Три главных праздника Японии: праздники барабанов тайко в префектурах Иватэ, Кагосима и Гифу

Три главных праздника Японии

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В этой статье из серии «Три главных праздника Японии» мы представляем «музыкальные праздники», где внимание зрителей сосредоточено на исполнительском искусстве игры на японских барабанах тайко.

Звук барабанов – неотъемлемая часть праздников

Во время праздников ни один другой инструмент не играет столь многогранной роли, как барабан тайко. Первые мощные удары очищают пространство и возвещают богам о начале праздника. Быстрая, стремительная барабанная дробь символизирует гром и восхождение драконов на небеса, а также является молитвой о дожде, который принесёт обильный урожай. В ходе нэмбуцу одори, «танцев возглашения имени Будды», ритм повторяется бесконечно, приводя танцоров к медитативному состоянию и приближая их к Будде.

Барабаны как неотъемлемая часть синтоистских ритуалов иногда занимают центральное место в праздниках. Здесь я приведу три крупных праздника, каждый из которых отличается богатым местным колоритом.

Мориока Санса в префектуре Иватэ

Проводится в городе Мориока 1-4 августа.



Крупнейший праздник в этой префектуре, включающий великолепный танцевальный парад

Вечером 1 августа улица Тюо-дори в городе Мориока, столице префектуры Иватэ, заполняется людьми с барабанами. Так начинается Санса одори – грандиозный парад, в котором в течение четырёх дней принимают участие в общей сложности 25 000 человек.

Пять танцовщиц «Мисс Санса одори», одетых в юката с лентами, возглавляют шествие в изящном танце, в то время как оркестр барабанщиков с барабанами тайко заполняет всю главную улицу, и участники громко выкрикивают: «Саккора, тёйваяссэ!». Этот парад, в котором огромная толпа объединяется и становится единым целым, выглядит так поразительно, что каждый год приезжает более 1,1 миллиона посетителей, что бы это увидеть.



Танцовщицы, отобранные на роль «Мисс Санса одори», посвящают два месяца тренировкам, и результаты их усилий мы можем видеть, когда они танцуют во главе процессии

Санса одори, который так очаровывает многих, – это не просто развлечение для туристов. Это историческое танцевальное событие, зародившееся в период Эдо (1603-1868) и основанное на легенде об истреблении демонов.

Давным-давно деревню разоряли демоны они, и жители молились богу святилища Мицуиси об их усмирении. Бог привязал они к трём огромным камням, выстроенным в ряд, и заставил их оставить отпечатки своих ладоней на камнях как подтверждение клятвы больше никогда не причинять неприятностей. Жители деревни, вне себя от радости, танцевали и скандировали «Санса, санса!».



Святилище Мицуиси, старейшее святилище города. Оно известно тем, что с ним связывают происхождение танца Санса, а также легендой об «отпечатках рук демонов», которая, как говорят, послужила источником названия префектуры Иватэ, буквально «рука в скале»

Впоследствии традиция Санса одори слилась с танцами бон-одори, которые танцуют в период О-Бон, и танец передавался из поколения в поколение как способ отпугивания злых духов. И в наши дни перед главным праздником «мисс Санса» танцует для божества святилища Мицуиси.

На мероприятии, состоявшемся в июне 2014 года в поддержку восстановления районов, пострадавших после Великого восточно-японского землетрясения, праздник установил мировой рекорд Гиннесса по количеству участников, одновременно исполняющих музыку на японских барабанах – 3437 человек. Это показывает, что этот праздник действительно является одним из ведущих праздников с барабанами в Японии.



Грандиозный финал включал праздничное шествие в честь мирового рекорда и хороводы с участием широкой публики, объединяя всех присутствующих

Танцевальный праздник Идзаку тайко одори в префектуре Кагосима

Проводится в городе Хиоки 28 августа.



Самое изнурительное выступление с барабанами тайко в Японии

Кагосима была административным центром дома Симадзу, правившего южным Кюсю в средневековый и раннее Новое время, а в XV и XVI веках здесь продолжались непрерывные войны. В префектуре сохранились многие праздники, посвящённые победам в битвах и молитвам о победе.

Один из них – Идзаку тайко одори, крупный праздник святилища Минамиката в городе Хиоки, расположенном в центральной части полуострова Сацума. Считается, что его происхождение связано с победным танцем, который исполняли представители рода Идзаку, ветви рода Симадзу, после завоевания деревни Табусэго (современный пос. Кимпотё, город Минамисацума) в 13 году Оэй (1406).



Участники собираются на месте встречи, где несколько ответственных прикрепляют барабаны и украшения

Утром в день праздника более 20 танцоров хираути, которые бьют в барабаны и танцуют, надевают свои белые одеяния. На груди у них прикреплены барабаны, а сами они украшены хвостовыми перьями сацумских петухов и несут на спинах двухметровые вымпелы в форме стрелы, сплетённые из бамбука. Всё это общей сложности весит около 20 килограммов.

В танце четверо накаути, «центральных барабанщиков», в красочных шляпах с цветами и кимоно бьют в маленькие барабаны и гонги, а несколько певцов присоединяются к центру круга хираути. В отличие от энергичных взрослых хираути, школьники, выступающие в качестве накаути, выглядят очень трогательно.



Красочно украшенные дети в роли накаути отбивают ритм

Сначала танец исполняют в святилище Минамиката, где множество криптомерий суги тянутся к небу, создавая ощущение единения с природой. Отсюда начинается самый сложный в Японии танец с барабанами тайко.

Танцоры начинают в унисон бить в барабаны, исполняя идеально синхронизированный танец. Они высоко поднимают ноги, перьевые украшения на спине раскачиваются из стороны в сторону, а стреловидные вымпелы почти касаются земли. Этот энергичный танец напоминает о войске рода Идзаку 600 лет назад. Непрерывные танцы под палящим солнцем изнуряют, и в перерывах между песнями помощники изо всех сил обмахивают их большими веерами.



Несмотря на дождь и жару, участники самозабвенно танцуют

Группа танцует и перемещается каждые 30 минут с утра до заката. Они продолжают танцевать и весь следующий день, посещая более 30 мест в районе Идзаку за два дня (в 2025 году праздник проходил один день). Их носки-таби покрыты бинтами, но они не отдыхают, даже если идет дождь. После завершения своего последнего танца группа, превозмогая усталость, кланяется зрителям и уходит. Этот праздник наполнен ощущением гордости и силы воинов Сацумы.



Участники сохраняют энергию, ритм и ловкость до самого конца

Праздник Хида Фурукава в префектуре Гифу

Проводится в городе Хида 19-20 апреля.



Первый день праздника примечателен великолепной игрой на барабанах тайко. Во второй день праздника можно видеть роскошно украшенные платформы, и этот праздник признан важным нематериальным объектом народной культуры Японии

Барабаны используются не только для музыкальных выступлений, но и как инструменты для отсчёта времени. Их называют «часовыми барабанами» (токи-дайко) или «оповещающими барабанами» (фурэ-дайко), и они используются для обозначения начала праздничных мероприятий и представлений.

На празднике Фурукава в городе Хида, расположенном на самой северной оконечности префектуры Гифу, важным событием является представление «Барабанов начала (праздника)» окоси-дайко, традиция которого передаётся из поколения в поколение уже около 200 лет. В прошлом барабаны били посреди ночи, когда начинался ежегодный праздник святилища Кэтавакамия, приветствуя местное божество и одновременно будя жителей деревни, чтобы они собрались на праздник.



Главные звёзды праздника – барабанщики, двое сидят верхом на барабане, и двое – возле барабанной перепонки. Палки, которым бьют в барабаны, изготавливают вручную из ивовой древесины

С наступлением сумерек в первый день праздника на праздничной площадке в центре города ожидает переносная платформа в форме святилища, увенчанная барабаном диаметром 80 сантиметров. Двое молодых людей в белых набедренных повязках сидят спиной друг к другу на корпусе барабана, их тела плотно облегает белая ткань. Держа в руках большие барабанные палочки, молодые люди, окружающие платформу, поют праздничную песню: «Поздравляем, поздравляем, Вакамацу-сама…» – ударяя по барабану. Это настоящая кульминация праздника.



Когда люди пытаются приблизиться к барабану, разворачивается ожесточённая борьба

Когда молодые люди несут платформу для барабана Окоси-дайко через город, прихожане каждого района бросаются к ней, и каждый держит в руках 3,5-метровый шест с прикреплённым к нему небольшим барабаном. Для квартала считается честью, если этот «прикреплённый барабан» цукэ-дайко находится в непосредственном контакте с Окоси-дайко. Сотни мужчин толкаются, пытаясь отбиться от них. Некоторые даже демонстрируют ловкость, забираясь на шест с прикреплённым к нему барабаном, установленный на земле, и выполняя акробатические трюки.



Особое внимание привлекают также акробатические номера «стрекоза»

Напряжённая битва продолжается до поздней ночи. Барабанная дробь, начавшаяся как церемония открытия, теперь стала главной изюминкой праздника, наполняя город своими зажигательными звуками и оживляя атмосферу.



Второй день, в отличие от предыдущего, гораздо спокойнее. Улицы усеяны многочисленными великолепными лавками из каждого города, там проходят представления с механическими куклами и детским Кабуки

Примечание: в статье указаны даты праздников в обычные годы

Фотографии: Библиотека Хага