Муцуки (первая луна): первое паломничество (хацумодэ), начало торговли (хацуури), обмен снегирей (усокаэ)

Ежегодные праздники и мероприятия в Японии

С древних времён в Японии широко отмечали сезонные праздники. Одни из них произошли от религиозных и сельскохозяйственных ритуалов, другие пришли из Китая, как Танго-но сэкку, приходящийся на 5 день 5 луны, или Танабата, который отмечают в 7 день 7 луны. Многие из них до сих пор играют важную роль в жизни японцев. На каждый месяц в японском календаре выпадает праздник, а то и не один. В этой серии мы расскажем о происхождении и значении таких ежегодных событий, на их примере показывая, как в японской культуре сохраняются исторические и религиозные традиции.

Важность направления первого новогоднего визита

С наступлением Нового года темой обсуждения всегда становится хацумодэ – новогоднее паломничество в синтоистские святилища. На своей интернет странице Управление святилищ Токио описывает происхождение хацумодэ следующим образом.

Это началось с «новогоднего затворничества» тосигомори, обычая проводить ночь с оо-мисока до первого дня года в святилище божества-покровителя для молитв. Впоследствии такое затворничество разделилось на дзёмодэ, последнее паломничество в году, и гантаммодэ, паломничество в первый день года, а сейчас обрело форму хацумодэ.

Новогоднее паломничество гантаммодэ в своё время широко распространилось в народе в виде эхо-маири, «паломничество в благоприятном направлении». В период Эдо (1603-1868) не было слова хацумодэ, этот обычай назывался эхо-маири.

Эхо (恵方, «благоприятное направление», иногда записывается как 吉方, «счастливое направление») – это направление, откуда приходит божество года тосигами, приносящее удачу. Из обычая посещать синтоистские святилища или буддийские храмы, расположенные в этом направлении, и появился нынешний обычай хацумодэ.

Сейчас мало кто задумывается об этом, но раньше благоприятное направление определяли по китайской системе 60-летнего цикла, основанной на сочетании десяти «стволов» (дзиккан, 甲 ко:, ки-но э; 乙 оцу, ки-но то; 丙 хэй, хи-но э; 丁 тэй, хи-но то; 戊 бо, цути-но э; 己 ко, цути-но то; 庚 ко:, ка-но э; 辛 син, ка-но то; 壬 дзин, мидзу-но э; 癸 ки, мидзу-но то) и двенадцати «ветвей» (дзюниси), включающих названия животных – Крыса (子, нэ), Бык (丑, уси), Тигр (寅, тора), Заяц (卯, у), Дракон (辰, тацу), Змея (巳, ми), Лошадь (午, ума), Овца (未, хицудзи), Обезьяна (申, сару), Петух (酉, тори), Собака (戌, ину) и Кабан (亥, и). 2022 году соответствовали циклические знаки 壬寅, дзин и тора, вместе они читаются как мидзу-но э тора, благоприятным направлением был северо-северо-запад.

2023 год – мидзу-но то у, год Зайца, «счастливое направление» – юго-юго-восток.

В период Эдо люди шли молиться в святилище или храм, расположенный в «счастливом направлении», определяемом согласно этому шестидесятилетнему циклу.

Однако с тех пор, как в эпоху Мэйдзи стали строить железные дороги, стало возможным совершать дальние паломничества эхо-маири. Железнодорожные компании активно рекламировали свои услуги, приглашая воспользоваться именно их железной дорогой, и понятие «благоприятного направления» эхо постепенно стало забываться (Хираяма Нобору «Как железные дороги изменили паломничества к святилищам и храмам», изд-во «Коцу симбунся синсё»).

В результате слово эхо-маири, «паломничество в благоприятном направлении», уступило место новому слову – хацумодэ, «первое паломничество (в новом году)».

Второй день года был днём начала торговли на Нихомбаси. И в наше время универмаги по всей стране 2 января объявляют днём начала продаж и привлекают покупателей, которые идут туда, чтобы приобрести «сумки счастья». Этот обычай также восходит к периоду Эдо.



Гравюра, изображающая толпы покупателей в день начала торговли на Нихомбаси. «Ежегодные события Великого Эдо – начало торговли на Нихомбаси во второй день первой луны» (Ооэдо нэндзю гёдзи но ути сёгацу фуцука нихомбаси хацуури, специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)

В то время «начало торговли» относилось к рыбному рынку Нихомбаси уогаси. В Эдо магазины и рестораны были закрыты в первый день Нового года и открывались во второй день. Владельцы торговых точек угощали постоянных покупателей сакэ и едой из продуктов, купленных на новогодней распродаже на рыбном рынке, и подвыпившие посетители заполняли рестораны.

Уогаси располагался в квартале Нихомбаси до Великого землетрясения Канто 1923 года, а потом его перенесли в Цукидзи. «Начало продаж» было достопримечательностью Эдо.

Микава мандзай, традиционное исполнительское искусство под покровительством сёгуната

По телевидению на Новый год обычно показывают развлекательные программы, и эта традиция развлечений восходит к исполнительскому искусству микава мандзай, мастера которого в новогоднее время приходили в Эдо и устраивали праздничные представления. Микава мандзай, сохранившееся в том числе в городах Нисио и Андзё в префектуре Айти, признано нематериальным достоянием народной культуры национального значения. В городе Нисио оно называется морисита мандзай, а в городе Андзё – бэссё мандзай.

Согласно «Большой энциклопедии Японии» (Нихон дайхякка дзисё, изд-во «Сёгакукан»), «Таю носит головной убор эбоси и кафтан хитатарэ с большими гербами, а сайдзо носит шапку самураи эбоси и одет в кафтан суо». Таю с веером в руке и сайдзо с барабанчиком парами ходили от дома к дому, смешили людей юмористическими диалогами, молились о безопасности и долголетии домов, танцуя и поздравляя хозяев.



«Обычаи Эдо двенадцати месяцев – Новый год, изображение исполнения мандзай» (Эдо фудзоку дзюникагэцу-но ути сёгацу мадзай сэцу-но дзу). На гравюре изображена пара исполнителей микава мандзай, которые, судя по одежде женщин и детей, пришли выступать в дом самурая. Справа — таю, слева — сайдзо (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Существует теория, что изначально это был религиозный ритуал, берущий своё начало из магической практики оммёдо, и мандзай в эпоху Эдо действительно контролировали мастера оммёдзи.

В «Истории посёлка Нисио» также говорится о том, что микава мандзай был связан с открытием ворот замка Эдо на Новый год. Среди домов, которые посещали исполнители для выступлений, было много усадеб феодалов-даймё. Иными словами, искусство мандзай находилось под покровительством сёгуната, учитывая, что сам Токугава Иэясу был родом из Микавы.

Замок Микава-Андзё был главной резиденцией рода Мацудайра, из которого происходил Иэясу, он был прямым потомком главной ветви рода, Андзё Мацудайра. В Нисио появилось другое ответвление рода, Огю Мацудайра, то есть это были особые места, имеющие тесную связь с родом Токугава.

Искусство мандзай продолжало существовать и после наступления периода Мэйдзи (1868-1912), но с падением власти сёгунов Токугава стало утрачивать популярность и постепенно пришло в упадок. Однако сейчас усилиями людей, стремящихся его сохранить, оно постепенно возрождается, и идёт работа по его передаче новым поколениям.

Ябуири, выходные для прислуги

В 11-й день нового года проходит кагами-бираки, «раскрывание зеркала», когда «зеркальные моти» кагами-моти, служившие украшением к Новому году, разламывали и готовили из них блюда сируко и каки-моти. Изначально эта церемония проводилась в самурайских семьях, чтобы избежать болезней и несчастий.

Кагами-моти подносили «божеству года» тосигами, поэтому с окончанием новогодних праздников, его провожали, употребляя кагами-моти в пищу, и получали от моти дарованную божеством силу. Этот обычай распространился и среди простых людей и знаком японцам и сегодня.



Слева – роскошное кагами-моти в лавке (Хикифуда руй кагамимоти, источник: colbase). Справа – на стойке смотрителя общественной купальни на ритуальной подставке сампо размещены кагами-моти и подношения о-хинэри («Исполненные мудрости и глупости новые рассказы о купальнях», Кэнгу иригоми сэнто синва, коллекция Национальной парламентской библиотеки)

В 16-й день года наступает ябуири – день, когда подмастерья дэтти, живущие и работающие в купеческих домах, получают отпуск, чтобы вернуться в родные места. Как говорилось выше, торговые дома начинали работать со второго дня года, а к середине первой луны новогодний ажиотаж уже несколько спадал, и работники наконец-то могли взять выходные.



Слева – подмастерья дэтти во время отпуска ябуири («Иллюстрированная книга обычаев передвижения в Эдо», Эдо фунай эхон фудзоку орай дзёхэн); справа – живущие совместно послушники, которых отпускают всего на два дня в году («Поучительный сборник о добре и зле для послушников», Кёкун дзэнъаку кодзо дзороэ, обе книги из коллекции Национальной парламентской библиотеки)

Количество дней было разным в зависимости от работодателя, но, согласно энциклопедии «Морисада манко», описывающей конец периода Эдо, подмастерья получали только один выходной, и если родной дом находился далеко, они не могли вернуться к родным. В лучшем случае они шли в дом подрядчика укэои, который был их поручителем и выполнял роль приёмного отца в Эдо. По этой причине, как говорят, ябуири также писали не как «вхождение в заросли» (薮入り), а как «посещение дома приёмного отца» (養父入).

Ябуири также называют ядосагари, «выезд из места временного проживания», Морисада пишет, что «настоящий выезд – семь дней и семь ночей» («Морисада манко»). Прислуга в самурайских усадьбах могла брать от трёх до семи выходных, но в купеческих домах это было невозможно, и многие обращались с просьбой дать им хотя бы три выходных. В реальности они могли получить отпуск только дважды в году – в 16-й день первой луны и 16-й день седьмой луны, в период поминального праздника О-Бон. С сегодняшней точки зрения это выглядит как бесчеловечная эксплуатация и нарушение норм трудового законодательства, но в то время условия труда прислуги были именно такими. В отличие от кагами бираки, обычай ябуири со временем исчез, поскольку нарушал права человека.

Ещё одно событие первого месяца года, в котором многие люди до сих пор с воодушевлением участвуют, – синтоистский ритуал усокаэ, «обмен снегирей», который проводится в святилищах Тэммангу по всей Японии. Снегирь – птица, размерами чуть крупнее воробья, тесно связана с Фудзивара-но Митидзанэ, аристократом и политиком периода Хэйан.

В 901 году Митидзанэ был сослан в Дадзайфу из-за козней его политического соперника Фудзивара-но Токихиры. Согласно легенде святилища Тэммангу, однажды на Митидзанэ напала пчела, и снегирь прогнал её. Отсюда и возник синтоистский ритуал, в котором несчастья предыдущего года переносились на снегиря (усо), символически превращая их в «неправду» (усо). Уничтожая эту «неправду», молились о том, чтобы в новом году обрести удачу.

Усокаэ в Дадзайфу Тэммангу проводится 7 января, а в Осака Тэммангу, токийских святилищах Камэидо Тэндзин и Юсима Тэндзин – 24-25 января. Фигурки киусо, изображающие сидящих на дереве снегирей, по-своему очаровательны, они чем-то напоминают современных маскотов юрукяра и многие поклонники покупают их каждый год.



Слева – фигурка киусо из святилища Камеидо Тэндзин в энциклопедии «Морисада манко». Она вырезана из простого дерева, у неё чёрные глаза и крылья, ярко-красный клюв, зелёные бока и золотистый затылок. Справа – подготовка киусо в Камеидо Тэндзин в наши дни, фигурки имеют почти ту же форму, что и в период Эдо

Другие важные события первой луны

Событие День Содержание Гэйготодзомэ 3 Первый день занятий исполнительскими искусствами в новом году. Заканчивается «новогодняя спячка» (нэсёгацу). Кэмаридзомэ 4 День, посвящённый игре в мяч кэмари в святилище Симогамо в Киото. Дзиндзицу 7 Едят «кашу из семи трав» (нанакуса гаю) и молятся о здоровье Тоока эбису 10 «Эбису десятого дня». Торговцы собираются у храма, посвящённого Эбису, одному из «семи богов счастья», чтобы помолиться за процветание бизнеса. Косёгацу 15 «Малый Новый год». Новогодние украшения снимают и сжигают. Хацу Каннон 18 День эннити, связи с бодхисаттвой Каннон. Хацу дайси 21 Первый день ежемесячного чествования Кобо дайси (Кукая).

Как мы видим, только в первом месяце года проводится множество ежегодных мероприятий – некоторые из них устарели, но ещё сохраняются в японском обществе. В будущих статьях я планирую представить праздники и события приходящиеся на другие месяцы года и рассказать о культуре и верованиях, которыми пронизана жизнь японцев.

Изображение к заголовку: картина, изображающая сценку городской жизни во второй день Нового года. Слева – исполнители микава мандзай, справа — ребёнок с дощечкой для игры в волан хагоита, а мужчина в центре, похоже, пытается метлой достать волан, застрявший на дереве (Ханабуса иттё дзюникагэцу-но ути сёгацу, собрание Токийской столичной центральной библиотеки)