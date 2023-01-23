Родословная Токугавы Иэясу: действительно ли он связан с родом Минамото?

Токугава Иэясу: загадки первого сёгуна периода Эдо

В этом году Японию, вероятно, ожидает всплеск интереса к личности Токугавы Иэясу, поскольку ежегодный исторический сериал NHK в этом году посвящён ему. О нём ходит много легенд, в историях о его жизни смешаны правда и вымысел, и о нём не так много известно несмотря на то, что он настолько знаменит. Что значат его родовое и личное имена? Какова была его роль в становлении Японии, которую мы знаем сегодня?

Где появился род Токугава?

Нет достоверных сведений о происхождении Токугавы Иэясу. Историки пытались разгадать эту тайну, но их остановливало отсутствие надёжных исторических источников. Все сохранившиеся исторические материалы относятся к типу поздних биографий, намеренно составленных для восхваления достижений Иэясу, и не вызывают доверия.

Одним из таких исторических материалов является «Повесть о земле Микава» (Микава моногатари). Эту книгу написал Окубо Тадаацу, влиятельный вассал дома Токугава, примерно с 3 по 9 годы Канъэй (1626-1632). В повести говорится о происхождении рода Токугава.

Иэясу изначально происходил из рода Мацудайра и только позже начал использовать фамилию «Токугава». Согласно «Повести о земле Микава», основателем этого рода был Мацудайра Тикаудзи. Как же получил своё родовое имя Тикаудзи, от которого произошёл род Токугава, правивший Японией до конца сёгуната?



Бронзовая статуя Тикаудзи в парке Мацудайра-го в пос. Мацудайра, г. Тоёта, преф. Айти. Установлена в 1993 году (Pixta)

Тикаудзи родился в поселении Токугава-го деревни Сэрада в поместье Нитта, которое находилось в земле Кодзукэ. Сегодня это территория города Ота префектуры Гумма.

Родословная Тикаудзи восходит к человеку по имени Нитта Ёсисуэ, отцом которого был Минамото-но Ёсисигэ. Родовое имя «Минамото» в данном случае означает принадлежность к роду Сэйва-Гэндзи, высокопоставленному самурайскому семейству.

Тикаудзи принял постриг и стал монахом школы Дзисю (ветвь направления Дзёдо), много странствовал и занимался буддийской практикой. Как-то он высадился на берег в поселении Мацудайра-го в земле Микава (современная префектура Айти), где не имевший наследника Мацудайра Тародзаэмон-но дзё Нобусигэ взял его зятем, и так он унаследовал родовое имя Мацудайра.



«Повесть о земле Микава», описание того, как Тикаудзи стал преемником рода Мацудайра. (1) Мацудайра (松平) (2) (для) единственной дочери (独媛) (3) монаха по имени Токуами (徳阿弥) (4) взял зятем (婿) и тот стал называть себя Тикаудзи (親氏). Токуами – монашеское имя Тикаудзи (собрание Национального архива Японии)

Поскольку всё это написано в «Повести о земле Микава», мы не можем полностью доверять этим сведениям, но это всё, что можно сказать о предке Иэясу.

Сейчас в посёлке Сэрада города Ота преф. Гумма на том месте, где якобы находилась усадьба Минамото-но Ёсисигэ, находится святилище Сэрада Тосёгу. Святилища Тосёгу создавались после смерти Иэясу для почитания его в качестве божества, и это место считается истоком рода Токугава, но на данный момент неизвестны документы, подтверждающие то, что предком Тикаудзи был Нитта Ёсисуэ, ведущий свой род от Минамото.

Мы ничего не знаем и о происхождении Мацудайры Нобусигэ, который стал тестем Тикаудзи. В «Записях по истории дома Мацудайра» (Мацудайраси юисёгаки), хранившихся в Мацудайра-го, говорится, что этот род произошёл от влиятельных родов синтоистских священников – рода Камо и рода Судзуки, но нет документов, которые бы это подтверждали.

Иными словами, мы ничего точно не знаем о происхождении рода Мацудайра, и поэтому не можем ничего сказать о родословной Иэясу.

Теория происхождения рода Токугава от Минамото

Кроме того, в Дайдзюдзи, семейном храме рода Мацудайра, расположенном в городе Окадзаки префектуры Айти, есть пагода Тахото, которую построил дед Иэясу, Мацудайра Киёясу. В 2021 году в ходе исследования, проведённого городскими властями Окадзаки, на центральной колонне пагоды обнаружили надпись тушью «Сэра (да)». Киёясу явно указывал на своё происхождение от жившей в земле Кодзукэ ветви Сэрада рода Сэйва-Гэндзи, то есть Минамото, предком которых был император Сэйва.



Дайдзюдзи, семейный храм рода Мацудайра (город Окадзаки, префектура Айти) (Pixta)

Историк Овада Тэцуо пишет: «Род Мацудайра, вероятно, верил в своё происхождение от рода Токугава (Сэрада) ветви Нитта» (Рэкисидо, том 25, Вакаки хи-но Иэясу, изд-во «Асахи симбун»). Вероятно, в этом был уверен и сам Иэясу.

Во-первых, практически все знаменитые военачальники периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568) претендовали на происхождение от Минамото либо Тайра для упрочения авторитета благодаря знатности своего рода. Так же поступил и Ода Нобунага. Это связано с особой ролью родов Тайра и Минамото в Японии, они имели большую власть над людьми.

Генеалогия рода Мацудайра действительно неясна; неоднозначно и происхождение Тикаудзи, но их потомки наверняка всерьёз гордились тем, что ведут свой род от Минамото.

Род Мацудайра в истории

Со временем становится яснее, что из себя представлял род Мацудайра.

Мацудайра Нобумицу был внуком упоминавшегося здесь Тикаудзи. Начиная с него мы уже лучше представляем историю рода. Есть разные теории о годе его рождения, от 8 до 20 года Оэй (1401-1413), а на историческую сцену он вступает в 6 году Кансё (1465), когда по приказу Асикаги Ёсимасы, сёгуна периода Муромати, он подавил восстание, произошедшее в земле Микава. Об этом в своём дневнике написал Нинагава Тикамото, государственный чиновник сёгуната того времени, и его свидетельство является особо ценным, поскольку заслуживает большого доверия.

Около первого года Буммэй (1469) Нобумицу переехал из Мацудайра в Андзё (ныне город Андзё, префектура Айти) и построил там замок. По этой причине Нобумицу считается основателем рода Андзё-Мацудайра, основной ветви рода Мацудайра, которая имела возможность возглавить весь род, а Иэясу был прямым наследником рода Андзё и принадлежал к седьмому поколению рода, если считать от Нобумицу.

Говорят, что у Нобумицу было 48 дочерей и сыновей. Род Мацудайра расширился и различные части земли Микава достались его детям.

Однако внутри рода вспыхнула вражда. Киёясу, потомок Нобумицу в пятом поколении, из-за конфликта с дядей был вынужден уйти из семьи. Он женился на девушке из рода, владевшего Окадзаки (нынешний город Окадзаки, префектура Айти), и стал планировать возвращение себе прежней власти.

До Иэясу предшествующий расцвет рода Мацудайра пришёлся на время Киёясу, он перенёс резиденцию в замок Окадзаки и оттуда распространял свою власть. Примерно ко второму году Кёроку (1529) он взял под контроль большую часть земли Микава.



«Записи о великом становлении воинской добродетели» (Бутоку тайсэйки), глава «О том, как Мацудайра Киёясу переехал в замок Окадзаки». Киёясу перенёс свою резиденцию в замок Оказаки воколо 4-6 гг. Дайэй (1524-1526). С тех пор Окадзаки был резиденцией рода Мацудайра (собрание Национального архива Японии)

Однако вскоре Киёясу внезапно погиб из-за предательства вассала. Этот инцидент, произошедший в 4 году Тэмбун (1535), получил название «Крушение Мориямы». После гибели Киёясу, который был влиятельным властителем, ранее процветавший род Мацудайра начал приходить в упадок. Одиннадцатый год Тэмбун (1542), когда родился Иэясу, пришёлся на этот несчастливый для рода период.

Такова история рода Мацудайра до рождения Иэясу, которая на данный момент известна.

Иэясу, возглавив ослабевший род Мацудайра, был вынужден начать с преодоления насущных проблем, чтобы потом потратить около 60 лет на объединение всей Японии под единой властью.

Изображение к заголовку: портрет Токугавы Иэясу (копия, хранится в Историографическом институте Токийского университета)