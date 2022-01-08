В Японии в годы Тигра родилось более 10 миллионов человек

Новый 2022 год – год Тигра. В предыдущий такой год в 2010 году родилось 1,06 миллиона человек, в этом году им исполнится 12 лет. Это почти вдвое меньше, чем 1,98 миллиона рождений во времена второго бэби-бума в 1974 году.

Согласно информации статистического управления Министерства внутренних дел и коммуникаций, к 1 января 2022 года в Японии жило 10,25 миллиона родившихся в годы Тигра японцев, то есть 8,2% от общего количества населения в 125 миллионов (60,99 млн мужчин и 64,47 млн ​​женщин). В годы Тигра родилось 4,99 миллиона мужчин и 5,26 миллиона женщин – то есть женщин на 270 000 больше, чем мужчин.

По возрастным группам больше всего (1,98 млн человек) тех, кто родился в 1974 году, во время второго бэби-бума, в 2022 году им исполнится 48 лет. За ними следуют те, кто родился во времена послевоенного бэби-бума в 1950 году (1,85 млн), им исполнится 72 года, и родившиеся в 1962 году (1,53 млн), которые отпразднуют 60-летний юбилей.

Самые молодые родились в 2010 году, им исполнится 12 лет. Их всего 1,06 миллиона человек – почти вдвое меньше, чем родившихся в 1974 году.

Количество родившихся в годы Тигра

Год рождения и возраст Население (млн чел.) Доля (%) 2010, 12 лет 1,06 10,4 1998, 24 года 1,27 12,4 1986, 36 лет 1,39 13,6 1974, 48 лет 1,98 19,3 1962, 60 лет 1,53 14,9 1950, 72 года 1,85 18 1938, 84 года 0,97 9,5 1926, 96 лет 0,19 1,9

Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии

Среди всего населения Японии больше всего родившихся в годы Быка, их 11,39 миллиона человек. Количество тех, кто родился в годы Тигра, на девятом месте и составляет 10,25 млн человек.

Население Японии по годам рождения

Животные 12-летнего цикла Численность (млн чел.) Доля (%)

и номер в рейтинге Всего населения 125,45 100% Мышь (子, нэ) 11,26 9,1 / (2) Бык (丑, уси) 11,39 8,5 / (1) Тигр (寅, тора) 10,25 8,2 / (9) Заяц (卯, у) 10,10 8 / (10) Дракон (辰, тацу) 10,28 8,2 / (8) Змея (巳, ми) 10,34 8,2 / (5) Лошадь (午, ума) 9,81 7,8 / (12) Овца (未, хицудзи) 10,39 8,3 / (4) Обезьяна (申, сару) 10,29 8,2 / (7) Петух (酉, тори) 9,91 7,9 / (11) Собака (戌, ину) 10,33 8,2 / (6) Кабан (亥, и) 11,11 8,9 / (3)

Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии

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