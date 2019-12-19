Уголок для завтрака в Наре как воплощение утончённой культуры Ямато

Японские завтраки

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В городе Нара, древней столице Японии, на холме у храма Акисинодэра находится ресторан «Надзуна», являющийся важной достопримечательностью района. Что здесь подают на завтрак?

Меню

Смесь из местных сезонных овощей

Сатоимо (японское таро) томленое сумэбоси

Жареные во фритюре баклажаны в холодном бульоне

Набор из семи маринованных блюд

Ямато тягаю (чайная каша)

Яматоходзитя (жареный чай)

Сегодня утром мы завтракаем в залитом солнцем обеденном зале «Надзуна» в Наре. Наряду с бутиком-галереей «Цукикуса» (по соседству), ресторан является одной из главных достопримечательностей Акисино-но мори, «леса Акисино» – лесного массива, находящегося на холме в жилом районе у храма Акисинодэра, известного образцами раннего буддийского искусства. Оформленные в японском стиле стильные деревянные здания окружены множеством деревьев и кустарников, многие из которых плодоносят. Исимура Юкико, владелец популярного кафе-магазина «Куруминоки» в Наре, растит этот маленький райский сад с 2004 года.

В «Надзуна» нас ждет вегетарианский завтрак, и это самый настоящий винтаж от Исимуры. Как и сам лес Акисино-но мори, это великолепный дар природы. Каждый приготовленный с большой любовью ингредиент представлен с отменным вкусом и вниманием к каждой детали. Разноцветный и аппетитный, однако вовсе не роскошный и не декоративный, завтрак в «Надзуна» почти всегда вызывает возгласы восторга.



Утреннее солнце освещает жизнерадостный интерьер ресторана «Надзуна»

Исимура родилась в городе Такамацу в префектуре Кагава. До замужества и переезда в пригород Нары она работала в продвижении нового магазина в Осаке. Она мгновенно влюбилась в легкое изящество и утонченность Нары, которые кажутся столь естественными для жителей этой древней столицы.

«Всё, что сделано в Наре, производится с удивительным мастерством и тщательностью, – удивляется она. – Я имею в виду не только старинные храмы, но и рис, чай, продукты, ремесленные товары. Это непринуждённая, скромная эстетика без жёстких углов. И мне это нравится».

Исимура стремится достичь того же эффекта в своей кулинарии. Ключом, по ее словам, является сдержанность – отсутствие ненужных украшательств, сохранение красоты «пустого пространства».

«Например, я научилась выкладывать сезонные овощи простым миксом вместо того, чтобы чрезмерно их обрабатывать. Овощи из Нары очень вкусны сами по себе. Я хочу в полной мере раскрыть все их ароматы».

Завтрак в залитом солнечным светом зале «Надзуна» – идеальный способ начать новый день, исполнившись бодростью тела и духа. Вот что нам предложили в меню во время нашего посещения:

Смесь из местных сезонных овощей

Дикие удо (побеги Aralia cordata), побеги бамбука, фуки (гигантский белокопытник), вараби (молодые побеги папоротника) и тара-но мэ (побеги Aralia elata).



Овощная смесь

Меню в «Надзуна» выстроено на использовании «зелени Ямато», подразумевающей как съедобные дикие растения, так и традиционные для этого региона овощные культуры. Некоторые собирают в начале сезона (хасири), другие – во время их максимальной спелости (сюн). Традиционно сбор съедобных дикорастущих растений начинается в период риссюн (начало весны), который приходится на февраль. Хотя дни ещё холодные, растения под землёй уже оживают и начинают расти, а молоденькие побеги – великолепный деликатес.

Сатоимо (японское таро) томлёное с умэбоси



Сатоимо

Нет ничего приятнее, чем тёплая миска томленого сатоимо (японский корень таро) – крахмалистого клубня со сливочной текстурой. В «Надзуне» его готовят просто: тушат таро в бульоне даси вместе с ароматными умэбоси (маринованными сливами) и украшают изюмом юдзу .

Жареные во фритюре баклажаны в холодном бульоне

Богатый вкус жареных баклажанов с гарниром из мелко порезанного имбиря придаёт утренней трапезе новое измерение.



Жареные во фритюре баклажаны подают в старинной корейской миске в бульоне с гарниром из мелко порезанного имбиря

Набор из семи маринованных блюд

Веселая и яркая тарелка домашних солений в «Надзуна» напоминает палитру художника. Предложение этого утра включает в себя белую репу с юдзу, темно-коричневую нарадзукэ (тыкву, замаринованную в сакэ), ярко-зеленые огурцы, фиолетовые баклажаны и красную редьку. Все порезано и представлено максимально живописным образом.



Красочный ассортимент домашних деликатесов от «Надзуны» представлен маринованной репой, огурцами, баклажанами и редькой, а также ламинарией комбу, томлёной в соевом соусе и мирине (цукудани)

Каша Ямато тягаю (рисовая каша, приготовленная в жареном чае)

Тягаю, или чайная каша, является традиционным блюдом для завтрака в Наре. Корни этой традиции теряются во тьме веков. В «Надзуна» используют местный рис премиум-класса хинохикари и отваривают его – но не очень долго – в чае ходзитя, заваренном из жареных чайных листьев.

Ямато ходзитя (жареный чай)

Как и следовало ожидать, в Наре делают превосходный чай, а ходзитя, приготовленный на основе обжаренных чайных листьев, является одним из традиционных напитков региона. Исимура стремится популяризовать прекрасные продукты питания из Нары, некоторые из которых она производит и продает сама.

Одной из приятных особенностей посещения «Надзуны» является сервировка блюд в керамике из коллекции Исимуры, многие экспонаты которой являются антиквариатом. Например, из блюд, описанных выше, овощная смесь, сатоимо и баклажаны подаются в корейской керамике династии Ли.



Типичный завтрак в «Надзуна» дополняют веточки цветущей магнолии из весеннего садаВход в Акисино-но мориСветлый, чистый зал ресторанаКамин горит с поздней осени до ранней весны

Акисино-но мори

Адрес: 1534 Nakayamachō, Nara, Nara Prefecture

1534 Nakayamachō, Nara, Nara Prefecture Телефон: +81-(0)742-52-8560

+81-(0)742-52-8560 Вебсайт (только на японском языке)

В настоящее время "Надзуна" принимает заказы на обеды и ужины. Бронирование ужина возможно только на выходные и праздничные дни. Для заказа завтрака звоните заранее.

15 минут на такси от станции Ямато-Сайдайдзи.

Фотографии: Кусумото Рё