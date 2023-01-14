9,97 млн жителей Японии родились в год Зайца, из них 1,86 млн человек родилось в 1975 году

По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, на 1 января 2023 года в Японии численность людей, родившихся в год Зайца, составляет 9,97 млн человек. В 2011 году родилось 1,04 миллиона человек, которым исполнится 12 лет, и это менее 60% от 1,86 миллиона родившихся в 1975 году, что показывает значительное снижение рождаемости.

По оценке Бюро статистики Министерства внутренних дел и коммуникаций, на 1 января 2023 года количество людей, родившихся в годы Зайца, составляет 9,97 млн человек, что составляет 8% от общей численности населения в 124,77 млн человек. Чреди них 4,85 миллиона мужчин и 5,13 миллиона женщин, то есть женщин на 280 000 больше, чем мужчин.

Возраст совершеннолетия с 1 апреля 2022 г. был снижен до 18 лет, а количество людей, достигших совершеннолетия (в возрасте от 18 до 20 лет) в 2022 г., составило 3,41 миллиона человек. Из них 1,17 миллиона в возрасте 20 лет (0,93% от общей численности населения), 1,13 миллиона в возрасте 19 лет (0,9%) и 1,12 миллиона в возрасте 18 лет (0,89%). Это меньше, чем 1,23 миллиона (0,98%) 20-летних, которые отметили совершеннолетие к 1 января 2022 г., что показывает дальнейшее снижение рождаемости.

По годам рождения из родившихся в годы Зайца больше всего тех, кто родился в 1975 году, 1,86 миллиона (в 2023 году им будет 48 лет), за ними следуют родившиеся в 1951 году, 1,71 млн (72 года), в 1963 году родилось 1,57 млн человек(60 лет). Меньше всего родившихся было в 2011 году, 1,04 миллиона человек (12 лет), что составляет всего 56% от числа родившихся в 1975 году.

Родившиеся в годы Зайца по году рождения

Год рождения (возраст) Кол-во (млн чел.) Доля в общем числе 2011 (12 лет) 1,04 10,5% 1999 (24 года) 1,24 12,4% 1987 (36 лет) 1,36 13,7% 1975 (48 лет) 1,86 18,6% 1963 (60 лет) 1,57 15,8% 1951 (72 года) 1,71 17,2% 1939 (84 года) 0,99 9,9% 1927 (96 лет) 0,2 2,0%

Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии

По знакам китайского зодиака больше всего тех, кто родился в годы Быка, в том числе это дети первого и второго бэби-бума, 11,26 миллиона человек, за ними следуют рождённые в год Крысы – 11,13 миллиона. Родившиеся в год Зайца по количеству на десятом месте.

Количество родившихся по годам китайского зодиака

Знак Кол-во (млн чел.) Доля (место) Всего населения 124,77 100% Крыса 11,13 8,9% (2) Бык 11,26 9,0% (1) Тигр 10,93 8,2% (4) Заяц 9,97 8,0% (10) Дракон 10,28 8,1% (9) Змея 10,22 8,2% (6) Лошадь 9,69 7,8% (12) Овца 10,27 8,2% (5) Обезьяна 10,17 8.1% (8) Петух 9,80 7,9% (11) Собака 10,20 8,2% (7) Кабан 10,97 8,8% (3)

Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций

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