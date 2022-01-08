В Японии в годы Тигра родилось более 10 миллионов человек

В Японии в годы Тигра родилось более 10 миллионов человекОбщество
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Согласно информации статистического управления Министерства внутренних дел и коммуникаций, к 1 января 2022 года в Японии жило 10,25 миллиона родившихся в годы Тигра японцев, то есть 8,2% от общего количества населения в 125 миллионов (60,99 млн мужчин и 64,47 млн женщин). В годы Тигра родилось 4,99 миллиона мужчин и 5,26 миллиона женщин – то есть женщин на 270 000 больше, чем мужчин.
По возрастным группам больше всего (1,98 млн человек) тех, кто родился в 1974 году, во время второго бэби-бума, в 2022 году им исполнится 48 лет. За ними следуют те, кто родился во времена послевоенного бэби-бума в 1950 году (1,85 млн), им исполнится 72 года, и родившиеся в 1962 году (1,53 млн), которые отпразднуют 60-летний юбилей.
Самые молодые родились в 2010 году, им исполнится 12 лет. Их всего 1,06 миллиона человек – почти вдвое меньше, чем родившихся в 1974 году.
Количество родившихся в годы Тигра
|Год рождения и возраст
|Население (млн чел.)
|Доля (%)
|2010, 12 лет
|1,06
|10,4
|1998, 24 года
|1,27
|12,4
|1986, 36 лет
|1,39
|13,6
|1974, 48 лет
|1,98
|19,3
|1962, 60 лет
|1,53
|14,9
|1950, 72 года
|1,85
|18
|1938, 84 года
|0,97
|9,5
|1926, 96 лет
|0,19
|1,9
Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии
Среди всего населения Японии больше всего родившихся в годы Быка, их 11,39 миллиона человек. Количество тех, кто родился в годы Тигра, на девятом месте и составляет 10,25 млн человек.
Население Японии по годам рождения
|Животные 12-летнего цикла
|Численность (млн чел.)
|Доля (%)
и номер в рейтинге
|Всего населения
|125,45
|100%
|Мышь (子, нэ)
|11,26
|9,1 / (2)
|Бык (丑, уси)
|11,39
|8,5 / (1)
|Тигр (寅, тора)
|10,25
|8,2 / (9)
|Заяц (卯, у)
|10,10
|8 / (10)
|Дракон (辰, тацу)
|10,28
|8,2 / (8)
|Змея (巳, ми)
|10,34
|8,2 / (5)
|Лошадь (午, ума)
|9,81
|7,8 / (12)
|Овца (未, хицудзи)
|10,39
|8,3 / (4)
|Обезьяна (申, сару)
|10,29
|8,2 / (7)
|Петух (酉, тори)
|9,91
|7,9 / (11)
|Собака (戌, ину)
|10,33
|8,2 / (6)
|Кабан (亥, и)
|11,11
|8,9 / (3)
Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии
Фотография к заголовку: PIXTA