца

Мероприятие Дата Содержание Идогаэ (井戸替え) 7-й день Обновление колодцев – все жители города помогают специалистам очищать колодцы Ноти-но ябуири (後の薮入り) 16-й день «Второй ябуири», то есть второй раз в году прислуга получает отпуск, чтобы вернуться в родные места. Первый такой отпуск предоставляли в первую луну Эмма-но сайнити (閻魔の斎日) 16-й день Считается, что в этот день царь подземного мира Эмма отпускает грешников из ада домой, по этому случаю открывают для посещения павильон Эмма-до



Кацусика Хокусай, «Новое издание картин проспектов: О-кура-маэ» (Симпан дайдо дзуи о-кура-маэ) – статую царя Эмма в храме Кэтокуин в Курамаэ открывали для обозрения в 16-й день седьмой луны. Статуя была уничтожена пожаром во время Великого землетрясения Канто 1923 года (источник: colbase.com)

Фотография к заголовку: Кацусика Хокусай, «Лягушка на вьюнке асагао» (Colbase)