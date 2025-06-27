Три главных праздника разрушения священных паланкинов «микоси» в Японии

Три главных праздника Японии

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Среди необычных японских праздников есть и такие, в ходе которых священные паланкины микоси тащат и бросают на землю, ломая их.

Чем грубее обходятся с микоси, тем больше радуется божество

В Японии во время праздников в сельской местности, где люди молятся о хорошем урожае весной и благодарят за урожай осенью, дух местного божества-покровителя помещают в микоси – священный паланкин, своего рода переносное святилище, чтобы носить его по окрестностям и радовать божество. На праздниках в приморских районах микоси помещают на лодку и вывозят на морскую прогулку, чтобы помолиться о хорошем улове и безопасности на море. Такова общая структура японского праздника.

Однако при проведении некоторых праздников исходят из того, что чем грубее обращаются с микоси, тем больше радуется помещённое в него божество, и тем больше вырастет его сила. Здесь мы поговорим о праздниках типа ара-микоси, «уничтожения священных паланкинов», которые поражают грубостью обхождения с переносными святилищами, которые швыряют на землю и бросают в огонь.

Праздник Усицу абарэ-мацури в префектуре Исикава

Проводится в городе Ното в первую пятницу и субботу июля.



В 2025 году праздник пройдёт 4 и 5 июля. Люди будут неистово плясать с фонарями кирико вокруг гигантского 7-метрового костра

В ходе праздников, проходящих с лета по осень, гигантские украшенные фонари кирико выводят на улицы примерно в 200 районах полуострова Ното. В первый день 2024 года этот район был опустошён сильным землетрясением, но около 70 районов всё же проведут праздники, и их танец на фоне ночного неба будет символизировать волю к восстановлению родных мест.



На кирико восседают также дети и женщины, сопровождая праздник музыкой и пением

Первый из праздников кирико проходит в начале июля, это праздник Абарэ-мацури в Усицу, в городе Ното, рыбацком городке в северной части полуострова.

В годы Камбун (1661–1672) этот регион поразила эпидемия, и жители попросили привезти им божество из святилища Гион (сейчас – святилище Ясака) в Киото, которое защищает от несчастий. В его честь провели праздник, после чего эпидемия прекратилась, и жители устроили процессию с фонарями кирико в знак благодарности. Этот случай и считается отправной точкой проведения праздника Абарэ-мацури. Почитаемым божеством в святилище Гион является свирепый Годзу тэнно – «Небесный царь с бычьей головой», который приносит ужасные моровые поветрия, но своим могуществом способен и защитить от них. Он же отождествляется с Сусаноо, самым свирепым богом в японской мифологии. Святилище Гион, где почитается Сусаноо, позднее переименовали в Ясака.



Раньше в Усицу носили кирико высотой более 10 метров, но в 1921 году по всему городу были протянуты электрические провода, поэтому фонари передали в Исидзаки в город Нанао

В первый день главное зрелище – это 30–40 платформ кирико, каждая высотой около 7 метров, но во второй день всеобщее внимание обращено на главное переносное святилище. Часть духа Сусаноо в святилище Усицу Ясака переносят в микоси, и его проносят по кварталам прихожан в сопровождении кирико для защиты от несчастий.



Переносные святилища для своенравных божеств

На обратном пути в святилище Ясака носильщики переворачивают микоси под слаженные крики «Тё-са! Тё-са!», и бросают их в огонь, в реку и в море. Чем грубее обходятся со священным паланкином, тем счастливее и могущественнее боги. Праздник ещё более оживляют энергичные танцы с кирико вокруг повреждённых микоси.



Грубое обхождение с переносным святилищем – способ угодить божеству



Испытание водой и огнём

В кульминационный момент микоси осыпают искры от факелов, и волнение носильщиков достигает пика. Они раз за разом бросают микоси в огонь, швыряют его об землю и даже забираются на него, не проявляя жалости.



Увлечённые действом прихожане забывают о летней жаре

В конце концов обугленный микоси с проломленной крышей возвращается в святилище. Вне зависимости от степени повреждений микоси восстанавливают, заменяя повреждённые части. Вероятно, такая стойкость священных паланкинов помогает жителям не унывать и вдохновляет на восстановление после катастроф.



После неистовства на территории святилища микоси поздно ночью возвращают в павильон

Праздник Охоси-мацури в префектуре Кумамото

Проводится 30 октября в посёлках Масики и Кикуё и деревне Нисихара.



Переносное святилище бросают на землю

В двенадцати районах на территории посёлков Масики и Кикуё и деревни Нисихара, расположенных у западного подножья горы Асо, с давних времён проводится праздник Охоси – синтоистский ритуал святилища Цумори (пос. Масики). Каждый район в свою очередь строит временное святилище, где хранит тело божества, о-хоси-сан, в течение года, после чего на священном паланкине микоси его передают следующему району. Это очень необычный праздник, когда тело божества передаётся по эстафете в двенадцатилетнем цикле, и каждый год местоположение божества и маршрут процессии меняются.



Жители провожают божество



Жители другого района с нетерпением ожидают прибытия божества в новое временное святилище

Ещё более удивляет церемония передачи божества от района к району, в ходе которой микоси с грохотом швыряют на дорогу или в поле по пути к следующему временному святилищу.

Главный священник осматривает повреждения и кричит: «Ещё нет!», – тогда микоси подбрасывают в воздух два или три раза и вновь бросают на землю. В определённый момент, когда микоси уже достаточно помят, даётся команда «На этом довольно!», и священный паланкин направляется в следующий район. В конце все собираются в круг и танцуют вокруг побитого паланкина.



В ходе шествия микоси многократно швыряют на землю

Существуют разные теории, объясняющие происхождение ритуала, и одна из легенд гласит, что божество, спустившееся на землю около святилища Цумори, обходило 12 районов раз в два года. Грубое обращение с микоси выражает сожаление о расставании с о-хоси-сан, который оберегал деревню в течение года, – божество ощущает такую благодарность, и она его радует. Ремонт микоси может обойтись почти в миллион йен, и его оплачивает передающая сторона, так что у жителей в процессии могут быть смешанные чувства – с одной стороны, они хотят как можно лучше угодить божеству, а с другой – им самим придётся платить за ремонт…



Чем больше повреждений, тем довольнее божество и счастливее люди

Праздник Иба-но сака кудаси мацури в префектуре Сига

Проводится в посёлке Иба 4 мая.



Спуск по склону с использованием страховочного троса

Посёлок Иба в городе Хигасиоми, префектура Сига, на восточном берегу озера Бива, является «деревней на воде» со своей сетью водных путей. На середине склона горы Кинугасаяма (высота 432 метра), которая является источником воды для деревни, находится святилище Сампосан, известное ритуалом сака кудаси, «спуска по склону», который тоже относится к «грубому» типу праздников. Традиция спуска переносного святилища по крутой скале и подъёма продолжается уже 850 лет.



Микоси весит более 500 килограммов. Поднять его на почти вертикальную скалу – непростая задача

Если встать у больших ворот тории у подножья горы и посмотреть вверх, то путь к святилищу выглядит как скальный подъём, куда не взобраться без помощи рук. Чтобы дойти до главного павильона святилища, нужно пройти 503 метра, поднявшись на 175 метров. Святилище расположено так высоко в соответствии с представлениями о том, что чем ближе к небесам оно находится, тем более сильна его божественная сила. Говорят, что священные паланкины микоси спускают с горы в подражание ежегодному празднику Санно великого святилища Хиёси на противоположном берегу озера Бива.

Сака кудаси, «спуск по склону», является совместным ритуалом трёх святилищ деревни Иба – Сампосан, Оохама и Боко, проводимым во время весенних праздников. Микоси поднимают на территорию святилища Сампосан накануне праздника.



На самой сложной части спуска крутизна склона составляет 60 градусов

В этот день пятнадцатилетний Хацуяма впервые едет в передней части микоси. Он хватается за верёвку, крепко закрывает глаза и набирается смелости, чтобы стать единым целым со священным паланкином. По пути он участвует в преодолении сложного участка под названием «Нихоммацу», «Две сосны», – шестиметрового крутого склона. Это своего рода испытание на смелость для мужчины деревни Иба. Микоси весит более 500 килограммов, он ревёт и поднимает пыль, скользя вниз по скале. Чтобы остановить его падение, другие участники процессии изо всех сил тянут за веревку – их действия напоминают замедленную съёмку. У больших ворот тории на финишной прямой местные жители ждут и громко подбадривают отважную молодёжь. Хацуяму, едущего на микоси, переполняют эмоции, и он не может сдержать слёз.



В момент прибытия всех охватывает радость

После спуска и доставки микоси в святилище Оохама, начинается последний ритуал праздника – курабэкё, «соревнование подношений». Две группы молодых людей, Восточная и Западная, соревнуются в том, кто быстрее донесёт подношения кё до священного паланкина. Считается, что победившую деревню божество благословит хорошим урожаем, поэтому они соревнуются в полную силу.



«Соревнование приношений» между Восточной и Западной командами. Сами приношения делают из соломы старейшие прихожане, которых называют «хранителями»

Участников праздника старшие обучают шаг за шагом с самого детства, чтобы избежать травм и несчастных случаев, а в ходе самого праздника наступает их взросление. Эта вертикальная связь старших с молодёжью играет важную роль в социальной структуре сообщества деревни Иба.



Спуск сака кудаси – в том числе и ритуал взросления

Примечание: в статье указаны даты праздников в обычные годы

Фотографии: Библиотека Хага