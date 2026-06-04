Три главных праздника Японии: праздники барабанов тайко в префектурах Иватэ, Кагосима и Гифу
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Звук барабанов – неотъемлемая часть праздников
Во время праздников ни один другой инструмент не играет столь многогранной роли, как барабан тайко. Первые мощные удары очищают пространство и возвещают богам о начале праздника. Быстрая, стремительная барабанная дробь символизирует гром и восхождение драконов на небеса, а также является молитвой о дожде, который принесёт обильный урожай. В ходе нэмбуцу одори, «танцев возглашения имени Будды», ритм повторяется бесконечно, приводя танцоров к медитативному состоянию и приближая их к Будде.
Барабаны как неотъемлемая часть синтоистских ритуалов иногда занимают центральное место в праздниках. Здесь я приведу три крупных праздника, каждый из которых отличается богатым местным колоритом.
Мориока Санса в префектуре Иватэ
Проводится в городе Мориока 1-4 августа.
Вечером 1 августа улица Тюо-дори в городе Мориока, столице префектуры Иватэ, заполняется людьми с барабанами. Так начинается Санса одори – грандиозный парад, в котором в течение четырёх дней принимают участие в общей сложности 25 000 человек.
Пять танцовщиц «Мисс Санса одори», одетых в юката с лентами, возглавляют шествие в изящном танце, в то время как оркестр барабанщиков с барабанами тайко заполняет всю главную улицу, и участники громко выкрикивают: «Саккора, тёйваяссэ!». Этот парад, в котором огромная толпа объединяется и становится единым целым, выглядит так поразительно, что каждый год приезжает более 1,1 миллиона посетителей, что бы это увидеть.
Санса одори, который так очаровывает многих, – это не просто развлечение для туристов. Это историческое танцевальное событие, зародившееся в период Эдо (1603-1868) и основанное на легенде об истреблении демонов.
Давным-давно деревню разоряли демоны они, и жители молились богу святилища Мицуиси об их усмирении. Бог привязал они к трём огромным камням, выстроенным в ряд, и заставил их оставить отпечатки своих ладоней на камнях как подтверждение клятвы больше никогда не причинять неприятностей. Жители деревни, вне себя от радости, танцевали и скандировали «Санса, санса!».
Впоследствии традиция Санса одори слилась с танцами бон-одори, которые танцуют в период О-Бон, и танец передавался из поколения в поколение как способ отпугивания злых духов. И в наши дни перед главным праздником «мисс Санса» танцует для божества святилища Мицуиси.
На мероприятии, состоявшемся в июне 2014 года в поддержку восстановления районов, пострадавших после Великого восточно-японского землетрясения, праздник установил мировой рекорд Гиннесса по количеству участников, одновременно исполняющих музыку на японских барабанах – 3437 человек. Это показывает, что этот праздник действительно является одним из ведущих праздников с барабанами в Японии.
Танцевальный праздник Идзаку тайко одори в префектуре Кагосима
Проводится в городе Хиоки 28 августа.
Кагосима была административным центром дома Симадзу, правившего южным Кюсю в средневековый и раннее Новое время, а в XV и XVI веках здесь продолжались непрерывные войны. В префектуре сохранились многие праздники, посвящённые победам в битвах и молитвам о победе.
Один из них – Идзаку тайко одори, крупный праздник святилища Минамиката в городе Хиоки, расположенном в центральной части полуострова Сацума. Считается, что его происхождение связано с победным танцем, который исполняли представители рода Идзаку, ветви рода Симадзу, после завоевания деревни Табусэго (современный пос. Кимпотё, город Минамисацума) в 13 году Оэй (1406).
Утром в день праздника более 20 танцоров хираути, которые бьют в барабаны и танцуют, надевают свои белые одеяния. На груди у них прикреплены барабаны, а сами они украшены хвостовыми перьями сацумских петухов и несут на спинах двухметровые вымпелы в форме стрелы, сплетённые из бамбука. Всё это общей сложности весит около 20 килограммов.
В танце четверо накаути, «центральных барабанщиков», в красочных шляпах с цветами и кимоно бьют в маленькие барабаны и гонги, а несколько певцов присоединяются к центру круга хираути. В отличие от энергичных взрослых хираути, школьники, выступающие в качестве накаути, выглядят очень трогательно.
Сначала танец исполняют в святилище Минамиката, где множество криптомерий суги тянутся к небу, создавая ощущение единения с природой. Отсюда начинается самый сложный в Японии танец с барабанами тайко.
Танцоры начинают в унисон бить в барабаны, исполняя идеально синхронизированный танец. Они высоко поднимают ноги, перьевые украшения на спине раскачиваются из стороны в сторону, а стреловидные вымпелы почти касаются земли. Этот энергичный танец напоминает о войске рода Идзаку 600 лет назад. Непрерывные танцы под палящим солнцем изнуряют, и в перерывах между песнями помощники изо всех сил обмахивают их большими веерами.
Группа танцует и перемещается каждые 30 минут с утра до заката. Они продолжают танцевать и весь следующий день, посещая более 30 мест в районе Идзаку за два дня (в 2025 году праздник проходил один день). Их носки-таби покрыты бинтами, но они не отдыхают, даже если идет дождь. После завершения своего последнего танца группа, превозмогая усталость, кланяется зрителям и уходит. Этот праздник наполнен ощущением гордости и силы воинов Сацумы.
Праздник Хида Фурукава в префектуре Гифу
Проводится в городе Хида 19-20 апреля.
Барабаны используются не только для музыкальных выступлений, но и как инструменты для отсчёта времени. Их называют «часовыми барабанами» (токи-дайко) или «оповещающими барабанами» (фурэ-дайко), и они используются для обозначения начала праздничных мероприятий и представлений.
На празднике Фурукава в городе Хида, расположенном на самой северной оконечности префектуры Гифу, важным событием является представление «Барабанов начала (праздника)» окоси-дайко, традиция которого передаётся из поколения в поколение уже около 200 лет. В прошлом барабаны били посреди ночи, когда начинался ежегодный праздник святилища Кэтавакамия, приветствуя местное божество и одновременно будя жителей деревни, чтобы они собрались на праздник.
С наступлением сумерек в первый день праздника на праздничной площадке в центре города ожидает переносная платформа в форме святилища, увенчанная барабаном диаметром 80 сантиметров. Двое молодых людей в белых набедренных повязках сидят спиной друг к другу на корпусе барабана, их тела плотно облегает белая ткань. Держа в руках большие барабанные палочки, молодые люди, окружающие платформу, поют праздничную песню: «Поздравляем, поздравляем, Вакамацу-сама…» – ударяя по барабану. Это настоящая кульминация праздника.
Когда молодые люди несут платформу для барабана Окоси-дайко через город, прихожане каждого района бросаются к ней, и каждый держит в руках 3,5-метровый шест с прикреплённым к нему небольшим барабаном. Для квартала считается честью, если этот «прикреплённый барабан» цукэ-дайко находится в непосредственном контакте с Окоси-дайко. Сотни мужчин толкаются, пытаясь отбиться от них. Некоторые даже демонстрируют ловкость, забираясь на шест с прикреплённым к нему барабаном, установленный на земле, и выполняя акробатические трюки.
Напряжённая битва продолжается до поздней ночи. Барабанная дробь, начавшаяся как церемония открытия, теперь стала главной изюминкой праздника, наполняя город своими зажигательными звуками и оживляя атмосферу.
Примечание: в статье указаны даты праздников в обычные годы
Фотографии: Библиотека Хага