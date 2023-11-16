Местные праздники в Японии как форма поклонения богам: отражение годового цикла и колорита регионов

Путеводительпо Японии

В течение всего года на праздниках в разных уголках Японии возносят молитвы множеству духов и божеств, молясь о хорошем урожае или защите от болезней и стихийных бедствий.

Сезонные праздники, отражающие жизненный цикл

Японские верования долгое время были весьма терпимы к внешнему влиянию – местный анимистический синтоизм сосуществовал с буддизмом и практически слился с ним. Традиционно в Японии почитают как божеств мира природы, так и духов ушедших предков. Даже ужасных гневных духов онрё и демонов они временами почитали за их силу, представляя их как ками (божества), предотвращающие чуму и катастрофы.

В традиционных верованиях молитвы возносят не только божествам, постоянно пребывающих рядом, но также тем духам и божествам, которые приходят и уходят со сменой времён года. Разнообразные праздники, проводимые в течение года, помогают осознать сезонный цикл в ходе молений об обильном урожае или защите от болезней и стихийных бедствий.

На этих праздниках божествам предлагают различные развлечения, которые в разных регионах приобрели свой уникальный стиль. Частью костюмированных процессий, которые развлекают не только божеств, но и местных жителей, часто являются священные паланкины микоси, которые носят в ходе процессии, и колёсные платформы даси.



Микоси считаются транспортными средствами божеств, и прихожане святилища носят их по территории, на которую распространяется влияние этого святилища. Часто они сделаны по образцу традиционных святилищ (слева). На платформах даси вместе с божествами едут люди, чтобы устраивать представления. Они бывают самых разных форм, их также иногда называют хикияма или ятай (справа) (© Pixta)



Ятай с призраками ёкай во время праздника Канда, который проходит в токийском районе Тиёда в середине мая. Справа – могущественный они Сютэн Додзи, а сом намадзу (слева), по поверьям, вызывает землетрясения. Его удерживает на месте священный камень канамэиси



Праздник Ниихама тайко, проходящий в г. Ниихама преф. Айти с 16 по 18 октября, включает шествие с платформами тайкодай, украшенными затейливыми навесами, на которых вышиты – самцы и самки

«Малый Новый год» Косёгацу: молитва об урожае

После проводов новогодних богов тосигами проводится «Малый Новый год» Косёгацу – обычно примерно 15 января, но иногда его отмечают по старому лунному календарю. Это время для обрядов молений об обильном урожае в наступающем году. В регионе Тохоку эти молитвы принимают форму обряда «высаживания риса в снег» сэттю тауэ: рис или снопы высаживают на снежную гладь, как если бы это было рисовое поле. В Токио в святилище Токумару Китано в Итабаси проходит знаменитая церемония «Развлечения на поле» Таасоби, во время которой на рисовых полях возводят сцены с барабанами тайко для празднования посадки риса.

В префектуре Аомори, самой северной на Хонсю, исполняют танец эмбури, во время которого фермеры втыкают в мёрзлую почву похожие на шесты сельскохозяйственные орудия эбури, чтобы освободить демонов, запертых в земле, и возвестить о наступлении весны. Подобный праздник проходит в далёкой от Аомори префектуре Кагосима на юге Кюсю. Церемония Харамэути, во время которой дети поют и бьют палками по земле, представляет собой ритуал молитвы за обильный урожай и потомство для молодожёнов.



Таасоби в святилище Токумару Китано проводится 11 февраля в Итабаси в Токио. Во время праздника молятся о росте риса и здоровье детей. Ритуал проводится ежегодно 11 февраля



Хатинохэ эмбури – танец с молитвами о плодородии полей. Проводится ежегодно 17-20 февраля в г. Хатинохэ преф. Аомори

Изгнание демонов они во время праздника Сэцубун

Первоначально слово Сэцубун обозначало смену сезона вообще. Однако сейчас оно обычно используется для обозначения дня перед наступлением сезона Риссюн, когда по традиционному календарю наступает весна (обычно это 3 февраля). Изменение значения слова, вероятно, связано с влиянием знаменитого ритуала «разбрасывания бобов», мамэмаки.

Традиционно считалось, что злым духам эпидемических болезней и бедствий легче проявляться при смене времен года, поскольку демоны они из мира духов блуждают и приходят в мир. Ритуал мамэмаки, практикуемый по всей стране в день Сэцубун, когда дети изгоняют они, бросая бобы в огромные глаза демонов, состоит в молении о хорошем здоровье и безопасности.



Разноцветные они переполошились, когда зрители забросали их бобами, чтобы отогнать их. Ритуал Хондзодзи Ониодори, который проводится в г. Сандзё преф. Ниигата 3 февраля

Весенние молитвы об урожае

Когда зацветают цветы и приближается сезон дождей цую, наступление сезона полевых работ отмечают праздниками тауэ, «посадки риса». Этой традиции уже более 2000 лет, и во время праздников часто надевают красочные украшения из цветов, поскольку весеннее цветение предвещает обильные урожаи осенью. В святилище Оои Хатимангу в Яидзу, префектура Сидзуока, проводится праздник Фудзимори-но таасоби, во время которого юные участники носят цветочные головные уборы высотой более метра, танцуют и молятся, распевая: «Хана ё, саки, хиракэ («О цветы, цветите, раскрывайтесь»).

В прошлом сельскохозяйственные работы были основаны на общественных связях, когда вся деревня объединяла усилия, и сельскохозяйственные праздники отражают это. Вся община трудится вместе, все поют песни о посадке риса и благодарят божества полей. Саотомэ, молодые женщины, сажающие рис на заполненных водой полях, являются ярким образом сельской местности Японии.



Во время праздника Фудзимори-но таасоби на сцене представляют годовой сельскохозяйственный цикл. Праздник проводится в Яидзу, префектура Сидзуока, 17 марта



Саотомэ поют песни о посадке риса, высаживая саженцы риса на священных полях святилища Катори дзингу на празднике Отауэсай в Катори, префектура Тиба. Праздник проводится 1-2 апреля

Защита полей от вредителей в сезон дождей

С наступлением сезона дождей цую в конце мая и начале июня фермеры проводят ритуалы «проводов насекомых» мусиокури, чтобы отогнать вредителей. В восточной части Японии люди делают из соломы крупных насекомых, чтобы привлечь насекомых к тропинкам между полями, а затем сжигают их или сбрасывают в реки или в море.

В западной Японии этот ритуал связан с историей о Сайто Санэмори, который был одним из военачальников рода Тайра. Во время войны Гэмпэй (1180-1185) между родами Тайра и Минамото Санэмори погиб, когда его лошадь споткнулась о солому. Перед смертью он якобы поклялся стать вредителем и уничтожать эти рисовые поля, и сейчас фермеры делают куклу Санэмори, сидящего на соломенной лошадке, и проносят её по рисовым полям, отгоняя как духов, так и насекомых.



Кукла Санэмори, использующаяся в ритуале Канэкобара-но мусиокури одори в Онан, префектура Симанэ. Он проводится 20 июля

Изгнание приносящих болезни духов летом

В Японии летом влажно и жарко, что способствует росту бактерий, и в прошлом болезни в этот сезон были обычным явлением. Люди того времени видели причину моровых поветрий в гневе духов умерших, и в Японии существует множество энергичных праздников, призванных прогнать их.

Самым древним из таких праздников является праздник Гион в Киото, который начался в IX веке, когда эпидемия унесла много жизней. Изначально придворные устанавливали украшенные копья – по одному для каждого административного региона Японии того времени, всего 66 – и устраивали шествие со священным паланкином микоси божества эпидемий Годзу тэнно святилища Гион (сейчас – святилище Ясака), чтобы молиться за безопасность всей страны. Со временем копья трансформировались в роскошные платформы ямахоко, и в наши дни это самый зрелищный праздник в Японии.



Изображения платформ ямахоко XVII века, украшенные почти так же, как и современные. Фрагменты складной ширмы бёбу «Картины праздника Гион» (Гион сэйрэй дзу, Национальный музей Киото)



Алтарный свиток, посвящённый Годзу тэнно

Летние праздники фейерверков начали проводить для предотвращения бедствий. Старейший праздник фейерверков в Японии, Токийский праздник фейерверков на реке Сумида, начался в годы Кёхо (1716-1736), во время очередной большой эпидемии. Люди запускали фейерверки у реки Сумида в Рёгоку, чтобы умиротворить духов и отогнать болезни.

Создаётся впечатление, что на летних праздниках в регионе Тохоку люди стремятся выпустить всю энергию, накопленную за долгую северную зиму. Такие праздники, как Аомори Нэбута мацури и Ямагата Ханагаса мацури, известные зрелищными танцами и шествиями, привлекают посетителей со всей Японии.



Прогулочные катера для просмотра захватывающего праздника фейерверков на реке Сумида в районах Тайто и Сумида в Токио в последнюю субботу июля



Праздник Аомори Нэбута мацури включает шествие с огромными платформами-фонарями и танцорами ханэто, проходящими по городу. Считается, что его происхождение связано с церемонией пускания по воде фонариков. Праздник проходит в городе Аомори, префектура Аомори, 2-7 августа

Благодарность за урожай

В осенний сезон сбора урожая люди подносят богам первые колосья риса в знак благодарности за урожай, молясь о благоденствии в следующем году. Придворный ритуал Ниинамэсай, связанный со сбором урожая, настолько стар, что упоминается в древнем мифолого-летописном своде «Анналы Японии» (Нихон сёки), завершённом в 720 году.

Священные паланкины микоси и платформы для божеств выставляют на обозрение вокруг рисовых полей до или во время сбора урожая, чтобы показать богам цельные колосья и снопы собранного риса, сохнущие на солнце. Во время праздника Кавагоэ-мацури в префектуре Сайтама 29 красочно украшенных платформ пролетают по улицам исторической части города Кавагоэ, известного как «Маленький Эдо». Лето является самым оживлённым праздничным сезоном в Японии.



Ежегодный праздник святилища Хикава – Кавагоэ мацури. Каждый район города представляет свои платформы с изображениями божеств; на платформах сидят люди, исполняющие музыку и танцы. Праздник проводится в г. Кавагоэ, префектура Сайтама, в третью субботу и воскресенье октября

Духовное возрождение зимой

Зимой жители деревни разыгрывают представления ёкагура, чтобы проводить божеств рисовых полей, которые возвращаются в горы. Согласно древним поверьям, человеческий дух слабее всего в период зимнего солнцестояния, когда световой день самый короткий, поэтому в это время проводят ритуалы, призванные служить духовному возрождению.

На празднике Тояма-но симоцуки мацури в Иида, префектура Нагано, и во время Ханамацури в регионе Окумикава на севере префектуры Айти исполняют представления юдатэкагура, во время которых посетителей окропляют водой, кипячёной в горшке. Она символизирует дыхание божества. Этот ритуал должен укрепить дух и позволить благополучно встретить Новый год.



Ханамацури Окумикава представляет собой вечерний танец, который на протяжении многих лет передавался из поколения в поколение в уезде Китаситара префектуры Айти. Период выступлений длится с ноября по январь

Примечание: в статье указаны даты праздников в обычные годы

Фотография к заголовку: Праздник Санно мацури в святилище Хиэ, также известный как Весенний праздник Такаяма, в Такаяме, префектура Гифу, 14-15 апреля. Участники шествия тянут 12 лакированных трехъярусных платформ, на трёх из которых демонстрируются представления механических кукол каракури

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