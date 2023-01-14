9,97 млн жителей Японии родились в год Зайца, из них 1,86 млн человек родилось в 1975 году

9,97 млн жителей Японии родились в год Зайца, из них 1,86 млн человек родилось в 1975 годуОбщество
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По оценке Бюро статистики Министерства внутренних дел и коммуникаций, на 1 января 2023 года количество людей, родившихся в годы Зайца, составляет 9,97 млн человек, что составляет 8% от общей численности населения в 124,77 млн человек. Чреди них 4,85 миллиона мужчин и 5,13 миллиона женщин, то есть женщин на 280 000 больше, чем мужчин.
Возраст совершеннолетия с 1 апреля 2022 г. был снижен до 18 лет, а количество людей, достигших совершеннолетия (в возрасте от 18 до 20 лет) в 2022 г., составило 3,41 миллиона человек. Из них 1,17 миллиона в возрасте 20 лет (0,93% от общей численности населения), 1,13 миллиона в возрасте 19 лет (0,9%) и 1,12 миллиона в возрасте 18 лет (0,89%). Это меньше, чем 1,23 миллиона (0,98%) 20-летних, которые отметили совершеннолетие к 1 января 2022 г., что показывает дальнейшее снижение рождаемости.
По годам рождения из родившихся в годы Зайца больше всего тех, кто родился в 1975 году, 1,86 миллиона (в 2023 году им будет 48 лет), за ними следуют родившиеся в 1951 году, 1,71 млн (72 года), в 1963 году родилось 1,57 млн человек(60 лет). Меньше всего родившихся было в 2011 году, 1,04 миллиона человек (12 лет), что составляет всего 56% от числа родившихся в 1975 году.
Родившиеся в годы Зайца по году рождения
|Год рождения (возраст)
|Кол-во (млн чел.)
|Доля в общем числе
|2011 (12 лет)
|1,04
|10,5%
|1999 (24 года)
|1,24
|12,4%
|1987 (36 лет)
|1,36
|13,7%
|1975 (48 лет)
|1,86
|18,6%
|1963 (60 лет)
|1,57
|15,8%
|1951 (72 года)
|1,71
|17,2%
|1939 (84 года)
|0,99
|9,9%
|1927 (96 лет)
|0,2
|2,0%
Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии
По знакам китайского зодиака больше всего тех, кто родился в годы Быка, в том числе это дети первого и второго бэби-бума, 11,26 миллиона человек, за ними следуют рождённые в год Крысы – 11,13 миллиона. Родившиеся в год Зайца по количеству на десятом месте.
Количество родившихся по годам китайского зодиака
|Знак
|Кол-во (млн чел.)
|Доля (место)
|Всего населения
|124,77
|100%
|Крыса
|11,13
|8,9% (2)
|Бык
|11,26
|9,0% (1)
|Тигр
|10,93
|8,2% (4)
|Заяц
|9,97
|8,0% (10)
|Дракон
|10,28
|8,1% (9)
|Змея
|10,22
|8,2% (6)
|Лошадь
|9,69
|7,8% (12)
|Овца
|10,27
|8,2% (5)
|Обезьяна
|10,17
|8.1% (8)
|Петух
|9,80
|7,9% (11)
|Собака
|10,20
|8,2% (7)
|Кабан
|10,97
|8,8% (3)
Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций
Фотография к заголовку: PIXTA
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