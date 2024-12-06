Три главных праздника священных повозок в Японии: Нада-но кэнка-мацури в Хёго, Ниихама тайко в Эхимэ и осенний праздник Канума в Тотиги

Три главных праздника Японии

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В этой серии статей из числа многочисленных праздников по всей Японии автор выбирает по три крупных праздника, посвящённых различным темам, и на этот раз мы представим три праздника, на которых жители соревнуются в красочности священных повозок, которые сделаны, чтобы развлечь богов.

Духи приходят в гор од

В дни праздников прихожане проносят ками по окрестностям в переносных святилищах, называемых микоси. В ходе процессии люди едут вместе с божествами на священных платформах даси, развлекая богов праздничной музыкой и выступлениями механических кукол, местных актёров театра Кабуки и исполнителей традиционных японских танцев нихон буё, что очень оживляет мероприятие.

Если священные паланкины микоси в целом напоминают здания синтоистских святилищ, то даси бывают самых разных форм и размеров. Эти повозки часто представляют собой двухэтажные транспортные средства с двускатными крышами и деревянными колёсами. В зависимости от региона они называются ятай, яма, хикияма и дандзири.

Считается, что даси берут свое начало в дайдзёсай, синтоистском ритуале благодарения, который проводится в особо важных случаях – например, при восшествии на престол императора. Существует близкий аналог этого обряда – церемония ниинамэсай, в ходе которой божествам подносят недавно собранный рис. Она проводится ежегодно 23 ноября. В древности для дайдзёсай сооружали насыпь ​хёнояма, украшенную ветвями священного дерева сакаки, чтобы указать дорогу спускающимся с небес божествам.



В святилище Футагами Имидзу в г. Такаока, префектура Тояма, 23 апреля каждого года проходит ритуал возведения священного холма цукияма. Таким образом, даже в наши дни сохранились остатки древнейших религиозных верований, такие как возведение временного холма, который служит святилищем (© Haga Library)

Похожие холмы возводились и для обычных праздников, а со временем они трансформировались в различные платформы, которые используются в праздниках в наши дни. Один из самых известных праздников с платформами даси, праздник Гион в Киото.Он начинался как процессия с демонстрацией алебард, а сейчас в праздничной процессии участвуют 34 богато украшенных платформы, которые происходят от холма с сакаки, ​​насыпанного для ритуала дайдзёсай, проводившегося в 999 году.



Праздник Мицуяма в святилище Итатэхёдзу в г. Химэдзи, префектура Хёго, проходит раз в 20 лет. Три высокие деревянные конструкции, символизирующие горы, украшены яркими тканями для привлечения божеств со всей земли. Этот ритуал проводится с 939 года, ещё до появления священных повозок (© Haga Library)

В Японии существует множество различных праздников повозок даси, которые получали распространение в крестьянских общинах. Ниже я представлю три из них, где используются особенно необычные и впечатляющие повозки.

Праздник Нада-но кэнка-мацури в префектуре Хёго

Праздник проводится в городе Химэдзи 14-15 октября.



Три нарядных паланкина микоси проносят перед святилищем. В процессии участвуют прихожане из семи районов, на каждом – головная повязка цвета его района (© Haga Library)

Регион Харима на юго-западе префектуры Хёго славится своими осенними праздниками Бансю, в ходе которых проводятся шествия с платформами, их характерной чертой являются широкие лакированные крыши. В частности, семь платформ общин в районе Нада города Химэдзи отличают золотые украшения на крышах. Их можно увидеть на Нада-но кэнка мацури, «празднике драки» в Нада. Официально это мероприятие считается ежегодным осенним праздником святилища Мацубара Хатиман, оно возникло благодаря празднованию прихожанами восстановления святилища, разрушенного во время войн в XV веке и отстроенного местным правителем Акамацу Масанори.



Во главе процессии несут огромные знамёна и исполняют «танец льва» сисимаи, проносят «львиную платформу», предваряя внос в святилище главной праздничной платформы (© Haga Library)

В первый день праздника платформы из семи районов приносят в святилище для ритуалов. Эти конструкции не имеют колёс и весят две с половиной тонны. Для перемещения каждой из них собирают команды по 200-300 прихожан. Эти группы насмехаются друг над другом, и по сигналу о подъёме и опускании своих платформ они выстраиваются в линию, и человеческие волны устремляются друг на друга. При потере равновесия огромные платформы опрокидываются, и это волнующее зрелище для посетителей праздника.

Главная часть праздника проходит на второй день, когда платформы проносят перед тысячами зрителей по пути к предгорьям Отабиямы, расположенным почти в двух километрах к западу от святилища.



Вид с вершины горы Отабияма, вдалеке виднеется море Харима. Лучшие пейзажи открываются с трибун, зарезервированных для местных жителей и приглашённых гостей. Однако праздник позволяет получить массу впечатлений и множеству других посетителей, наблюдающих сверху (© Haga Library)

Каждые несколько десятилетий строят новые платформы. В 2014 году два района представили новые платформы, которые показали себя в соревновании по сталкиванию, что представляло собой захватывающее зрелище.



Новые платформы не покрывают лаком в течение первых двух лет, и их скромный вид придаёт им особое очарование (© Haga Library)

Ещё одним ярким моментом является зрелище столкновения трёх паланкинов микоси. Хотя это мероприятие получило название «праздник драки», на самом деле процессия символизирует флот кораблей во главе с легендарной императрицей Дзингу, почитаемой в святилище Мацубара Хатиман. Столкновения микоси напоминают то, как корабли трутся друг об друга, чтобы удалить наросшие раковины со своих корпусов.

Для переноски микоси выбирают представителей одного из семи районов, каждый из которых по очереди возглавляет праздничное действо. Считается, что чем больше повреждений получит микоси, тем больше будут довольны божества, так что каждый район стремится превзойти другие в напористости. Столкновения продолжаются весь день до ночи. Хорошим знаком считают, если в крыше микоси образуется дыра. Повреждённые конструкции оставляют в святилище в зале поклонения и передают району, который в свою очередь будет руководить праздником на следующий год.



Меньшие микоси поднимают с помощью бамбуковых шестов. Команды соревнуются, кто поднимет свои микоси выше (© Haga Library)



Микоси после битвы возвращаются в свою обитель на горе Отабияма. Служительницы святилища танцуют для божеств (© Haga Library)

Праздник Ниихама тайко в префектуре Эхимэ

Праздник проводится в городе Ниихама 15-18 октября.



Великолепная золотая вышивка на украшениях платформ свидетельствует о былом процветании города (© Haga Library)

Поговорка гласит, что коренные жители Ниихамы могут не приезжать в родной город на Новый год и О-Бон, но всегда возвращаются на Праздник барабанов, Тайко-мацури. Это говорит о том, насколько популярным является этот праздник в городе Ниихама, расположенном в восточной части префектуры Эхимэ, где основным занятием является рыбная ловля. Главной достопримечательностью оживлённого праздника является огромный барабан, в который энергично бьют юноши. Он установлен на платформе весом в три тонны и высотой в пять с половиной метров, для её переноски требуется 150 человек.

В празднике принимают участие более 50 платформ с барабанами, каждая из которых украшена занавесями с изысканной вышивкой, огромными кистями, и на них установлены мягкие подставки для барабанов. Главной отличительной чертой является объёмная вышивка, изображающая хмурых драконов. Занавески созданы искусными вышивальщицами с использованием настоящих золотых нитей, и каждая стоит до 10 миллионов йен.



Когда барабанные платформы трясутся и кисти раскачиваются, заметнее становятся драконы, по которым видно высокое мастерство вышивальщиц (© Haga Library)

Барабанные платформы впервые стали частью осеннего праздника примерно в первой половине девятнадцатого века. Изначально небольшие, они постепенно всё более усложнялись – к концу девятнадцатого века районы начали соперничать между собой, когда город процветал благодаря медному руднику Бесси, ставшему источником богатств довоенного финансового объединения «Сумитомо».



Десятки барабанных платформ выстраиваются в ряд, это одно из самых красочных зрелищ праздника (© Haga Library)

Кульминация праздника приходится на 17 октября, когда около 20 барабанных платформ выстраиваются на месте проведения праздника и маневрируют в ходе идеально скоординированного представления. Одна за другой перед зрителями появляются платформы, каждая резко поднимается и опускается. Затем несколько платформ сближаются и медленно синхронно поворачиваются. Сотни синхронно движущихся носильщиков платформ представляют собой впечатляющее зрелище, передающее дух солидарности и взаимопомощи города.

В сумерках платформы перемещают на другую площадку, где представление повторяется. Атмосфера наэлектризована ожиданием, когда платформы начнут соперничество. Молодые люди прокладывают путь сквозь толпу, чтобы освободить место для платформ, а свист и крики нарастают, когда с громовым звуком платформы сталкиваются друг с другом. Царящее на празднике необычайное оживление создаёт захватывающее и волнующее зрелище, которое передаёт суть праздника.



Раньше декоративные украшения снимали с платформ, чтобы столкновения были более интенсивными (© Haga Library)

Осенний праздник Канума в префектуре Тотиги

Праздник проводится в городе Канума во вторую субботу и воскресенье октября.



Повозка из района Асау отличается особенно замысловатой декоративной резьбой. Золотой дракон, украшающий фасад, создал мастера-резчик Хидари Дзингоро XII (© Haga Library)

Святилище Никко Тосёгу в префектуре Тотиги, возведённое в начале 1600-х годов, известно великолепными резными украшениями. Перед комплексом святилища находятся ворота Ёмэймон, украшенные 508 резными фигурами. Среди украшений прочих построек особенно известны фигура спящего кота и трёх обезьян, которые «не видят зла, не слышат зла, не говорят зла». Город Канума находится в 25 километрах к юго-востоку от святилища, он был станционным городом на тракте между Эдо (сегодня Токио) и Никко, где благодаря навыкам, полученным от воздвигавших Тосёгу плотников, процветала деревообработка. Праздничные платформы города Канума славятся своей богатой резьбой, созданной такими известными скульпторами, как Хидари Дзингоро XII.

В осеннем празднике святилища Канума Имамия участвует 27 платформ, все они украшены великолепной резьбой и выглядят как «миниатюрные Тосёгу» на колёсах. Праздник впервые провели в 1608 году в честь услышанных молитв о дожде после сильной засухи, он включал священные танцы, исполняемые на платформах в качестве подношений благодарности богам.



Жители каждого района выходят на парад в характерных праздничных нарядах, напоминающих о периоде Эдо (© Haga Library)

В день открытия праздника платформы из 27 районов города собираются в процессию, идущую к святилищу Имамия. Во главе идут танцовщицы тэкомаи – молодые девушки, одетые в традиционные одежды дзюбан, надетые на одно плечо, и верхние юбки. Они несут железные дубинки и деревянные колотушки. Мужчины, восседающие на крышах платформ, принимают внушительные позы. После завершения ритуалов в святилище платформы с наступлением темноты украшают фонарями и перемещают к центру города.



Праздничная музыка начинается сразу после зажжения фонарей (© Haga Library)

В течение двух дней праздника по главным перекрёсткам города проходят многочисленные платформы, восседающие на них музыканты состязаются в исполнительском мастерстве. Когда-то праздник назывался «Канума буцукэ», «столкновения Канумы» – это название связано с неистовой игрой музыкантов на празднике. Среди всего праздничного гама музыканты, закрыв глаза, сосредотачиваются на своей музыке. Одно из особых ощущений этого праздника созданные разнообразные звуки, накатывающие как волны в переполненном людьми пространстве и создающие впечатление пребывания в открытом космосе.



Толпы восторженно подпевают под живую праздничную музыку (© Haga Library)

Примечание: в статье указаны даты праздников в обычные годы

Фотографии: Библиотека Хага