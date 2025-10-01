Пешеходный маршрут Тэнъэн в Камакуре: прогулка по историческим местам среди живописной природы

Прогулки по Камакуре с фотоаппаратом

Город Камакура (префектура Канагава) окружён пешеходными тропами, проходящими среди живописных природных пейзажей. На маршруте Тенъэн вы увидите множество достопримечательностей, сможете полюбоваться горой Фудзи, красками осенней листвы и посетить исторические места.

Древняя резиденция сёгунов у моря

Камакура, омываемая морем на юге и с трёх сторон окружённая холмами, отличается тем, что здесь мало равнинных территорий, и сложно поверить, что 800 лет назад она была политическим центром Японии. Рядом с городом пролегают пешеходные тропы, Камакура – прекрасное место для неспешных прогулок на природе.

Мы рекомендуем маршрут Тэнъэн – трёхчасовой четырёхкилометровый путь с северной стороны города по хребту горы Охира (159 метров над уровнем моря), самой высокой вершины Камакуры. Маршрут начинается у монастыря Кэнтёдзи, главного монастыря Пяти гор Камакуры, и идёт по горному хребту, известному как «Камакурские Альпы», а затем спускается к монастырю Дзуйсэндзи – храму цветов, откуда открывается захватывающий вид на древнюю столицу.

Вдоль дороги вы увидите ягура – памятники периода Камакура, представляющие собой высеченные в скале гробницы. Здесь также есть смотровые площадки с видом на город и гору Фудзи. Знакомиться с Камакурой можно не только посещая храмы и святилища – прогулки среди живописной природы, знакомство с историческими местами вокруг и захватывающими видами с гор дают возможность по-другому увидеть этот город.



Перевал Тэнъэн в начале лета (предоставил Харада Хироси)

От монастыря Кэнтёдзи до Дзюоива – скалы Десяти царей

К маршруту Тэнъэн ведут несколько троп, но мы рекомендуем начать с древнего монастыря Кэнтёдзи. Поднявшись по 250 крутым каменным ступеням в глубине храмового комплекса, вы увидите божество-хранителя монастыря, Хансобо Дайгонгэна. Отсюда открывается панорамный вид на храмовые постройки, выстроенные в прямую линию в соответствии с архитектурным стилем, заимствованным из архитектуры китайского буддизма Дзэн (кит. Чань).

Пройдя дальше, вы достигнете вершины горы Сёдзёкэн, расположенной за Кэнтёдзи. Здесь можно полюбоваться видом на территорию монастыря и город Камакура внизу, а также отдохнуть перед тем, как отправиться на пешеходную тропу.



Панорамный вид на Камакуру (предоставил Харада Хироси)

Пройдя на восток примерно пять минут, на возвышении слева вы увидите обветренную каменную статую. Говорят, что в древности на стенах Дзюоива, Скалы Десяти царей, был изображён в числе Десяти царей царь загробного мира Эмма, вершивший суд над мёртвыми. Сейчас стена обрушилась, и от резьбы сохранились лишь три статуи. С вершины скалы открывается вид на святилище Цуругаока-Хатимангу, проспект Вакамия-одзи, идущий от святилища к морю, и на городской пейзаж по обе стороны от него.



Скала Дзюоива, сильно пострадавшая от выветривания за долгие годы (предоставил Харада Хироси)

Уникальные скальные гробницы Камакуры

Сразу за скалой Дзюоива вниз ведёт настолько узкая тропинка, что её можно не заметить, если не приглядываться. В конце тропинки за кустами вы увидите скальную гробницу ягура с несколькими едва заметными красными линиями на потолке у входа. Говорят, что они напоминают стропила, поддерживающие крыши и карнизы деревянных зданий, и её называют Сюдаруки ягура, «Гробница с красными балками».

В период Камакура хоронить в городе было запрещено, поэтому люди выдалбливали гроты в мягких горных породах и строили туннельные гробницы по образцу деревянных колумбариев. Даже сегодня на территории Камакуры известно более 1000 ягура.



Сюдаруки ягура с едва заметными красными узорами на потолке (предоставил Харада Хироси)

Вернувшись на пешеходную тропу и продолжив путь, вы доберётесь до перекрёстка трёх дорог. Прямой путь ведёт на маршрут Тэнъэн, а спуск направо – к монастырю Какуондзи. Скопление могил Хякухати ягура, «108 могил ягура», расположенное впереди справа от развилки, – самая большая группа таких гробниц в Камакуре. Название, вероятно, связано с буддийскими представлениями о 108 мирских желаниях, являющихся препятствиями на пути к просветлению, и символизирует огромное количество этих могил – на самом деле их здесь около 180. Стены и интерьеры гробниц украшены разнообразными орнаментами, включая буддийские статуи, буквы санскрита, ступы и пагоды.



В гробницах Хякухати ягура можно увидеть множество буддийских мотивов, характерных для Камакуры (предоставил Харада Хироси)

От великолепного вида с перевала Тэнъэн до знаменитого сада камней

Продолжая движение по дороге с крутыми подъёмами и спусками, вы достигнете самой высокой точки – горы Охира. За ней находится Тэнъэн, место отдыха и смотровая площадка на перевале. Раньше это место называлось Роккоку тогэ, «перевал Шести земель», поскольку отсюда открывается вид на шесть провинций Японии – Ава, Кадзуса, Симоса, Мусаси, Сагами и Идзу. Название «Тэнъэн» ему дал адмирал Того Хэйхатиро, сыгравший активную роль в китайско-японской и русско-японской войнах.

Чуть ниже Тенъэн расположена долина деревьев гинкго, и этот спуск является популярным местом любования осенней листвой, когда величественный пожелтевший лес виден на фоне горы Фудзи, покрытой первым осенним снегом. Продолжая движение на юг по главному маршруту, на горе за монастырём Дзуйсэндзи вы увидите Ходзё куби ягура, «могилы голов Ходзё». Говорят, что после падения сёгуната Камакура выжившие из дома Ходзё прятали в горах головы тех, кто покончил с собой в ходе битв, и проводили там заупокойные службы.



Сисимаи-га яцу – место любования осенней листвой, расположенное чуть ниже Тэнъэн (предоставил Харада Хироси)



Ходзё куби ягура, спрятанные в тишине гор (предоставил Харада Хироси)

Добравшись до монастыря Дзуйсэндзи, конечного пункта маршрута, можно воспользоваться возможностью и заглянуть на его территорию. В этом монастыре всегда есть чем порадовать глаз – от цветения слив ранней весной до осенних листьев поздней осенью.

За главным залом сохранился уникальный сад, созданный основателем монастыря Мусо Сосэки. Этот прославленный монах, который также был превосходным ландшафтным дизайнером, создал пруд, символизирующий море, просто прорубив скалу и собрав на этой территории все элементы, необходимые для дзэнского сада. Считается также, что именно этот сад послужил прототипом стиля садов сёин, которые устраивали в резиденциях самураев. Это историческое место, отражающее наряду с гробницами ягура «культуру камня» Камакуры.



Сад монастыря Дзуйсэндзи, история которого восходит к периоду Камакура, является историческим памятником национального значения и известным живописным местом (предоставил Харада Хироси)

Фотографии и текст: Харада Хироcи

Фотография к заголовку: Гора Фудзи и осенняя листва, вид с перевала Тэнъэн осенью (фото Харада Хироcи)